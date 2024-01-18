Чем отличаются смартфоны Infinix и TECNO

По данным Canalys, самым быстрорастущим производителем смартфонов на планете в 2023 году стал концерн Transsion Holdings, в который входят такие бренды, как Infinix и TECNO. В России они тоже невероятно популярны. По количеству проданных устройств на территории нашей страны в 2023 году TECNO заняла второе место с долей 14% рынка, уступив только Xiaomi, а Infinix — четвертую позицию с долей 10%. Востребованность этих смартфонов не вызывает сомнений. Но чем они отличаются, а главное — что лучше: Infinix или TECNO?
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Отличия смартфонов Infinix и TECNO
Несмотря на то, что оба бренда входят в один концерн, их устройства имеют разное позиционирование. Смартфоны Infinix больше ориентированы на молодую аудиторию. Этим, в частности, объясняется сотрудничество с Дарьей Зотеевой — музыкальной исполнительницей, выступающей под псевдонимом Instasamka. TECNO позиционирует себя как более серьезный бренд, а потому для участия в своих рекламных кампаниях приглашает менее спорных персон. Впрочем, все это — впечатления со стороны, имеющие мало общего с тем, что собой представляют TECNO и Infinix на самом деле.
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Оба бренда стараются делать упор на инновации, но проявляются они в разных аспектах. Если Infinix первой на рынке тестирует зарядку 260 Вт, то их собратья выпускают TECNO Phantom X2 Pro — смартфон с выдвижным портретным объективом.
Infinix и TECNO предлагают устройства разных ценовых категорий, но флагманы есть только у вторых. Один из примеров — тот самый TECNO X2 Pro, кроме которого в магазинах электроники можно встретить складные смартфоны TECNO Phantom V Fold и TECNO Phantom V Flip. Топовым решением собратьев является Infinix ZERO 30 5G — среднебюджетник с отличными камерами, формально конкурирующий с TECNO Camon 20 Premier 5G.
Смартфоны Infinix и TECNO работают на базе операционной системы Android в обрамлении собственных оболочек XOS и HiOS соответственно. Чем они отличаются — расскажем дальше.
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Отличия HiOS и XOS
Хотя названия у оболочек разные, по большей части XOS и HiOS имеют лишь визуальные отличия. Это проявляется в оформлении иконок приложений и значков в настройках. Также отличаются названия некоторых функций: к примеру, аналог Dynamic Island на TECNO (HiOS) называется Dynamic Port, а на Infinix (XOS) — Magic Ring.
Функциональных отличий между оболочками Infinix и TECNO нет. Поэтому для знакомства с возможностями прошивок вам будет достаточно изучить обзор фишек XOS. Все то же самое вы найдете в HiOS, пускай и под другими именами.
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Недостатки у оболочек тоже общие. В некоторых местах встречаются косяки с переводом, а количество крупных обновлений ограничивается одной штукой. Купив смартфон TECNO или Infinix, вы в лучшем случае сможете рассчитывать на переход с Android 13 на Android 14. Не исключено, что в будущем ситуация изменится, но пока так.
Сравнение смартфонов Infinix и TECNO
Чтобы понять, какой смартфон лучше (Infinix или TECNO), стоит сравнить характеристики нескольких моделей, а также их стоимость. Начнем с очень похожих смартфонов Infinix HOT 40 Pro и TECNO Spark 20 Pro.
|Характеристики
|Infinix HOT 40 Pro
|TECNO Spark 20 Pro
|Экран
|6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц
|6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 + 2 + 2 МП
|108 + 2 + 0,08 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|32 МП
|Процессор
|Helio G99
|Helio G99
|Память
|8/256 ГБ
|8/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|33 Вт
|33 Вт
|Цена в России
|От 17 990 ₽
|От 16 990 ₽
Устройства абсолютно идентичны, если не принимать во внимание уж слишком мелкие отличия вроде разрешения вспомогательной камеры и версии Bluetooth. Сегодня дешевле TECNO, но завтра вполне может оказаться, что предложение о покупке Infinix HOT 40 Pro будет выгоднее.
Это не единичный пример. Но для разнообразия давайте посмотрим на разные с точки зрения наполнения и более-менее одинаковые в плане цены устройства, чтобы определить, на какие аспекты делают акцент производители. С этой целью сравним TECNO Camon 20 Premier 5G и Infinix ZERO 30 5G.
|Характеристики
|Infinix ZERO 30 5G
|TECNO Camon 20 Premier 5G
|Экран
|6,78 дюйма, AMOLED (2400х1080), 144 Гц
|6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 (OIS) + 13 + 2 МП
|50 (OIS) + 108 + 2 МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|32 МП
|Процессор
|Dimensity 8020
|Dimensity 8050
|Память
|12/256 ГБ
|8/512 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|68
|45 Вт
|Цена в России
|От 30 500 ₽
|От 32 900 ₽
Купить TECNO Camon 20 Premier 5G
В Infinix ZERO 30 5G акцент был сделан на экран (он здесь изогнутый) и фронтальную камеру (50 МП с автофокусировкой по глазам). TECNO Camon 20 Premier 5G имеет более строгий дизайн, а его характеристики сосредоточены вокруг тыльных камер в лице основного и сверхширокоугольного сенсора. С определенной долей условности Infinix ZERO 30 5G можно назвать смартфоном для нее, а TECNO Camon 20 Premier 5G — устройством для него.
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Infinix или TECNO — что лучше
Сколько бы мы ни сравнивали Infinix и TECNO, сказать однозначно, какой из этих брендов лучше, нельзя. Да, в линейке устройств TECNO есть полноценные флагманы и складные модели. Но соотношение цены и характеристик у смартфонов плюс-минус одинаковое, в отличие от того, что мы наблюдали при сравнении Xiaomi и POCO.
Разница между Infinix и TECNO эфемерна и выражается лишь в подходе к рекламной кампании и позиционировании устройств. Если вам приглянется Infinix за 20 тысяч, то искать ему конкурента TECNO за те же деньги бессмысленно. Вы получите устройство с аналогичным соотношением цены и характеристик, однако акценты в характеристиках моделей двух брендов могут быть расставлены по-разному.