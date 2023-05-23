Знаете, что случится со смартфоном, если носить его без чехла? Раскрываем секреты и развеиваем мифы

Я уже и не вспомню, когда в последний раз видел человека, державшего в руках смартфон без чехла. Это вполне объяснимо, ведь каждый из нас старается обезопасить отнюдь не самый дешевый и довольно хрупкий гаджет. Плюс ко всему многие китайские производители кладут в комплект чехол для смартфона, от которого грех отказываться. Но что будет, если пойти против сложившейся традиции и начать пользоваться устройством без дополнительной защиты?

Как ощущается смартфон в руке

Любой чехол для телефона утяжеляет устройство и делает его более громоздким. Когда вы выбираете гаджет в магазине или просто изучаете его характеристики в интернете, то имеете дело с весом и габаритами без дополнительной защиты, из-за чего происходит несоответствие ожиданий и реальности. К этому мы, безусловно, привыкаем, но стоит вам снять чехол, как смартфон начинает выглядеть и ощущаться совершенно иначе:

устройство лучше лежит в руке;

видна первозданная красота смартфона;

рамки экрана кажутся меньше;

если корпус телефона выполнен из стекла и металла, то устройство тактильно ощущается более дорогим.

Кроме того, чехол ухудшает рассеивание тепла. Поэтому смартфон греется, а летом его пребывание в защите становится и вовсе опасным. Однако не стоит полагать, будто отказ от чехла всегда положительным образом сказывается на эргономике.

Как правило, спинки современных моделей делают из стекла. Если оно матовое, то поверхность устройства становится скользкой, и даже при наличии прямых рук вы будете чувствовать определенную неуверенность. Глянцевое стекло или пластик обеспечивают лучшее сцепление, но вместе с тем приходится сразу забыть о первозданной красоте смартфона, ведь он моментально собирает отпечатки.

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Царапины на смартфоне

Смартфоны делают таким образом, чтобы у вас возникало желание как можно чаще их менять. Из-за этого, в частности, спинку устройства делают из глянцевого стекла или пластика. Такой тип поверхности царапается буквально о воздух. Вы можете быть максимально осторожным человеком, но уже через пару недель активной эксплуатации заметите царапины на телефоне.

Чехол, безусловно, снижает вероятность их появления, ведь пылинки в таком случае контактируют не с поверхностью устройства, а с его защитой. С другой стороны, это имеет принципиальное значение только для тех, кто впоследствии планирует перепродать гаджет. Но стоит ли оно того, если в попытке сохранить товарный вид вы намеренно отказываетесь от ощущений, которые дает смартфон без чехла? Задайте себе этот вопрос и хорошенько подумайте, когда будете в очередной раз выбирать защитный бампер.

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Что будет, если смартфон упадет

Чехол для смартфона — это защита не только от царапин, но и от последствий падений, от которых никто не застрахован. Хорошие бамперы помимо задней панели, выполненной преимущественно из хрупкого стекла, спасают экран и камеру устройства за счет небольших выступов. Если девайс падает на гладкую поверхность, то ему почти ничего не грозит, поскольку весь удар на себя принимают те самые выступы.

А теперь представьте, что ваш смартфон без чехла, и вдруг из-за одного неловкого движения он выскальзывает из рук. Конечно, его экран может быть защищен закаленным стеклом последнего поколения, но и оно не является панацеей. А модуль камеры и крышка устройства априори сделаны из менее прочного материала.

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Защита смартфона без чехла

Ношение телефона без чехла делает взаимодействие с устройством более приятным. Ведь габариты вашего гаджета не увеличиваются, рамки экрана искусственно не расширяются, теплопроводность улучшается, а пыль под лишнюю одежку не забивается. Тем не менее, риск потери товарного вида заставляет искать альтернативные методы защиты. Сохранить высокий уровень комфорта и при этом обезопасить устройство помогает набор, состоящий из трех аксессуаров:

гидрогелевая пленка на спинку;

на спинку; защитное стекло на экран;

стекло на камеру.

Все это можно купить комплектом на AliExpress. Дополнительные стекла спасут экран и камеру от падений, а пленка защитит крышку от появления царапин. В то же время вам не придется жертвовать эргономическими свойствами.

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Минусы у подобного рода защиты тоже есть. Стекло на камеру ухудшает качество снимков, гидрогелевая пленка мало того, что не сильно защищает от падений, так еще притупляет ощущения от стекла и металла, из которых бывает выполнен корпус. Плюс только в минимальном увеличении веса и габаритов. Поэтому, возможно, более подходящей альтернативой для вас станет тканевая сумочка для смартфона.

Купить сумочку для смартфона

Как бы то ни было, на сегодняшний день не придумано защиты лучше, чем силиконовый чехол для телефона. Если вы не уверены в ловкости своих рук, желаете сохранить товарный вид устройства и не планируете разбрасываться деньками, покупая новую модель каждый год, рисковать не стоит.