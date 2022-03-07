6 телефонов, которые мы ждем в этом месяце

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Артем Сутягин 0

Несмотря на то, что в этом году MWC принесла нам много хороших телефонов, впереди нас ждет еще немало новинок, которые производители не показали в рамках выставки по тем или иным причинам. Несколько дней марта уже прошли, но в этом месяце нас еще ждет кое-что интересное. Презентации некоторых устройств уже подтверждены, а другие пока остаются на уровне слухов разной степени подтвержденности. Но поговорить о них не просто можно, но и нужно, поэтому давайте перечислим их.

Ждун

Ждем выхода новых устройств.

iPhone SE 3 — новый дешевый iPhone

Apple назначила презентацию на 8 марта и на ней она покажет миру новый телефон. Пусть из-за изменения курса валют он и будет стоить дороже, чем обычно, но в своей линейке он все равно останется самым дешевым устройством. Считается, что его цена будет стартовать от 300 долларов, но более реалистичной кажется отметка в 400 долларов.

Ожидается, что iPhone SE 3 будет иметь тот же дизайн, что и iPhone SE 2, но будет иметь дисплей с вырезом, поддержку 5G и большее время автономной работы. Данных о характеристиках смартфона пока недостаточно, но, скорее всего, он будет оснащен новейшим чипсетом A15 Bionic. Для тех, кто не знает, это тот же чипсет, что и в линейке iPhone 13.

Xiaomi 12 для глобального рынка

Официальный постер серии Xiaomi 12 показал, что серия дебютирует 15 марта на европейском рынке. В настоящее время не ясно, будут ли выпущены все три телефона или только несколько избранных моделей, но факт запуска остается фактом.

Xiaomi

Теперь Xiaomi 12 станет доступнее для всего мира.

Xiaomi 12, 12X и 12 Pro оснащаются OLED-экраном и 50 Мп камерами. Xiaomi 12 и 12 Pro работают на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1, а Xiaomi 12X оснащен Snapdragon 870. Все три имеют большую батарею, а Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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Moto G22 — новая Motorola

Moto G22 от Motorola в последнее время стал частью многих утечек. На самом деле в Интернете появились даже его официальные рендеры. Это намекает на запуск уже в марте. Ожидается, что смартфон появится на разных рынках, включая Европу и Индию.

Moto G22 будет оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с отверстием для камеры и разрешением 720×1600 пикселей. Он будет иметь частоту обновления 90 Гц и дизайн с тонкой рамкой. Устройство получит 4 задние камеры на 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, размещенные в одном модуле.

Новые телефоны под брендом Moto выходят не так часто и от этого становятся только еще более интересными.

Ожидается, что устройство будет поставляться с MediaTek Helio G37 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Его оснастят батареей емкостью 5000 мАч, а работать оно будет на Android 12.

Huawei Nova 9 SE — еще один хороший Huawei

Ожидается, что Huawei Nova 9 SE появится на мировом рынке в этом месяце. Смартфон обещает похвастаться ультратонкими рамками и улучшенным дизайном.

Huawei

Несмотря на санкции, Huawei в последнее время стала выпускать еще больше телефонов.

Huawei подтвердила, что выпустит еще один крутой флагман.

Говорят, что смартфон представляет собой ребрендинг Honor 50 SE. При этом мы можем ожидать 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц и большим коэффициентом покрытия передней панели. Он может поставляться с чипсетом MediaTek среднего класса и поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Nothing Phone — смартфон Карла Пея

Одной из захватывающих новинок этого месяца станет смартфон Nothing. Ожидается, что компания сооснователя OnePlus выпустит свой первый смартфон к концу марта. Nothing представит новый телефон в партнерстве с Qualcomm, поэтому мы можем не сомневаться, что внутри будет установлен Snapdragon.

Интересно, что смартфон Nothing будет похож на TWS-наушники бренда, а это означает наличие прозрачного корпуса. Несколько концептуальных изображений телефона показали сканер отпечатков пальцев, установленный сзади. Ожидается, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android.

Хотели бы прозрачный телефон?

Новые Samsung серии A и серии M

Ожидается, что Samsung представит несколько устройств линейки телефонов A и M. В этом месяце ожидается запуск таких устройств, как Galaxy A13 4G, Galaxy A33 4G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy F23.

A13 4G будет оснащен ЖК-экраном IPS и процессором Exynos 850. A33 5G будет поставляться с 6,4-дюймовой панелью AMOLED FHD+ и процессором Exynos 1200. Он также может дебютировать с Dimensity 720 для некоторых рынков.

Samsung

Samsung продолжает выпускать отличные недорогие телефоны. Скоро нас ждет еще несколько.

С другой стороны, ожидается, что M23 5G будет оснащен панелью AMOLED и камерами на 50 Мп. Он может иметь новый датчик Hynix с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Ходят слухи, что устройство получит процессор Snapdragon 750G и Android 12 из коробки. M33 5G будет поставляться с процессором Exynos 1200 и 6,5-дюймовой панелью AMOLED с разрешением FHD+. Ожидается, что он будет оснащен 64-Мп камерой с четырьмя модулями и может получить огромную батарею емкостью 6000 мАч.

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