Apple показала, с какими Android-смартфонами может конкурировать iPhone

Несмотря на то что Android-смартфоны уже давным-давно начали превосходить iPhone и в дизайне, и в технологиях, и в цене, миф о том, что именно он является самым крутым гаджетом современности, никуда не делся. Почему, сказать сложно. В конце концов, люди и сами не дураки – могут увидеть, что сегодня даже бюджетные аппараты на Android выглядят круче и умеют больше, чем iPhone. Однако Apple не спешила это признавать, полагая, что она выше этого. Но на днях компанию прорвало и она показала, как в её представлении выглядит среднестатистический Android-смартфон.

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Это произошло в понедельник, 7 июня, на презентации iOS 15. На слайде, который демонстрировал работу FaceTime на Android, за пример был взят совершенно позорный и старый смартфон с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, огромными рамками по краям и выступами сверху и снизу.

Почему iPhone лучше Android

Да сегодня такие даже не производятся! Понятное дело, что Apple не могла показать Galaxy S21 Ultra, который при идентичной с iPhone 12 Pro Max цене имеет более привлекательную внешность и все своим видом заявляет о большей технологической продвинутости. Поэтому было решено сравнивать iPhone вот с таким шлаком. А уж есть ли он на самом деле и был ли вообще, никому — особенно Apple — неинтересно. Ведь цель сего перформанса вовсе не в достоверности.

Казалось бы, какая вообще разница, что показывает Apple? А разница есть, потому что в Купертино не могут себе позволить показать практически ни один современный Android-смартфон. Ведь сегодня любой, даже не самый дорогой аппарат в сегменте от 25 тысяч рублей будет выглядеть круче. Поэтому Apple просто взяла все самые стереотипные и неприглядные дизайнерские решения аппаратов 5-летней давности и нарисовала на их основе какой-то условно среднестатистический Android-смартфон.

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Конечно, получилось отвратительно. Иначе и быть не могло, ведь это же Apple. Ей попросту нельзя выставлять свою собственную продукцию хуже, чем у конкурентов. Другое дело, что от этого никуда не деться, и, чтобы не выглядеть совсем уж невыгодно на их фоне, дизайнерам компании пришлось самим рисовать себе конкурента, которого iPhone наверняка может обойти.

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Проблема только в том, что сегодня таких смартфонов уже нет, а, когда были, то всё равно принадлежали скорее к бюджетному сегменту. Так что получается, что единственный представитель рынка, с которым iPhone может конкурировать, — это выдуманный аппарат, которого даже не существует. Причём выдуманный заведомо таким, чтобы у него не было шансов. Ну не зашквар ли, товарищи?

Но неужели в Купертино и правда хотели потешить своё самолюбие превосходством iPhone над тем устройством, которое было показано на презентации? Конечно, нет. Весь этот цирк был устроен для тех, кто будет смотреть презентацию. Он нужен, чтобы не создать у пользователя ощущения большей привлекательности Android-смартфонов по сравнению с iPhone. Ведь если на Android теперь есть FaceTime, то почему бы не пересесть на ОС от Google?

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А, видя такой аппарат, пусть и с FaceTime, вряд ли кто-то в своём уме решится на такого рода рокировку. Да, здравый смысл всё равно никто не отменял, и большинство людей так или иначе понимают, что есть и куда более крутые смартфоны. Но вы удивитесь, если узнаете, сколько людей формируют свои впечатления о рынке на основе вот таких дешёвых вбросов. На них-то он и был направлен, и хотелось бы верить, что вы к ним не относитесь.