5 самых красивых смартфонов на Android 2024 года

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Иван Кузнецов

Времена, когда самым красивым смартфоном был iPhone, давно прошли. Теперь мы наблюдаем настоящий расцвет дизайнерской мысли среди аппаратов под управлением Android. Производители — особенно китайские — наконец-то осознали, что пользователям нужны не просто функциональные, но и красивые устройства, способные выразить индивидуальность владельца. В этой статье мы рассмотрим самые красивые смартфоны 2024 года, которые сочетают в себе впечатляющий внешний вид и мощные технические характеристики.

5 самых красивых смартфонов на Android 2024 года. Угадайте, что за смартфон? Фото: DGL.ru. Фото.

Угадайте, что за смартфон? Фото: DGL.ru

OnePlus 12R в дизайне Genshin Impact

Безусловный лидер нашего списка — OnePlus 12R в специальном издании Genshin Impact. Этот смартфон можно смело назвать самым эффектным устройством года. Созданный в сотрудничестве со студией miHoYo, разработчиком популярной игры Genshin Impact, он представляет собой без малого настоящее произведение искусства.

OnePlus 12R в дизайне Genshin Impact. Выглядит и правда очень красиво. Фото: CNET. Фото.

Выглядит и правда очень красиво. Фото: CNET

Задняя панель OnePlus 12R Genshin Impact Edition украшена изысканным цветочным узором, а насыщенный фиолетовый цвет корпуса мгновенно привлекает внимание. Это устройство, которое невозможно не заметить в толпе. Но OnePlus 12R — это не только красивая внешность. Под стильным корпусом скрывается мощное железо:

  • 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Камера на 50 МП
  • Процессор Snapdragon 8 Gen 2
  • До 16 ГБ оперативной памяти
  • Аккумулятор емкостью 5500 мА*ч

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Этот смартфон идеально подойдет не только поклонникам знаменитой игры, но и тем, кто ценит привлекательный внешний вид своих устройств, коих наверняка немало как среди женщин, так и среди мужчин. А OnePlus 12R Genshin Impact Edition гарантированно станет центром внимания, когда вы достанете его на публике. Главное — не прячьте всю эту красоту в непроницаемый чехол. Иначе все будет зря.

Игровой смартфон RedMagic 9S Pro

Не люблю хрестоматийных сравнений, но RedMagic 9S Pro — это смартфон, который действительно будто пришел к нам из мира киберпанка. На первый взгляд он может показаться обычным, но стоит присмотреться, и вы будете поражены его футуристическим дизайном.

Игровой смартфон RedMagic 9S Pro. Это тот же смартфон, что и на обложке. Фото: Vopmart.com. Фото.

Это тот же смартфон, что и на обложке. Фото: Vopmart.com

Металлическая отделка корпуса с насечками и настраиваемая светодиодная подсветка создают неповторимый образ. LED-индикаторы не только помогают найти сенсорные триггеры в темноте, но и загораются при получении уведомлений. Это настоящая ностальгия по временам, когда телефоны умели светиться.

Как и следовало ожидать, RedMagic 9S Pro — это прежде всего игровой смартфон. Его характеристики впечатляют:

  • 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц
  • Основная камера на 50 МП
  • Процессор Snapdragon 8 Gen 3
  • До 16 ГБ оперативной памяти
  • Аккумулятор емкостью 6500 мА*ч

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Купить RedMagic 9S Pro

Такой аппарат не стыдно взять и для игр, и просто для того, чтобы пофорсить. С RedMagic 9S Pro вы точно будете привлекать больше внимания окружающих, чем владельцы однотипных Айфонов, у которых и дизайн-то не менялся вот уже 4 года.

Motorola Razr 2024 — самый красивый складной смартфон

Новая Motorola Razr 2024 в ярко-розовом цвете — это настоящий праздник стиля и моды. Глядя на этот смартфон, понимаешь, что такой мог бы понравиться даже Марго Робби или Ариане Гранде. Он идеально подойдет экстравертам и всем, кто любит быть в центре внимания, и вы можете оказаться в их числе.

Motorola Razr 2024 — самый красивый складной смартфон. Попробуйте найти складной смартфон красивее. Фото: Smartprix. Фото.

Попробуйте найти складной смартфон красивее. Фото: Smartprix

Но Moto Razr — это не только яркая внешность. Под капотом у него скрываются весьма впечатляющие характеристики:

  • Основной 6,9-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц
  • Дополнительный 4-дюймовый внешний экран
  • Основная камера на 50 МП и фронтальная на 32 МП
  • Процессор Snapdragon 8s Gen 3
  • 12 ГБ оперативной памяти
  • Аккумулятор емкостью 4000 мА*ч

Купить Moto Razr 2024

Очевидно, что складной смартфон сложно сделать красивым. Все-таки форм-фактор не особенно к этому располагает. Но у Moto получилось выпустить по меньшей мере узнаваемый аппарат. Чего только стоит 4-дюймовый дисплей на внешней панели, который позволяет выводить на него изображение и полностью менять внешний вид устройства. Да, ему на руку также играет красивая история оригинальной линейки Razr, но это не делает сам аппарат хуже. Однозначно.

Samsung Galaxy S24 Ultra — самый стильный смартфон

Samsung Galaxy S24 Ultra — самый стильный смартфон. Стиль и бизнес — это про него. Фото: Digital Trends. Фото.

Стиль и бизнес — это про него. Фото: Digital Trends

Наверняка не все будут рады присутствию Samsung Galaxy S24 Ultra в этом списке. Несмотря на то что перед нами бесспорный флагман Android-устройств, сочетающий в себе множество функций и возможностей, далеко не все ценят его элегантность и сдержанный дизайн.

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Однако, на мой взгляд, Galaxy S24 Ultra — это истинное воплощение изысканности и хорошего вкуса. Каждая деталь его дизайна продумана до мелочей, что позволило создать образ настоящего премиум-устройства. Да, это один из самых дорогих смартфонов на рынке, но он полностью оправдывает свою цену:

  • 6,8-дюймовый LPTO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц
  • Процессор Snapdragon 8 Gen 3
  • 12 ГБ оперативной памяти
  • Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч
  • Стилус S Pen
  • Камера: основной модуль на 200 МП, телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 12 МП

Купить Galaxy S24 Ultra

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон не только отлично работал, но и привлекал внимание окружающих, обратите внимание на эту модель. Она даже при сдержанности своего исполнения гарантированно станет предметом зависти и верным помощником в повседневных делах.

Oppo Find X7 Ultra — смартфон из металла и кожи

Oppo Find X7 Ultra — смартфон из металла и кожи. Металл, кожа и стекло делают этот смартфон очень благородным визуально. Фото: Multicore. Фото.

Металл, кожа и стекло делают этот смартфон очень благородным визуально. Фото: Multicore

Oppo Find X7 Ultra — это смартфон, в котором каждая деталь тщательно продумана. От отделки из нержавеющей стали до кожаного покрытия задней панели и камер Hasselblad — этот телефон просто великолепен.

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Его уникальный и брутальный дизайн вызывает ассоциации с современными ковбоями — не героями вестернов, а успешными владельцами ранчо в Техасе. Качество отделки кожи впечатляет, а сам смартфон прекрасно лежит в руке, а под стильным корпусом скрываются впечатляющие характеристики:

  • 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц
  • Основная камера на 50 МП
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • 16 ГБ оперативной памяти
  • Аккумулятор емкостью 4800 мА*ч

Купить Oppo Find X7 Ultra

Этот смартфон — не просто инструмент, а настоящее заявление о стиле и индивидуальности владельца.

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