Нашел крутые смарт-часы на Android. Стоят всего 3 000 рублей

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AndroidInsider.ru 0

Хорошие смарт-часы обязательно должны стоить дорого? А вот и нет. Крупные компании вроде Apple или Huawei могут говорить что угодно и диктовать свои условия, но чем хороши небольшие (и менее раскрученные) бренды, так это тем, что они могут предложить устройство с аналогичной функциональностью в несколько раз дешевле. Одни из таких умных часов — Kospet Magic 3; мониторинг уровня кислорода в крови, водозащита IP68 и… 35 дней работы без подзарядки. Звучит, как что-то нереальное? Учитывая цену, которая составляет меньше 3 000 рублей, кажется именно так. Но вот они!

Kospet Magic 3

Эти часы реально стоят меньше 3 000 рублей

Характеристики Kospet Magic 3

Эти часы с прямоугольным циферблатом имеют 1.71-дюймовый дисплей, датчик кислорода, мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна, GPS, поддержку 20 спортивных режимов и 35-дневное время автономной работы. Производителю удалось этого добиться благодаря использованию TFT-экрана, который потребляет гораздо меньше энергии, чем OLED.

А столь низкая цена становится возможной потому, что Kospet — не такой крупный бренд, и он может позволить себе сделать устройство более доступным.

Зарядка производится через проприетарный магнитный контактный док, который лучше не терять, но он не понадобится вам так часто. Благодаря использованию магнитной зарядки в часах нет ни одной лишней щели, и по этой причине Kospet Magic 3 отвечают всем пунктам стандарта IP68. То есть мытье рук, дождь и даже бассейн или душ из пыли устройству не страшны.

Kospet Magic 3

Часы доступны в трех разных цветах. Только ремешки не меняются

Интерфейс часов многим покажется привычным — пройденные шаги, уничтоженные калории, длительность сна да пришедшие сообщения. Работает всё это исправно, при этом устройство почти незаметно при ношении для самого пользователя. Есть ещё беговой таймер, он позволит засечь время пробежки и предоставит информацию о количестве пройденных шагов и сожженных калориях. Но это скорее любопытное дополнение. Можно выбрать из нескольких циферблатов, но тот, что установлен по умолчанию, наиболее информативен.

Для подключения служит Bluetooth версии 5.0, но это — так, к слову. Через приложение Da Fit можно установить умный будильник и напоминания о том, что пора бы встать из-за компьютера и размять чахнущие перед монитором кости. Все временные интервалы настраиваются в довольно широком диапазоне.

Самое главное — часы прекрасно справляются с демонстрацией уведомлений. Сообщения демонстрируются и на великом и могучем, причём настраивать пуш-уведомления тоже можно в широких пределах, выбирая только актуальные для вас оповещения, а не всё подряд. То же — и с именами звонящих.

Стоит ли покупать Kospet Magic 3

Если смотреть на брендовых конкурентов — стоят эти самые конкуренты дороже в 2-3 раза при схожей функциональности. И если вам хочется получить не просто отслеживание шагов и сна, но и часы с нотификациями не просто в виде моргающих лампочек, а с текстовой информацией — Kospet Magic 3 вполне подойдёт на роль такого устройства. Для многих возможностей устройства хватит с головой даже по меркам флагманских умных часов.

Купить смарт-часы можно прямо на официальном сайте производителя и (внимание!) он предоставляет бесплатную доставку по всему миру! Да, в том числе в любой город России.

А если воспользуетесь промокодом DEALMAGIC3, цена уменьшится вообще до смешных 31,99 долларов.

Kospet Magic 3

Не забудьте применить промокод при покупке. Доставка бесплатная

Так что за свои деньги это устройство можно смело назвать лучшим в своем сегменте. Если надумаете покупку, поторопитесь, промокод действует ограниченное время!

Купить Kospet Magic 3

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