5 компаний, выпускающих самые выгодные Android-смартфоны

Люди, не ограниченные в финансах, могут позволить себе любой смартфон, а потому чаще всего берут Apple iPhone или приобретают флагманы Samsung. Но большинство из нас все-таки выставляет ценовые рамки, стараясь не выходить за них при выборе нового устройства. В таком случае найти хорошую модель становится намного сложнее, но, если вы обратите внимание на предложения компаний, стабильно выпускающих выгодные смартфоны, то определиться с выбором будет существенно проще.

Лучшие смартфоны POCO

Тезис о том, что Xiaomi — топ за свои деньги, потерял актуальность несколько лет назад, и сегодня даже базовый флагман Xiaomi 14 не купить менее чем за 75 тысяч рублей. В этой связи бразды правления взял на себя суббренд POCO, устройства которого в полной мере соответствуют определению выгодного смартфона на Андроид.

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Так, POCO M6 Pro — безоговорочно лучший смартфон до 15000 рублей, а POCO X6 Pro с мощнейшим процессором Dimensity 8300-Ultra рвет всех и вся, выдавая производительность флагманов при цене менее 25000 рублей.

Купить POCO X6 Pro

Правда, есть важный нюанс. В России смартфоны POCO кажутся более выгодными далеко не всегда. К примеру, тот же POCO X6 Pro в официальной рознице продается за 37 990 ₽. Поэтому покупать их лучше либо на AliExpress, где есть несколько фирменных магазинов POCO, либо на российских онлайн площадках вроде Яндекс Маркета, показывающих в том числе предложения «серых» продавцов.

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Хорошие смартфоны realme

То же самое относительно места покупки можно сказать о смартфонах realme. В России они не столь привлекательны, как на AliExpress, где у бренда есть официальное представительности. Так, если за realme GT 6T в условном DNS у вас попросят 59 999 ₽, то во время распродаж из Китая российскую версию realme удастся заказать менее чем за 30 тысяч рублей, то есть по цене в два раза ниже!

realme GT 6T на AliExpress

О других брендах подобного сказать нельзя, поскольку Samsung или HONOR не имеют официального представительства на AliExpress и продаются там примерно за те же деньги, что и в России. Так что смело заказывайте из Китая realme 12 Pro+, если вам нужен недорогой камерофон 2024 года, или берите realme GT 6T, если хотите мощный смартфон по хорошей цене.

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Выгодные смартфоны iQOO

iQOO — суббренд vivo, и смартфоны головной компании редко отличаются хорошим соотношением цены и характеристик. В этом плане iQOO представляется полной противоположностью. Так, у суббренда есть определенно лучший смартфон до 20000 рублей по имени iQOO Z9, а также мощный конкурент POCO F6 в лице iQOO Z9 Turbo.

Заказать iQOO Z9 из Китая

Эти и другие смартфоны iQOO стоит искать на AliExpress. Но учтите, что все устройства бренда ориентированы на китайский рынок. Поэтому в комплекте вы не найдете адаптера питания с европейской вилкой, а сам смартфон будет лишен некоторых частот 4G, работающих в России. Такие нюансы накладывают определенный отпечаток, но не делают устройства iQOO непригодными. Они поддерживают русский язык, Google Play устанавливается буквально за пару минут, а в плане характеристик iQOO выгоднее POCO и realme, не говоря уже о предложениях других брендов.

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Смартфоны Infinix и TECNO

Если вы по каким-то причинам брезгуете заказывать смартфоны на AliExpress или боитесь покупать их в онлайн-рознице, предпочитая магазины по месту жительства, присмотритесь к устройствам Infinix и TECNO. Это две крупные компании, входящие в холдинг Transsion. В отличие от других брендов из Поднебесной, они не представлены в Китае и работают исключительно на заграничную аудиторию, благодаря чему им не нужно субсидировать устройства на внутреннем рынке, как делают остальные.

Купить выгодный TECNO

Это приводит к тому, что при сравнении цен смартфонов в России почти все модели Infinix и TECNO окажутся выгоднее конкурентов, включая POCO. За счет классной камеры TECNO Camon 30 лучше POCO M6 Pro в сегменте до 20 тысяч, а Infinix HOT 30 сгодится на роль хорошего телефона до 10000 рублей.

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На AliExpress Infinix и TECNO вы не найдете, а если и встретите их, то цена вас неприятно удивит. Ну а в России смартфоны этих двух брендов лучше покупать не сразу после выхода, а через полгода-год после старта продаж, поскольку они быстро дешевеют. Так, прошлогодний флагман TECNO Phantom X2 можно взять за 25 тысяч, а не за 45K, которые просили за него изначально.