6 лучших телефонов с большим экраном

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Артем Сутягин 0

Вы любите большие телефоны? Уверен, что многие ответят утвердительно. Я сам их не очень люблю и постоянно выступаю за то, чтобы производители выпускали больше компактных моделей. Но по той или иной причине я сам постоянно пользуюсь большими смартфонами. Что-то по работе, что-то свое, но через мои руки прошли чуть ли не все популярные модели. Мне часто задают вопрос, какой телефон выбрать с большим экраном, и ответить на него чрезвычайно сложно, но я имею в запасе определенный перечень моделей, которые называю в числе первых. Дальше мы думаем, какие особенности нужны, и расширяем список. Сейчас я поделюсь базовыми смартфонами, которые я советую, а вы напишите в комментариях своих фаворитов.

Эти телефоны тоже будут в подборке.

Лучшие большие телефоны

Лучший — понятие относительное. В любом случае это сочетание характеристик, одной из которых является цена. Тут уже нет универсального совета, поэтому в списке будут разные модели, а закончим мы самой дешевой из приведенных.

Samsung Galaxy Z Fold 3 — лучший складной телефон

Начнем с самого дорого устройства, но зато сложно найти телефон, экран которого превзойдет его. Это Samsung Galaxy Z Fold 3, который получил 6,2-дюймовый дисплей, но может открываться, давая доступ к 7,6-дюймовому экрану размером с планшет.

Более того, Galaxy Z Fold 3 стал более прочным, чем раньше, благодаря рейтингу водонепроницаемости IPX8 и более прочному стеклу и алюминию, используемым для экрана и корпуса. Samsung добавила поддержку S Pen, хотя стилус придется покупать отдельно.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Благодаря большему количеству приложений, оптимизированных для экрана Galaxy Z Fold 3, вы сможете пользоваться функциями многозадачности. Хотя Galaxy Z Fold 3 не для всех, это очень хороший выбор для поклонников производительности. Я сам пользовался им некоторое время и отзываюсь о нем хорошо.

iPhone 13 Pro Max — самый большой iPhone

iPhone 13 Pro Max — это огромный и красивый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. А еще это хорошая камера и огромное время автономной работы. Я сам пользуюсь этим телефоном и могу сказать, что я очень доволен. Apple действительно сделала хороший аппарат.

Основная и сверхширокая камеры теперь имеют более крупные датчики, которые пропускают больше света для получения более качественных фотографий. Телеобъектив поддерживает увеличение до 3x.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

Apple не остановилась на этом, добавив кинематографический режим и фотографические стили, чтобы улучшить ваше творчество. Кинематографический режим — это, по сути, портретное видео с динамическим смещением фокуса. Фотостили — это фильтры в реальном времени, которые вы можете настроить по своему вкусу. Стоит все это дорого, а сейчас даже очень, но если вы готовы потратиться, то вы не прогадаете.

Galaxy S22 Ultra — самый крутой Samsung

На первый взгляд, похоже, мало что изменилось с прошлогоднего Galaxy S21 Ultra при переходе на модель этого года. В конце концов, оба телефона оснащены 6,8-дюймовыми дисплеями с высокой частотой обновления. Но разница все же есть.

Новый телефон оснащен сверхъярким дисплеем с максимальной яркостью 1750 нит и частотой обновления от 1 Гц. Впрочем, с последним можно поспорить после инцидента на следующий день после презентации.

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Galaxy S20 Ultra и Galaxy S22 Ultra

Помимо улучшенного дисплея, Galaxy S22 Ultra оснащен новым чипсетом, быстрой зарядкой на 45 Вт и увеличенным датчиком основной камеры, который помогает лучше снимать при слабом освещении. Поклонники Android, которым нужен телефон с большим экраном и премиальными функциями, должны выбрать именно эту модель Samsung.

Google Pixel 6 Pro — телефон с уникальными возможностями

В то время, как 6,4-дюймовый Google Pixel 6 сам по себе является крупным телефоном, именно Pixel 6 Pro предлагает больше всего места на экране среди всех новых флагманов Google. Вы получаете 6,7-дюймовый экран, который может обновляться с частотой до 120 Гц в зависимости от вашей активности.

Экран — не единственная крутая функция этого нового Pixel, работающего на чипе Tensor от Google. Вы также получаете 48-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным зумом. И, как и в обычном Pixel 6, Tensor в сочетании с Android 12 дает некоторые другие возможности. Среди них волшебный ластик для удаления нежелательных людей с фона фотографий и более умный Google Ассистент.

Google Pixel 6 Pro

Время автономной работы Pixel 6 Pro могло бы быть лучше, но благодаря усиленным возможностям этого устройства оно идеально подходит для людей, которым нужен большой экран и чистый Android.

OnePlus 9 Pro — новый OnePlus

6,7-дюймовая AMOLED-панель OnePlus 9 Pro — одна из особенностей этого флагманского телефона, и не только из-за его размера. Как и в серии Galaxy S21, OnePlus оснастил свой последний телефон динамически изменяемой частотой обновления. На бумаге OnePlus 9 Pro предлагает такой же широкий диапазон, как и Galaxy S21, переключаясь между 1 Гц и 120 Гц в зависимости от ваших действий.

Каким бы впечатляющим ни был этот дисплей, OnePlus 9 Pro — это нечто большее. Он оснащен камерами Hasselblad и лучшим набором объективов, когда-либо использовавшихся в телефоне OnePlus. Модель долго работает без подзарядки, а технология быстрой зарядки означает, что для вас не важно, питаете вы телефон по проводу или без проводов. Пусть тут только Snapdragon 888, но его достаточно, чтобы сравниться по производительности с любым телефоном на Android.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

И пусть есть более новая версия OnePlus 10 Pro, но этот аппарат все равно вызывает большой интерес, его все еще можно купить и он будет служить вам долго.

Moto G Power (2021) — недорогой телефон

Для работы больших экранов требуются большие батареи, но это не проблема для Moto G Power (2021). Как и прошлогодняя версия долгоиграющего телефона Motorola, в этом устройстве установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. И он полностью использует всю эту мощность, предлагая время автономной работы дольше, чем у других.

Moto G Power (2021)

Moto G Power (2021)

Другие особенности Moto G Power, такие как камеры и процессор, выглядят не такими впечатляющими, но цена, безусловно, компенсирует это. Версия Moto G Power на 64 ГБ с 4 ГБ оперативной памяти стоит в США всего 249 долларов. Но если вы можете обойтись меньшим количеством оперативной и постоянной памяти, вы можете найти телефон дешевле, чем за 200 долларов. Это отличная цена для такого устройства. У бренда уже нет возможности предлагать плохие устройства за большие деньги и этим надо пользоваться. Проблема в том, что его еще надо найти в продаже или заказывать с доставкой из другой страны.

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