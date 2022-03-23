6 лучших телефонов с большим экраном

Вы любите большие телефоны? Уверен, что многие ответят утвердительно. Я сам их не очень люблю и постоянно выступаю за то, чтобы производители выпускали больше компактных моделей. Но по той или иной причине я сам постоянно пользуюсь большими смартфонами. Что-то по работе, что-то свое, но через мои руки прошли чуть ли не все популярные модели. Мне часто задают вопрос, какой телефон выбрать с большим экраном, и ответить на него чрезвычайно сложно, но я имею в запасе определенный перечень моделей, которые называю в числе первых. Дальше мы думаем, какие особенности нужны, и расширяем список. Сейчас я поделюсь базовыми смартфонами, которые я советую, а вы напишите в комментариях своих фаворитов.

Лучшие большие телефоны

Лучший — понятие относительное. В любом случае это сочетание характеристик, одной из которых является цена. Тут уже нет универсального совета, поэтому в списке будут разные модели, а закончим мы самой дешевой из приведенных.

Samsung Galaxy Z Fold 3 — лучший складной телефон

Начнем с самого дорого устройства, но зато сложно найти телефон, экран которого превзойдет его. Это Samsung Galaxy Z Fold 3, который получил 6,2-дюймовый дисплей, но может открываться, давая доступ к 7,6-дюймовому экрану размером с планшет.

Более того, Galaxy Z Fold 3 стал более прочным, чем раньше, благодаря рейтингу водонепроницаемости IPX8 и более прочному стеклу и алюминию, используемым для экрана и корпуса. Samsung добавила поддержку S Pen, хотя стилус придется покупать отдельно.

Благодаря большему количеству приложений, оптимизированных для экрана Galaxy Z Fold 3, вы сможете пользоваться функциями многозадачности. Хотя Galaxy Z Fold 3 не для всех, это очень хороший выбор для поклонников производительности. Я сам пользовался им некоторое время и отзываюсь о нем хорошо.

iPhone 13 Pro Max — самый большой iPhone

iPhone 13 Pro Max — это огромный и красивый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. А еще это хорошая камера и огромное время автономной работы. Я сам пользуюсь этим телефоном и могу сказать, что я очень доволен. Apple действительно сделала хороший аппарат.

Основная и сверхширокая камеры теперь имеют более крупные датчики, которые пропускают больше света для получения более качественных фотографий. Телеобъектив поддерживает увеличение до 3x.

Apple не остановилась на этом, добавив кинематографический режим и фотографические стили, чтобы улучшить ваше творчество. Кинематографический режим — это, по сути, портретное видео с динамическим смещением фокуса. Фотостили — это фильтры в реальном времени, которые вы можете настроить по своему вкусу. Стоит все это дорого, а сейчас даже очень, но если вы готовы потратиться, то вы не прогадаете.

Galaxy S22 Ultra — самый крутой Samsung

На первый взгляд, похоже, мало что изменилось с прошлогоднего Galaxy S21 Ultra при переходе на модель этого года. В конце концов, оба телефона оснащены 6,8-дюймовыми дисплеями с высокой частотой обновления. Но разница все же есть.

Новый телефон оснащен сверхъярким дисплеем с максимальной яркостью 1750 нит и частотой обновления от 1 Гц. Впрочем, с последним можно поспорить после инцидента на следующий день после презентации.

Помимо улучшенного дисплея, Galaxy S22 Ultra оснащен новым чипсетом, быстрой зарядкой на 45 Вт и увеличенным датчиком основной камеры, который помогает лучше снимать при слабом освещении. Поклонники Android, которым нужен телефон с большим экраном и премиальными функциями, должны выбрать именно эту модель Samsung.

Google Pixel 6 Pro — телефон с уникальными возможностями

В то время, как 6,4-дюймовый Google Pixel 6 сам по себе является крупным телефоном, именно Pixel 6 Pro предлагает больше всего места на экране среди всех новых флагманов Google. Вы получаете 6,7-дюймовый экран, который может обновляться с частотой до 120 Гц в зависимости от вашей активности.

Экран — не единственная крутая функция этого нового Pixel, работающего на чипе Tensor от Google. Вы также получаете 48-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным зумом. И, как и в обычном Pixel 6, Tensor в сочетании с Android 12 дает некоторые другие возможности. Среди них волшебный ластик для удаления нежелательных людей с фона фотографий и более умный Google Ассистент.

Время автономной работы Pixel 6 Pro могло бы быть лучше, но благодаря усиленным возможностям этого устройства оно идеально подходит для людей, которым нужен большой экран и чистый Android.

OnePlus 9 Pro — новый OnePlus

6,7-дюймовая AMOLED-панель OnePlus 9 Pro — одна из особенностей этого флагманского телефона, и не только из-за его размера. Как и в серии Galaxy S21, OnePlus оснастил свой последний телефон динамически изменяемой частотой обновления. На бумаге OnePlus 9 Pro предлагает такой же широкий диапазон, как и Galaxy S21, переключаясь между 1 Гц и 120 Гц в зависимости от ваших действий.

Каким бы впечатляющим ни был этот дисплей, OnePlus 9 Pro — это нечто большее. Он оснащен камерами Hasselblad и лучшим набором объективов, когда-либо использовавшихся в телефоне OnePlus. Модель долго работает без подзарядки, а технология быстрой зарядки означает, что для вас не важно, питаете вы телефон по проводу или без проводов. Пусть тут только Snapdragon 888, но его достаточно, чтобы сравниться по производительности с любым телефоном на Android.

И пусть есть более новая версия OnePlus 10 Pro, но этот аппарат все равно вызывает большой интерес, его все еще можно купить и он будет служить вам долго.

Moto G Power (2021) — недорогой телефон

Для работы больших экранов требуются большие батареи, но это не проблема для Moto G Power (2021). Как и прошлогодняя версия долгоиграющего телефона Motorola, в этом устройстве установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. И он полностью использует всю эту мощность, предлагая время автономной работы дольше, чем у других.

Другие особенности Moto G Power, такие как камеры и процессор, выглядят не такими впечатляющими, но цена, безусловно, компенсирует это. Версия Moto G Power на 64 ГБ с 4 ГБ оперативной памяти стоит в США всего 249 долларов. Но если вы можете обойтись меньшим количеством оперативной и постоянной памяти, вы можете найти телефон дешевле, чем за 200 долларов. Это отличная цена для такого устройства. У бренда уже нет возможности предлагать плохие устройства за большие деньги и этим надо пользоваться. Проблема в том, что его еще надо найти в продаже или заказывать с доставкой из другой страны.