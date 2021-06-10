Как скрыть адрес электронной почты на Android

На этой неделе Apple представила пакет услуг iCloud+ для подписчиков своего облачного сервиса. В его состав входят три инструмента безопасности: безлимит для видео с камер HomeKit, Private Relay для шифрования интернет-трафика и функция подмены адресов электронной почты. Несмотря на то что iCloud на Android работает вполне исправно в виде прогрессивного веб-приложения, получить доступ к iCloud+ можно только на iOS. Но если заменить Private Relay можно и обычным VPN, а видео с камер видеонаблюдения можно грузить на Яндекс.Диск, то вот где взять функцию, скрывающую настоящий адрес электронной почты?

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Что бы вы там себе ни думали, но идея скрывать реальные адреса электронной почты и подменять их на кастомные, впервые пришла в голову не Apple. Поэтому у пользователей Android тоже есть возможность воспользоваться этим инструментом. Для этого существуют специальные сервисы, которые генерируют случайные email-адреса. Одним из них мы сегодня и научимся управлять.

Как подменить почту

Сервис, о котором я говорю, называется AnonAddy. Он занимается тем, что генерирует email-адреса, состоящие из случайных символов (или вполне осмысленных, но их, как правило, немного). А всё, что требуется от вас, — это пройти верификацию в приложении и создавать отдельные адреса под каждый случай, если он того требует:

Скачайте приложение AddyManager из Google Play;

Перейдите на сайт AnonAddy и зарегистрируйтесь;

В настройках найдите API Access Token и получите токен (он нужен для верификации в приложении);

Скопируйте токен и вставьте в приложение AddyManager;

В левом верхнем углу нажмите на «+» и создайте новый email.

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При желании вы можете выбрать адрес, который вам понравится. Это может быть осмысленное имя, а может быть набор случайных символов. По большому счёту разницы между ними нет, потому что все сообщения будут всё равно приходить в одно место. Но осмысленный адрес лучше всего использовать, когда нужно его предоставить живому человеку, а для сервисов подойдёт и случайный.

Как остановить рассылки

Для удобства каждый email-адрес можно подписать названием сервиса, где вы планируете его использовать. Так будет проще разобраться, откуда именно идут рассылки и спам, если этот сервис вдруг продаст вашу почту кому-то ещё. По сути, этот адрес выступает в роли промежуточного шлюза, через который проходят сообщения на ваш настоящий email.

Поэтому не беспокойтесь: все послания дойдут до вас в целости, независимо от содержимого. Но основное преимущество AddyManager состоит в том, что вы, во-первых, можете не светить свой основной адрес электронной почты. А, во-вторых, при желании можете в любой момент отключить кастомный email, и тогда сообщения, которые вам шли с нежелательных адресов, больше до вас не дойдут.

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Да, чисто практически то, что я описал, устроено несколько сложнее, чем iCloud+. Там вам вообще не нужно ни над чем заморачиваться. Просто каждый раз, когда вы будете вводить свой адрес электронной почты, Safari автоматически предложить заменить его на кастомный, чтобы скрыть. Но, с другой стороны, iCloud+ — это платная услуга в составе подписки на облачное хранилище. А AddyManager – бесплатная, пусть и с ограничениями по объёму данных, подлежащих хранению.