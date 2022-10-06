5 причин купить Google Pixel после Xiaomi

  2. Темы
  3. Смартфоны
Кирилл Пироженко 0

Рано или поздно каждый задумывается о замене своего смартфона на новый. Кто-то привык менять свои устройства ежегодно, для других нормальным циклом для замены является два-три года. Я отношусь ко второй категории пользователей. Именно поэтому стараюсь приобретать смартфоны с производительным железом, чтобы был хороший запас прочности на несколько лет. Устройства Xiaomi, Redmi и Poco являются достойным выбором для большинства пользователей. Однако они обладают внушительным набором минусов, которые после нескольких лет использования достаточно сильно утомляют.

Google Pixel имеет свой легко узнаваемый внешний вид.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

В такой ситуации переход на смартфоны других производителей выглядит самым оптимальным вариантов. Но что же выбрать после Сяоми? Собрали для вас пять причин купить Google Pixel вместо устройств Xiaomi, Redmi или Poco.

Xiaomi — прошивка MIUI

Небольшие глюки MIUI создают плохое впечатление о достаточно неплохих устройствах. Например, открытие Gmail в плавающем окне автоматически сворачивает основное приложение в фон.

Можно установить в смартфон топовое железо и великолепную камеру. Оснастить его огромным аккумулятором и премиальными материалами. Но если операционная система и оболочка будут без остановки глючить, то покупать такие устройства никто не будет. Если вы хотя бы раз пользовались Сяоми, то знаете, что на них устанавливается оболочка MIUI. И восприятие от нее очень двоякое. Ее одинаково можно любить и ненавидеть. На некоторых устройствах она работает отлично и без всяких проблем, а на другом таком же смартфоне может лагать так, что захочется бросить телефон в стену.

❗️У НАС ЕСТЬ СУПЕР-КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙСЯ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ

Смартфоны Pixel поставляются на чистом Андроиде. Единственное, что на них есть — это Pixel Launcher. При этом система ничем не перегружена и ее внешний вид не изменен лишними надстройками. Последнее время именно этого и не хватает в устройствах китайских производителей. Слишком много различных украшательств просто сбивают с толку. Начинаешь понимать, почему Apple строго ограничивает пользователей в возможностях настройки Айфонов. Если вы устали от MIUI или каких-то других оболочек, то Pixel — это ваш выбор.

Google Pixel — камера

Xiaomi, как и большинство производителей, ввязалась в гонку мегапикселей в камере своих смартфонов. Но походу им забыли сказать, что одного разрешения мало, чтобы получить хорошие снимки. Нужны соответствующие алгоритмы обработки и прокачанная оптика. Однако китайцы упорно игнорируют эти требования, продолжая пичкать камеры в своих смартфонах исключительно мегапикселями. Тоже самое можно сказать и про оптическую стабилизацию изображения при съемке видео. На моем Mi 10T Pro есть OIS, но он не дотягивает по качеству работы даже до iPhone 6 Plus, которым я пользовался давным-давно.

Даже на старых Пикселя весьма неплохая камера.

В этом плане Google Pixel является полной противоположностью смартфонам Сяоми. Никаких лишних мегапикселей, качественная оптика и фирменные Гугловские алгоритмы обработки позволяют получать чуть ли не лучшие снимки среди всех Андроид-смартфонов. Если вы хотите отличную камеру практически без компромиссов, то следует обратиться именно к Google Pixel.

Обновления Pixel

Именно Пиксели получают обновления самыми первыми.

Google ежегодно выпускает обновление Андроида с различными новыми функциями. Но производители не сильно торопятся оптимизировать новые версии под свои устройства. Это относится и к Сяоми. Из-за огромного зоопарка смартфонов производитель просто не может это сделать быстро. Плюс ко всему, первые версии MIUI на каждом новом Андроиде работают зачастую не очень хорошо.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

В этом плане смартфоны Google Pixel впереди планеты всей. Из-за того, что разработчик программного обеспечения и непосредственно смартфона — это одна и та же компания, то и обновления выходят на эти устройства в соответствии с графиком, утвержденным Гуглом. Если вы хотите получать все обновления Андроида самым первым, то кроме Пикселя у вас нет выбора.

Новые функции — Андроид

Но мало быстро получать обновления. Например, при переходе с MIUI 12.5 на MIUI 13 менялась и версия Андроида. Но никаких новых функций мой смартфон не получил. Совсем. То есть обновление по факту было сделано ради установки заплаток безопасности.

На Сяоми так и не появился дизайн Material You. Только на фирменных приложениях Гугл.

В случае с Google Pixel все новые функции появляются на смартфонах вместе с обновлением. Не надо ждать никакой доработки производителем и интеграции их в оболочку. Именно так и выглядит обновление здорового человека. Практически как у Apple.

Какой Pixel выбрать

Отличия в размере Pixel 6 и 6 Pro не так заметны.

Вы когда-нибудь пробовали разобраться во всей линейке смартфонов Сяоми? Мне кажется, что без бутылки этого сделать просто нельзя. Посмотрите только, сколько моделей Redmi Note 11 существует:

  • Redmi Note 11.
  • Redmi Note 11S.
  • Redmi Note 11S 5G.
  • Redmi Note 11 Pro.
  • Redmi Note 11 Pro 5G.
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G.

У нас даже выходил отдельный материал, какой из них выбрать. И это касается всех моделей. Плюс ко всему, очень сложно понять, какое устройство реально является флагманом во всей линейке.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ПУЛЬС. БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ ВСЕ НОВОЕ САМЫМ ПЕРВЫМ

С Google Pixel все значительно проще. Компания выпускает Pixel 6, 6 Pro и более простой 6а. Хотите флагман с большим экраном? Pixel 6 Pro — ваш выбор. Нужен смартфон c меньшим экраном и хорошим железом — Pixel 6. Если же вам просто нужен смартфон от Гугл и переплачивать за железо вы не планируете, то следует смотреть на 6а. Все предельно просто и понятно. Apple пора возвращаться к такой же схеме. А то даже в мире Айфонов стало нелегко понять, что лучше выбрать.

Теги
Лонгриды для вас
Xiaomi
Xiaomi 12 Ultra выйдет в мае. Вот подтверждение и спеки

Выход каждого нового Xiaomi, несмотря на огромное количество моделей, является большим праздником для фанатов марки. Пусть даже в них не всегда есть что-то новое, но компания старается или оптимизировать свои устройства, или сделать еще более топовыми, если можно так сказать. Именно это и ждет нас в ближайшее время. Мы уже пару месяцев готовимся к выпуску Xiaomi 12 Ultra. Слухов о дате запуска было много, но теперь мы получили максимально правдивое предсказание с доказательством, в которое можно верить. Если вам достаточно того, что модель выйдет 10 мая 2022 года, можете не читать дальше, но если хотите узнать, как именно это доказано, какие спеки будут в новом телефоне и какие сюрпризы он готовит - давайте продолжать.

Читать далее
Poco X4 GT
Бинго! Нашел самый мощный Андроид до 25 тысяч рублей

Помните, какой фурор произвел POCO X3 Pro в прошлом году? Тогда Xiaomi удалось сделать мощный смартфон с флагманским железом по цене среднебюджетника. Он оказался настолько популярным, что даже сейчас многие продолжают искать его в магазинах, но, к сожалению, с прилавков его уже почти размели. Однако Xiaomi просто не могла отказать себе в удовольствии сделать альтернативу, и сейчас полноправным убийцей флагманов в ее линейке является POCO X4 GT, который уничтожает не только конкурентов по схожей цене, но и POCO X3 Pro.

Читать далее
браслет
Xiaomi Band 7 и Redmi Buds 4 вышли. Тут все характеристики, цены и даты

Xiaomi Mi Band уже много лет является главным представителем всей индустрии фитнес-трекеров. Он стоит недорого, выглядит хорошо и предлагает широкие возможности для любого пользователя. А самое главное, он работает без подзарядки несколько недель. Поэтому мы каждый год ждем новый трекер чуть ли не больше, чем любой другой телефон, чтобы посмотреть, что же на этот раз предложит нам Xiaomi. Интересно то, что почти каждый год компания умудряется нас удивить. Сейчас вышло седьмое поколение трекера и оно тоже показало очень достойные характеристики.

Читать далее
Новый комментарий