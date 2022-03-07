6 телефонов, которые мы ждем в этом месяце

Несмотря на то, что в этом году MWC принесла нам много хороших телефонов, впереди нас ждет еще немало новинок, которые производители не показали в рамках выставки по тем или иным причинам. Несколько дней марта уже прошли, но в этом месяце нас еще ждет кое-что интересное. Презентации некоторых устройств уже подтверждены, а другие пока остаются на уровне слухов разной степени подтвержденности. Но поговорить о них не просто можно, но и нужно, поэтому давайте перечислим их.

iPhone SE 3 — новый дешевый iPhone

Apple назначила презентацию на 8 марта и на ней она покажет миру новый телефон. Пусть из-за изменения курса валют он и будет стоить дороже, чем обычно, но в своей линейке он все равно останется самым дешевым устройством. Считается, что его цена будет стартовать от 300 долларов, но более реалистичной кажется отметка в 400 долларов.

Ожидается, что iPhone SE 3 будет иметь тот же дизайн, что и iPhone SE 2, но будет иметь дисплей с вырезом, поддержку 5G и большее время автономной работы. Данных о характеристиках смартфона пока недостаточно, но, скорее всего, он будет оснащен новейшим чипсетом A15 Bionic. Для тех, кто не знает, это тот же чипсет, что и в линейке iPhone 13.

Xiaomi 12 для глобального рынка

Официальный постер серии Xiaomi 12 показал, что серия дебютирует 15 марта на европейском рынке. В настоящее время не ясно, будут ли выпущены все три телефона или только несколько избранных моделей, но факт запуска остается фактом.

Xiaomi 12, 12X и 12 Pro оснащаются OLED-экраном и 50 Мп камерами. Xiaomi 12 и 12 Pro работают на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1, а Xiaomi 12X оснащен Snapdragon 870. Все три имеют большую батарею, а Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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Moto G22 — новая Motorola

Moto G22 от Motorola в последнее время стал частью многих утечек. На самом деле в Интернете появились даже его официальные рендеры. Это намекает на запуск уже в марте. Ожидается, что смартфон появится на разных рынках, включая Европу и Индию.

Moto G22 будет оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с отверстием для камеры и разрешением 720×1600 пикселей. Он будет иметь частоту обновления 90 Гц и дизайн с тонкой рамкой. Устройство получит 4 задние камеры на 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, размещенные в одном модуле.

Ожидается, что устройство будет поставляться с MediaTek Helio G37 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Его оснастят батареей емкостью 5000 мАч, а работать оно будет на Android 12.

Huawei Nova 9 SE — еще один хороший Huawei

Ожидается, что Huawei Nova 9 SE появится на мировом рынке в этом месяце. Смартфон обещает похвастаться ультратонкими рамками и улучшенным дизайном.

Huawei подтвердила, что выпустит еще один крутой флагман.

Говорят, что смартфон представляет собой ребрендинг Honor 50 SE. При этом мы можем ожидать 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц и большим коэффициентом покрытия передней панели. Он может поставляться с чипсетом MediaTek среднего класса и поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Nothing Phone — смартфон Карла Пея

Одной из захватывающих новинок этого месяца станет смартфон Nothing. Ожидается, что компания сооснователя OnePlus выпустит свой первый смартфон к концу марта. Nothing представит новый телефон в партнерстве с Qualcomm, поэтому мы можем не сомневаться, что внутри будет установлен Snapdragon.

Интересно, что смартфон Nothing будет похож на TWS-наушники бренда, а это означает наличие прозрачного корпуса. Несколько концептуальных изображений телефона показали сканер отпечатков пальцев, установленный сзади. Ожидается, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android.

Новые Samsung серии A и серии M

Ожидается, что Samsung представит несколько устройств линейки телефонов A и M. В этом месяце ожидается запуск таких устройств, как Galaxy A13 4G, Galaxy A33 4G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy F23.

A13 4G будет оснащен ЖК-экраном IPS и процессором Exynos 850. A33 5G будет поставляться с 6,4-дюймовой панелью AMOLED FHD+ и процессором Exynos 1200. Он также может дебютировать с Dimensity 720 для некоторых рынков.

С другой стороны, ожидается, что M23 5G будет оснащен панелью AMOLED и камерами на 50 Мп. Он может иметь новый датчик Hynix с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Ходят слухи, что устройство получит процессор Snapdragon 750G и Android 12 из коробки. M33 5G будет поставляться с процессором Exynos 1200 и 6,5-дюймовой панелью AMOLED с разрешением FHD+. Ожидается, что он будет оснащен 64-Мп камерой с четырьмя модулями и может получить огромную батарею емкостью 6000 мАч.