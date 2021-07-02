Как синхронизировать ватсап на другой телефон

  2. Темы
  3. Промо
AndroidInsider.ru 0

WhatsApp сегодня — это одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями. Но если вы приобретаете новый телефон и переносите на него свою учетную запись WhatsApp, ваши старые чаты не синхронизируются автоматически. Одно дело, если вы покупаете устройство на той же платформе (Android на Android, iOS на iOS), но что если смартфоны работают под управлением разных ОС? Давайте разбираться в том, как синхронизировать ватсап на двух телефонах.

Есть несколько способов перенести чаты WhatsApp между телефонами

Как синхронизировать ватсап с другим телефоном

Если речь про Android, здесь все гораздо проще. Да, чаты WhatsApp не появятся сразу же, как только вы введете номер своего телефона (как в том же Telegram). Но зато можно воспользоваться резервным копированием.

Нажмите на три точки в левом верхнем углу экрана, где выберите «Настройки» — «Чаты» — «Резервное копирование чатов». Создайте бэкап. Когда WhatsApp будет переустановлен или активирован на ваш номер на другом устройстве, программа предложит вам восстановить чаты, мультимедиа и данные с Google Диска.

Как синхронизировать whatsapp между Android и iPhone

Есть приложения, которые умеют переносить чаты WhatsApp даже между разными платформами. Например, iCareFone For WhatsApp Transfer, настоящий комбайн для переноса данных. Приложение поддерживает как личный WhatsApp, так и WhatsApp Business, Viber, LINE, Kik и даже WeChat. Достаточно выбрать интересующий вас мессенджер, чтобы начать перенос чатов.

Нас интересует WhatsApp. Подключаем еще один телефон и нажимаем на кнопку «Передача». Телефоны на Android должны быть переведены в режим USB-отладки.

Перенос чатов начнется автоматически

Телефон, с которого выполняется перенос сообщения WhatsApp, должен быть указан слева (в нашем случае это Samsung), а ваш новый телефон — тот, на который вы пересылаете сообщения (iPhone), — должен быть показан справа. Когда вы начнете процесс переноса, приложение автоматически создаст резервную копию ваших данных WhatsApp.

Создание резервной копии

Затем нужно ввести свой номер телефона, чтобы проверить создание резервной копии WhatsApp. После подтверждения в течение нескольких минут все чаты, фотографии, видео и контакты — уже на новеньком iPhone.

Подтверждаем свой номер

Чаты синхронизированы!

Если останутся вопросы, можно воспользоваться этой видеоинструкцией:


Новые версии WhatsApp имеют функцию автоматического резервного копирования данных на Google Диск, что делает процесс передачи истории чатов WhatsApp между телефонами очень простым. Но если речь идет об устройствах на разных платформах, решения вроде iCareFone For WhatsApp Transfer действительно выручают.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
WhatsApp
Какие функции WhatsApp отключатся, если не принять новое соглашение

В начале этого года WhatsApp объявила об изменении правил конфиденциальности. Теперь все, кто захочет и впредь пользоваться мессенджером, будут обязаны согласиться на предоставление своих данных Facebook. Несмотря на то что WhatsApp пообещал не сливать переписку, многим сам факт связи с печально известной социальной сетью сильно не понравился. Поэтому пользователи посмелее решили не принимать новые правила и объявили мессенджеру негласный бойкот. Правда, без последствий желание побойкотировать не обойдётся.

Читать далее
App Store
App Store оказался ещё большей помойкой, чем Google Play

Наверное, каждому из нас приходилось не раз слышать, что Google Play – помойка, App Store – эталон магазина приложений, а Android небезопасен только из-за того, что Google не может установить такие же строгие требования к приложениям, как Apple. Долгое время я и сам так думал и не сомневался в правильности подхода Apple, которая контролировала не только содержимое софта, который добирался до App Store, но и способы взимания оплаты за встроенные покупки, и даже стоимость подписок. Вот только, как оказалось, у App Store не меньше проблем, чем у Google Play.

Читать далее
Проектор из камеры
Можно ли превратить телефон на Android в проектор

Чего только не умеют камеры современных смартфонов. Они могут делать фотографии в RAW, сканировать окружающее пространство в 3D, измерять расстояние и объём и делать много чего ещё. Поэтому, когда я недавно в ТикТоке я наткнулся на ролик с демонстрацией приложения, которое способно превратить камеру любого смартфона в самый настоящий проектор, особо не удивился. Видео было очень убедительным, однако переходить по ссылке, предложенной автором, я не стал из соображений безопасности, а отправился в Google Play, чтобы найти его самостоятельно. Оказалось, что такое ПО интересует не только меня.

Читать далее
Новый комментарий