5 старых смартфонов Xiaomi, которым сложно найти замену в 2022 году

Компания Xiaomi ежегодно выпускает несколько десятков моделей, используя на всю катушку свои суббренды Redmi, POCO и Black Shark. Из-за такого многообразия может показаться, что сегодня китайцы удовлетворяют все запросы потребителей, предлагая телефоны на любой вкус и кошелек. Но как бы не так! В линейке смартфонов Xiaomi были устройства, которым в 2022 году практически невозможно найти замену. Я попытался, а теперь посмотрите, что из этого вышло.

Xiaomi Mi 9T — телефон с выдвижной камерой

В 2019 году на глобальный рынок вышел смартфон Xiaomi Mi 9T, а также его старший брат с приставкой «Pro». Их главной фишкой была выдвижная камера. Мало того, что это смотрелось инновационно, так еще спрятанная фронталка позволяла сделать экран без вырезов. А сейчас? Рынок заполонили телефоны с «каплями» и «точками», которые в режиме полноэкранного просмотра только и делают, что мешают.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Выпустив через год POCO F2 Pro с выезжающей камерой, Xiaomi полностью отказалась от телефонов без вырезов, в чем виноваты в том числе и мы с вами, привыкшие к дыркам в экране. Альтернативой выдвижной фронталке могла бы стать камера под экраном, но подопечные Лэя Цзюня применяют эту технологию только в дорогих устройствах вроде Xiaomi Mi MIX 4. К счастью, свой телефон с подэкранной камерой есть у ZTE, и стоит он менее 18 тысяч рублей с доставкой из Китая. Если вам нужен смартфон без вырезов, настоятельно рекомендую присмотреться к ZTE Axon 30.

Купить ZTE Axon 30

Xiaomi Mi Note 10 — камерофон до 30 000 рублей

Ох, сколько же критики свалилось на Xiaomi Mi Note 10 в конце 2019 года, когда китайцы выкатили смартфон на скромном чипсете Snapdragon 730 по цене тогдашнего флагмана Xiaomi Mi 9. Несмотря на средний уровень производительности, Mi Note 10 получился недорогим камерофоном, отправляющим в нокаут Xiaomi 12, который в DNS стоит более 60 тысяч рублей, а в Связном — 85.

Камера Xiaomi Mi Note 10 состояла из шести объективов с разными сенсорами:

108 МП (OIS) — основной;

20 МП — сверхширик;

12 МП (2x зум) — портретная;

5 МП (OIS) — телевик с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом;

2 МП — макро-камера;

32 МП — фронталка.

Пустите скупую слезу и взгляните на камеру телефона Xiaomi 12, который стоит в 2-3 раза дороже: та же фронталка, основной сенсор даже чуть хуже, сверхширик на 13 МП и никакого оптического зума.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Портретная камера с двукратным приближением есть только в Xiaomi 12 Pro, а нормальный зум — в Xiaomi 12S Ultra, который не продается в России. И это вы называете камерами флагманского уровня? Увы, ничего похожего на Xiaomi Mi Note 10 нет. Зато есть Xiaomi Mi 11 Ultra — прошлогодний флагман, продающийся сейчас на AliExpress за 36 500 рублей. В целом, его камера даже лучше, чем у Mi Note 10, да и железо помощнее. Но есть пара нюансов: высокая цена и китайская вилка.

Купить Xiaomi Mi 11 Ultra

POCO X3 Pro — бюджетный игровой смартфон

Если кто-то в прошлом году выбирал телефон с максимально производительным железом за минимальные деньги, то знал, что нужно купить POCO X3 Pro. Устройство на субфлагманском процессоре Snapdragon 860 можно было урвать за 15 тысяч рублей. А теперь посмотрите на его наследника — POCO X4 Pro 5G. Да, экран новинки выполнен по технологии AMOLED, но чипсетом выступает слабый Snapdragon 695. С учетом того, что аппарат на таком процессоре не умеет даже записывать видео в 4K, POCO X4 Pro 5G — это не мощный, а немощный смартфон.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сегодня нет никаких альтернатив POCO X3 Pro в сегменте до 15 тысяч рублей. С полок его смели, а все более-менее мощные устройства стоят дороже. В качестве замены можно взять POCO X4 GT. Это идейный наследник POCO X3 Pro на еще более мощном процессоре Dimensity 8100 и с частотой обновления экрана 144 Гц. Правда, его цена — 20 тысяч рублей, а не 15.

Купить Xiaomi POCO X4 GT

Xiaomi Mi Max 3 — телефон с большим экраном

До 2018 года у Xiaomi была линейка фаблетов — смартфонов для ценителей настоящий лопат. Конечно, сегодня на рынке, скорее, есть недостаток компактных моделей, но и больших телефонов наподобие Xiaomi Mi Max 3 тоже нет. Он имел 6,9-дюймовый экран. При соотношении сторон 18:9 реальная площадь матрицы больше, чем у любого смартфона 2022 года, а ширина Mi Max 3 — 87,4 мм. Вот это кабан!

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Хоть сколько-нибудь сравнимым с точки зрения эргономики сегодня является Redmi Note 11 Pro Plus 5G. За счет плоских граней он ощущается таким же массивным, как Mi Max 3. Все равно не то, однако характеристики Redmi Note 11 Pro+ 5G намного лучше, чем у фаблета, по которому скучают тысячи людей на тематических форумах. Так что это отличное решение за 20 тысяч рублей.

Купить Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi Mi A3 — смартфон на чистом Андроиде

Сегодня все смартфоны Xiaomi работают на оболочке MIUI, а ведь было время, когда китайцы выпускали A-серию на чистом Андроиде. Последним таким устройством был Xiaomi Mi A3, и я нашел ему замену! Это новый телефон Redmi A1 Plus. Стоит он менее 6 тысяч, а работает на Android 12 без MIUI. Красота, не правда ли?

Купить Redmi A1 Plus

К сожалению, установка чистого Андроида на Redmi A1 Plus — это не заигрывание с людьми, которые не любят MIUI, а банальная необходимость. Телефон на устаревшем процессоре Helio A22 такой слабый, что не годится для отрисовки анимаций фирменной прошивки. Поэтому не стоит рассматривать Redmi A1 Plus в качестве полноценной замены Xiaomi Mi A3. В отличие от смартфона 2019 года, дешевый Redmi урезан по всем фронтам и вряд ли когда-то получит обновление Android.