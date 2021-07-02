Как синхронизировать ватсап на другой телефон

WhatsApp сегодня — это одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями. Но если вы приобретаете новый телефон и переносите на него свою учетную запись WhatsApp, ваши старые чаты не синхронизируются автоматически. Одно дело, если вы покупаете устройство на той же платформе (Android на Android, iOS на iOS), но что если смартфоны работают под управлением разных ОС? Давайте разбираться в том, как синхронизировать ватсап на двух телефонах.

Как синхронизировать ватсап с другим телефоном

Если речь про Android, здесь все гораздо проще. Да, чаты WhatsApp не появятся сразу же, как только вы введете номер своего телефона (как в том же Telegram). Но зато можно воспользоваться резервным копированием.

Нажмите на три точки в левом верхнем углу экрана, где выберите «Настройки» — «Чаты» — «Резервное копирование чатов». Создайте бэкап. Когда WhatsApp будет переустановлен или активирован на ваш номер на другом устройстве, программа предложит вам восстановить чаты, мультимедиа и данные с Google Диска.

Как синхронизировать whatsapp между Android и iPhone

Есть приложения, которые умеют переносить чаты WhatsApp даже между разными платформами. Например, iCareFone For WhatsApp Transfer, настоящий комбайн для переноса данных. Приложение поддерживает как личный WhatsApp, так и WhatsApp Business, Viber, LINE, Kik и даже WeChat. Достаточно выбрать интересующий вас мессенджер, чтобы начать перенос чатов.

Нас интересует WhatsApp. Подключаем еще один телефон и нажимаем на кнопку «Передача». Телефоны на Android должны быть переведены в режим USB-отладки.

Телефон, с которого выполняется перенос сообщения WhatsApp, должен быть указан слева (в нашем случае это Samsung), а ваш новый телефон — тот, на который вы пересылаете сообщения (iPhone), — должен быть показан справа. Когда вы начнете процесс переноса, приложение автоматически создаст резервную копию ваших данных WhatsApp.

Затем нужно ввести свой номер телефона, чтобы проверить создание резервной копии WhatsApp. После подтверждения в течение нескольких минут все чаты, фотографии, видео и контакты — уже на новеньком iPhone.

Если останутся вопросы, можно воспользоваться этой видеоинструкцией:

Новые версии WhatsApp имеют функцию автоматического резервного копирования данных на Google Диск, что делает процесс передачи истории чатов WhatsApp между телефонами очень простым. Но если речь идет об устройствах на разных платформах, решения вроде iCareFone For WhatsApp Transfer действительно выручают.