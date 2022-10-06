5 причин купить Google Pixel после Xiaomi

Рано или поздно каждый задумывается о замене своего смартфона на новый. Кто-то привык менять свои устройства ежегодно, для других нормальным циклом для замены является два-три года. Я отношусь ко второй категории пользователей. Именно поэтому стараюсь приобретать смартфоны с производительным железом, чтобы был хороший запас прочности на несколько лет. Устройства Xiaomi, Redmi и Poco являются достойным выбором для большинства пользователей. Однако они обладают внушительным набором минусов, которые после нескольких лет использования достаточно сильно утомляют.

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В такой ситуации переход на смартфоны других производителей выглядит самым оптимальным вариантов. Но что же выбрать после Сяоми? Собрали для вас пять причин купить Google Pixel вместо устройств Xiaomi, Redmi или Poco.

Xiaomi — прошивка MIUI

Можно установить в смартфон топовое железо и великолепную камеру. Оснастить его огромным аккумулятором и премиальными материалами. Но если операционная система и оболочка будут без остановки глючить, то покупать такие устройства никто не будет. Если вы хотя бы раз пользовались Сяоми, то знаете, что на них устанавливается оболочка MIUI. И восприятие от нее очень двоякое. Ее одинаково можно любить и ненавидеть. На некоторых устройствах она работает отлично и без всяких проблем, а на другом таком же смартфоне может лагать так, что захочется бросить телефон в стену.

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Смартфоны Pixel поставляются на чистом Андроиде. Единственное, что на них есть — это Pixel Launcher. При этом система ничем не перегружена и ее внешний вид не изменен лишними надстройками. Последнее время именно этого и не хватает в устройствах китайских производителей. Слишком много различных украшательств просто сбивают с толку. Начинаешь понимать, почему Apple строго ограничивает пользователей в возможностях настройки Айфонов. Если вы устали от MIUI или каких-то других оболочек, то Pixel — это ваш выбор.

Google Pixel — камера

Xiaomi, как и большинство производителей, ввязалась в гонку мегапикселей в камере своих смартфонов. Но походу им забыли сказать, что одного разрешения мало, чтобы получить хорошие снимки. Нужны соответствующие алгоритмы обработки и прокачанная оптика. Однако китайцы упорно игнорируют эти требования, продолжая пичкать камеры в своих смартфонах исключительно мегапикселями. Тоже самое можно сказать и про оптическую стабилизацию изображения при съемке видео. На моем Mi 10T Pro есть OIS, но он не дотягивает по качеству работы даже до iPhone 6 Plus, которым я пользовался давным-давно.

В этом плане Google Pixel является полной противоположностью смартфонам Сяоми. Никаких лишних мегапикселей, качественная оптика и фирменные Гугловские алгоритмы обработки позволяют получать чуть ли не лучшие снимки среди всех Андроид-смартфонов. Если вы хотите отличную камеру практически без компромиссов, то следует обратиться именно к Google Pixel.

Обновления Pixel

Google ежегодно выпускает обновление Андроида с различными новыми функциями. Но производители не сильно торопятся оптимизировать новые версии под свои устройства. Это относится и к Сяоми. Из-за огромного зоопарка смартфонов производитель просто не может это сделать быстро. Плюс ко всему, первые версии MIUI на каждом новом Андроиде работают зачастую не очень хорошо.

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В этом плане смартфоны Google Pixel впереди планеты всей. Из-за того, что разработчик программного обеспечения и непосредственно смартфона — это одна и та же компания, то и обновления выходят на эти устройства в соответствии с графиком, утвержденным Гуглом. Если вы хотите получать все обновления Андроида самым первым, то кроме Пикселя у вас нет выбора.

Новые функции — Андроид

Но мало быстро получать обновления. Например, при переходе с MIUI 12.5 на MIUI 13 менялась и версия Андроида. Но никаких новых функций мой смартфон не получил. Совсем. То есть обновление по факту было сделано ради установки заплаток безопасности.

В случае с Google Pixel все новые функции появляются на смартфонах вместе с обновлением. Не надо ждать никакой доработки производителем и интеграции их в оболочку. Именно так и выглядит обновление здорового человека. Практически как у Apple.

Какой Pixel выбрать

Вы когда-нибудь пробовали разобраться во всей линейке смартфонов Сяоми? Мне кажется, что без бутылки этого сделать просто нельзя. Посмотрите только, сколько моделей Redmi Note 11 существует:

Redmi Note 11.

Redmi Note 11S.

Redmi Note 11S 5G.

Redmi Note 11 Pro.

Redmi Note 11 Pro 5G.

Redmi Note 11 Pro+ 5G.

У нас даже выходил отдельный материал, какой из них выбрать. И это касается всех моделей. Плюс ко всему, очень сложно понять, какое устройство реально является флагманом во всей линейке.

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С Google Pixel все значительно проще. Компания выпускает Pixel 6, 6 Pro и более простой 6а. Хотите флагман с большим экраном? Pixel 6 Pro — ваш выбор. Нужен смартфон c меньшим экраном и хорошим железом — Pixel 6. Если же вам просто нужен смартфон от Гугл и переплачивать за железо вы не планируете, то следует смотреть на 6а. Все предельно просто и понятно. Apple пора возвращаться к такой же схеме. А то даже в мире Айфонов стало нелегко понять, что лучше выбрать.