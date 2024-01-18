Чем отличаются смартфоны Infinix и TECNO

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Герман Вологжанин
18.01.2024,

По данным Canalys, самым быстрорастущим производителем смартфонов на планете в 2023 году стал концерн Transsion Holdings, в который входят такие бренды, как Infinix и TECNO. В России они тоже невероятно популярны. По количеству проданных устройств на территории нашей страны в 2023 году TECNO заняла второе место с долей 14% рынка, уступив только Xiaomi, а Infinix — четвертую позицию с долей 10%. Востребованность этих смартфонов не вызывает сомнений. Но чем они отличаются, а главное — что лучше: Infinix или TECNO?

Чем отличаются смартфоны Infinix и TECNO. Infinix и TECNO — одного поля ягоды. Фото: MOBILE TECH GIST. Фото.

Infinix и TECNO — одного поля ягоды. Фото: MOBILE TECH GIST

Отличия смартфонов Infinix и TECNO

Несмотря на то, что оба бренда входят в один концерн, их устройства имеют разное позиционирование. Смартфоны Infinix больше ориентированы на молодую аудиторию. Этим, в частности, объясняется сотрудничество с Дарьей Зотеевой — музыкальной исполнительницей, выступающей под псевдонимом Instasamka. TECNO позиционирует себя как более серьезный бренд, а потому для участия в своих рекламных кампаниях приглашает менее спорных персон. Впрочем, все это — впечатления со стороны, имеющие мало общего с тем, что собой представляют TECNO и Infinix на самом деле.

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Оба бренда стараются делать упор на инновации, но проявляются они в разных аспектах. Если Infinix первой на рынке тестирует зарядку 260 Вт, то их собратья выпускают TECNO Phantom X2 Proсмартфон с выдвижным портретным объективом.

Отличия смартфонов Infinix и TECNO. TECNO экспериментирует с камерами, а Infinix — со скоростью зарядки. Фото: gsmarena.com. Фото.

TECNO экспериментирует с камерами, а Infinix — со скоростью зарядки. Фото: gsmarena.com

Infinix и TECNO предлагают устройства разных ценовых категорий, но флагманы есть только у вторых. Один из примеров — тот самый TECNO X2 Pro, кроме которого в магазинах электроники можно встретить складные смартфоны TECNO Phantom V Fold и TECNO Phantom V Flip. Топовым решением собратьев является Infinix ZERO 30 5G — среднебюджетник с отличными камерами, формально конкурирующий с TECNO Camon 20 Premier 5G.

Отличия смартфонов Infinix и TECNO. Раскладушек у Infinix нет. Фото: GSMArena Official. Фото.

Раскладушек у Infinix нет. Фото: GSMArena Official

Смартфоны Infinix и TECNO работают на базе операционной системы Android в обрамлении собственных оболочек XOS и HiOS соответственно. Чем они отличаются — расскажем дальше.

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Отличия HiOS и XOS

Хотя названия у оболочек разные, по большей части XOS и HiOS имеют лишь визуальные отличия. Это проявляется в оформлении иконок приложений и значков в настройках. Также отличаются названия некоторых функций: к примеру, аналог Dynamic Island на TECNO (HiOS) называется Dynamic Port, а на Infinix (XOS) — Magic Ring.

Отличия HiOS и XOS. Оболочки имеют пару визуальных отличий. Фото: Ромашка. Фото.

Оболочки имеют пару визуальных отличий. Фото: Ромашка

Функциональных отличий между оболочками Infinix и TECNO нет. Поэтому для знакомства с возможностями прошивок вам будет достаточно изучить обзор фишек XOS. Все то же самое вы найдете в HiOS, пускай и под другими именами.

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Недостатки у оболочек тоже общие. В некоторых местах встречаются косяки с переводом, а количество крупных обновлений ограничивается одной штукой. Купив смартфон TECNO или Infinix, вы в лучшем случае сможете рассчитывать на переход с Android 13 на Android 14. Не исключено, что в будущем ситуация изменится, но пока так.

Сравнение смартфонов Infinix и TECNO

Сравнение смартфонов Infinix и TECNO. У двух брендов есть абсолютно идентичные смартфоны. Фото: Megalite Unboxing. Фото.

У двух брендов есть абсолютно идентичные смартфоны. Фото: Megalite Unboxing

Чтобы понять, какой смартфон лучше (Infinix или TECNO), стоит сравнить характеристики нескольких моделей, а также их стоимость. Начнем с очень похожих смартфонов Infinix HOT 40 Pro и TECNO Spark 20 Pro.

ХарактеристикиInfinix HOT 40 ProTECNO Spark 20 Pro
Экран6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 2 + 2 МП108 + 2 + 0,08 МП
Фронтальная камера32 МП32 МП
ПроцессорHelio G99Helio G99
Память8/256 ГБ8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка33 Вт33 Вт
Цена в РоссииОт 17 990 ₽От 16 990 ₽

Купить Infinix HOT 40 Pro

Купить TECNO Spark 20 Pro

Устройства абсолютно идентичны, если не принимать во внимание уж слишком мелкие отличия вроде разрешения вспомогательной камеры и версии Bluetooth. Сегодня дешевле TECNO, но завтра вполне может оказаться, что предложение о покупке Infinix HOT 40 Pro будет выгоднее.

Сравнение смартфонов Infinix и TECNO. В среднеценовом сегменте Infinix делает упор на женскую аудиторию, а TECNO — на мужскую. Фото.

В среднеценовом сегменте Infinix делает упор на женскую аудиторию, а TECNO — на мужскую

Это не единичный пример. Но для разнообразия давайте посмотрим на разные с точки зрения наполнения и более-менее одинаковые в плане цены устройства, чтобы определить, на какие аспекты делают акцент производители. С этой целью сравним TECNO Camon 20 Premier 5G и Infinix ZERO 30 5G.

ХарактеристикиInfinix ZERO 30 5GTECNO Camon 20 Premier 5G
Экран6,78 дюйма, AMOLED (2400х1080), 144 Гц6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 (OIS) + 13 + 2 МП50 (OIS) + 108 + 2 МП
Фронтальная камера50 МП32 МП
ПроцессорDimensity 8020Dimensity 8050
Память12/256 ГБ8/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка6845 Вт
Цена в РоссииОт 30 500 ₽От 32 900 ₽

Купить Infinix ZERO 30 5G

Купить TECNO Camon 20 Premier 5G

В Infinix ZERO 30 5G акцент был сделан на экран (он здесь изогнутый) и фронтальную камеру (50 МП с автофокусировкой по глазам). TECNO Camon 20 Premier 5G имеет более строгий дизайн, а его характеристики сосредоточены вокруг тыльных камер в лице основного и сверхширокоугольного сенсора. С определенной долей условности Infinix ZERO 30 5G можно назвать смартфоном для нее, а TECNO Camon 20 Premier 5G — устройством для него.

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Infinix или TECNO — что лучше

Сколько бы мы ни сравнивали Infinix и TECNO, сказать однозначно, какой из этих брендов лучше, нельзя. Да, в линейке устройств TECNO есть полноценные флагманы и складные модели. Но соотношение цены и характеристик у смартфонов плюс-минус одинаковое, в отличие от того, что мы наблюдали при сравнении Xiaomi и POCO.

Infinix или TECNO — что лучше. Между смартфонами двух брендов нет принципиальных отличий. Фото: Megalite Unboxing. Фото.

Между смартфонами двух брендов нет принципиальных отличий. Фото: Megalite Unboxing

Разница между Infinix и TECNO эфемерна и выражается лишь в подходе к рекламной кампании и позиционировании устройств. Если вам приглянется Infinix за 20 тысяч, то искать ему конкурента TECNO за те же деньги бессмысленно. Вы получите устройство с аналогичным соотношением цены и характеристик, однако акценты в характеристиках моделей двух брендов могут быть расставлены по-разному.

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