Мнение: Какое будущее ждёт умные часы

Фитнес трекеры вместе с умными часами ворвались в нашу жизнь и во многом изменили взаимодействие с устройством до неузнаваемости. Эти гаджеты отлично помогают простым пользователям в спорте, умеют отслеживать некоторые медицинские показатели и в значительной степени упрощают некоторые функции вроде прослушивания музыки. Но в последнее время прогресс в носимых устройствах сведен к минимуму. В новой версии часов чуть больше аккумулятор, ярче дисплей, добавлены некоторые датчики и все. Это значит, что в скором времени формат умных часов либо исчезнет совсем, либо перерастет во что-то большее.

Зачем нужны умные часы?

Я начал использовать умные часы порядка года назад и по праву считаю их лучшей своей покупкой. Очень радует возможность получения уведомлений. Многие мессенджеры позволяют прочитать полностью сообщение, до того, как это увидит автор. Удобно. Большим плюсом также вижу контроль за здоровьем: часы считают пульс, что очень пригодится как людям, занимающимся спортом, так и старшему поколению.

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Когда я приобрел абонемент в спортивный зал, сразу же начал смотреть за показателями частоты сердечных сокращений в динамике. Но если днем для этого есть тонометр, то ночью все сложнее. За три месяца тренировок, я заметил, что ночью мой пульс достигал 56 ударов, а днем с привычных 80, упал до значения в 65-70 ударов в минуту. Кроме того, улучшились показатели сна. Я стал лучше спать и об этом мне тоже сообщили часы. Глубокий сон стал достаточным, высыпаться стало проще. И здесь намечается первый вектор развития носимых устройств.

Умные часы станут полноценным медицинским прибором

Кроме датчиков сердцебиения, измерения кислорода в крови, существует еще целый ряд измерителей, которые можно интегрировать в систему часов. С помощью них можно будет определять уровень сахара в крови, прочность сосудистой стенки, наличие атеросклеротических бляшек, изменения тока крови и ее свертываемости. И хоть сейчас это кажется невообразимым, в будущем это вполне возможно. Но самое главное, чего ждут все медицинские работники от умных часов — тесную интеграцию в систему здравоохранения в конкретной стране. Представьте: вы обращаетесь к доктору, по поводу увеличения ЧСС, вам выписывают рекомендации и препараты, а прибор на запястье заносят в регистр контроля за здоровьем населения.

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Спустя пару дней вам звонит все тот же врач и говорит, что необходимо увеличить дозировку препарата, потому что согласно измерениям, пульс все еще достаточно высокий. Никаких очередей, бесплатно, просто, удобно. Проблема избыточной массы тела сможет если не исчезнуть, то полностью остаться под контролем самих граждан. Врачи смогут выписывать четкие рекомендации и диеты, которых вам необходимо будет придерживаться. Также будут контролировать объем выпитой жидкости, функцию почек и многое другое. Вот это и есть настоящая революция!

Фитнес трекеры полностью исчезнут с рынка

Предположим, что вы ярый противник новой системы и не желаете передавать конфиденциальные данные для работников здравоохранения? Что вам скажут в больнице? — Правильно. Они скажут: Ради Бога! Тогда вы сможете использовать часы, как мы делаем это сейчас. Получать уведомления, заниматься спортом на свой страх и риск и все будет очень хорошо. Можно будет даже использовать вместо часов фитнесс трекер.

В будущем, я думаю, что такой формат полностью исчезнет с прилавков магазинов. Связано это с тем, что технологии, встраиваемые в топовые модели, со временем просто обесценятся и станут доступны для каждого. Говоря о сегодняшнем дне: Чем нас так привлекают трекеры? Конечно, дешевизной. Ее не будет, а значит и трекеры исчезнут. Новые модели Mi band четко отражают эту зависимость. В последней версии уже так много датчиков, что разница между часами и трекером осталась разве что в размере.

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Смартфоны скоро будут не нужны

В некоторых видеороликах на YouTube я частенько слышу о том, что смартфоны скоро попросту исчезнут. И связывают это с тем, что на рынок придет новый гаджет — умные очки. Любое изображение можно будет вывести на экран прямо перед глазами, а главным органом управления будут служить умные часы. Эта перспектива для часов мне кажется более осуществимой, ввиду того, что для плотной интеграции медицинских приборов в носимую электронику производителям придется взять на себя колоссальную ответственность.

Если все медицинские датчики войдут в нашу повседневность, то оправдаться врачу за внезапную сердечную смерть будет в значительной степени сложнее. А для корпорации, которое это производит, почти невозможно. Google Glass уже долгое время стремятся внедрить технологию будущего в повседневность, однако пока испытывают значительные задержки, об этом устройстве мы писали ранее. Винить в первую очередь здесь следует медленный технологический прогресс. Здесь люди старше тридцати надо мной посмеются. Хм, медленный.

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У меня часто спрашивают, что ждать от технологий в долгосрочной перспективе. И я всегда внутри себя мучаюсь, выбирая в голове между двумя сценариями, которые мне кажутся диаметрально противоположными. Однако в ближайшем времени я жду от крупных компаний тонкий намек, весточку, за которую можно будет зацепиться, чтобы ответить на вопрос, в чем есть будущее хотя бы для себя.

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