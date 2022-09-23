Худшие смартфоны Xiaomi 2022 года, купив которые вы будете страдать

Хотя 2022 год еще не закончился, компания Xiaomi, чьи смартфоны пользуются в России огромной популярностью, уже успела представить львиную долю своих новинок. Среди них есть несколько интересных моделей вроде POCO M5 на свежем процессоре Helio G99, но наряду с удачными устройствами есть масса провальных девайсов. Об их недостатках важно знать, чтобы понимать, на какие уступки вам придется пойти при выборе неправильной модели. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых плохих смартфонов Xiaomi, вышедших в 2022 году, покупка которых может стать для вас фатальной ошибкой.

Redmi 10A — телефон тормозит

Вот уже на протяжении нескольких последних лет Xiaomi ничего не может сделать со своими дешевыми смартфонами. После выхода Redmi 8A в 2019 году компания определенно повернула не туда. Через несколько месяцев после старта продаж предшественника на прилавках появился Redmi 9A, который вопреки всему держит звание самого популярного смартфона в России, а в 2022 году появилась еще одна модель — Redmi 10A.

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К сожалению, при разработке новой модели в Xiaomi не сделали никаких выводов, сохранив все недостатки Redmi 9A. Это такой же медлительный смартфон на базе процессора Helio G25 (он же — Helio P22), который по большинству показателей уступает Snapdragon 439 из Redmi 8A.

Добавим к этому наличие всего 2 ГБ оперативной памяти в базовой версии, использование тусклого экрана с разрешением HD+, устаревшего разъема MicroUSB с медленной 10-ваттной зарядкой, а также отсутствие поддержки не только NFC, но и двухдиапазонного Wi-Fi. Согласитесь, даже с учетом невысокой цены (10 490 рублей в официальной рознице) такой смартфон мало того, что не соответствует требованиям 2022 года, так еще по всем статьям уступает Redmi 8A трехлетней давности.

Понятное дело, что найти Redmi 8A в магазине сейчас невозможно. Но у Xiaomi есть еще одна, куда более привлекательная модель, вышедшая одновременно с Redmi 10A. Это Redmi 10C на новом чипсете Snapdragon 680 с быстрой памятью UFS 2.2, 50-мегапиксельной камерой и 18-ваттной зарядкой через разъем USB Type-C. Если ищите дешевый смартфон, то возьмите его, благо на AliExpress цена Redmi 10C — менее 10 тысяч рублей.

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POCO M4 5G — камера плохо снимает

Как ни странно, практически в одно время с презентацией POCO M5 и POCO M5s в продажу поступил еще один POCO M4 5G. То есть это не прошлогодняя, а одна из новейших моделей. Правда, ее начинка может заставить вас раз и навсегда забыть о существовании Xiaomi. Новинка получила просто отвратительные камеры, уступающие всем конкурентам в ценовом диапазоне 10-15 тысяч рублей.

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Если вкратце, то в качестве основной камеры POCO M4 5G использует 13-мегапиксельный сенсор, а фронталка делает снимки в разрешении 5 МП. Несмотря на наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч, время автономной работы далеко от идеала, а единственным достоинством является более-менее сносный процессор Dimensity 700.

При всех недостатках даже на AliExpress POCO M4 5G продают за 12 500 рублей, в то время как ровно столько же стоит POCO M4 Pro 5G, у которого лучше камера (50 МП + ширик), мощнее зарядка (33 Вт), есть стереодинамики и флагманский вибромотор. Ну и зачем тогда нужен этот ваш POCO M4?

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Redmi Note 11 Pro — просто плохой смартфон

Самой народной линейкой среди смартфонов Xiaomi считается серия Redmi Note, и в 2022 году вышло уже 11-е поколение «Ноутов». Но, как и в случае с дешевой новинкой Redmi 10A, производитель свернул куда-то не туда. Прошлогодний Redmi Note 10 Pro стал настоящим прорывом, впервые предложив 120-герцовый AMOLED-экран и 108-мегапиксельную камеру в среднебюджетном сегменте. А что Note 11 Pro?

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Ну, вместо 33-ваттной зарядки в комплект положили адаптер на 67 Вт, что позволяет выиграть не более 20 минут. В остальном Redmi Note 11 Pro оказался хуже предшественника:

он на 10 граммов тяжелее;

использует морально устаревший процессор Helio G96 вместо неплохого Snapdragon 732G;

у Helio G96 некудышные алгоритмы обработки изображения, из-за чего фотографии получаются хуже;

Redmi Note 11 Pro не поддерживает запись видео в 4K;

вместо хорошего 5-мегапиксельного макро-модуля с двукратным зумом используется заглушка на 2 МП;

из-за устаревшего техпроцесса Helio G96 смартфон Redmi Note 11 Pro работает меньше от одного заряда;

Note 11 Pro дороже Note 10 Pro в среднем на 1-5 тысяч рублей в зависимости от магазина, где вы его покупаете.

Думаю, этого вам будет достаточно, чтобы понять, насколько ужасным получился новый смартфон Xiaomi. Так что советую вам купить Redmi Note 10 Pro, благо его остатки на AliExpress продают всего за 15 000 рублей.

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POCO X4 Pro 5G — телефон стал хуже

Возможно, главным разочарованием 2022 года для фанатов Xiaomi является смартфон POCO X4 Pro 5G. Он должен был стать наследником сверхпопулярного POCO X3 Pro на практически флагманском процессоре Snapdragon 860, но оказался банальным ребрендингом Redmi Note 11 Pro 5G со слабым сердцем в лице Snapdragon 695.

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Как и положено новому смартфону, POCO X4 Pro 5G стал дороже своего предшественника, несмотря на все недостатки, к числу которых также можно отнести медленную память и отсутствие записи видео в 4K. Официальная цена POCO X4 Pro 5G в России — 45 990 рублей, но при желании его можно купить за 27-30 тысяч.

В любом случае на фоне предшественника новинка смотрится бледной тенью, а потому сейчас лучше купить POCO X4 GT с мощнейшим чипсетом Dimensity 8100, который с одного удара выносит Snapdragon 695. На AliExpress его можно взять всего за 21 тысячу рублей.

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Вот это настоящий наследник POCO X3 Pro. При этом назвать POCO X4 Pro 5G полным провалом нельзя, так как у него есть сочный AMOLED-экран, чего ранее с X-серией не случалось. Но, если вы ищите свежую альтернативу POCO X3 Pro, то настоятельно рекомендую купить POCO X4 GT, даже не вспоминая о «прошке».