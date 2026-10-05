Когда речь заходит о недорогом смартфоне, почти все выбирают между POCO, REDMI и realme. Про Motorola вспоминают редко, хотя у бренда есть фишки, которых нет у других. Я сравнил смартфоны серии Moto G100 с самыми популярными бюджетниками на AliExpress и удивился: за те же или даже меньшие деньги Motorola в некоторых важных вещах заметно щедрее. Объясняю на трёх примерах, чем она обходит конкурентов, и честно рассказываю, в чём она им всё-таки уступает.

Сколько стоят смартфоны Moto G100 на AliExpress

В серии три модели, и все они продаются на AliExpress с глобальной прошивкой. Вот текущие цены:

Чтобы сравнение было честным, стоимость конкурентов ниже я тоже беру с AliExpress. Цены на маркетплейсе меняются каждый день, поэтому перед покупкой проверьте актуальную стоимость.

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12 ГБ оперативки за 16 тысяч в эпоху дефицита памяти

Память в 2026 году подорожала, и производители начали на ней экономить. Как это ударило по новым смартфонам, мы разбирали в статье о том, сколько оперативки теперь будет в Android-смартфонах. На этом фоне Moto G100 Pro с 12 ГБ оперативной памяти за 16 080 рублей на AliExpress выглядит почти как подарок.

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Для сравнения, вот что предлагают популярные конкуренты на AliExpress:

POCO X8 — от 19 700 рублей за 6/128 ГБ;

— от 19 700 рублей за 6/128 ГБ; REDMI Note 17 — 19 343 рубля за 8/256 ГБ;

— 19 343 рубля за 8/256 ГБ; realme P4 — около 13 500 рублей, а оперативки в нём максимум 8 ГБ.

Получается, что за меньшие деньги Motorola даёт в полтора-два раза больше оперативки, чем POCO и REDMI, а у realme 12 ГБ нет ни в одной версии. Приложения дольше остаются в памяти и не перезагружаются при переключении, а запаса хватит на несколько лет. Вдобавок у G100 Pro экран уровня более дорогих моделей: AMOLED 6,67 дюйма с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц, яркостью до 4500 нит и стеклом Gorilla Glass 7i.

Процессор от POCO X8 на 7 тысяч дешевле

Самый доступный в серии Moto G100s построен на Snapdragon 6s Gen 4 — том же процессоре, что и POCO X8. В нашем обзоре POCO X8 этот чип набрал больше 900 тысяч баллов в AnTuTu и почти не грелся. Только POCO X8 на AliExpress стоит от 19 700 рублей за версию 6/128 ГБ, а Moto G100s на 8/256 ГБ — от 12 422 рублей.

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Ещё интереснее сравнение с бюджетниками той же цены. REDMI Note 17 работает на Snapdragon 6s 4G Gen 2 и поддерживает только 4G, у realme P4 тоже 4G-процессор Snapdragon 685. А в смартфонах Moto G100 стоят процессоры с поддержкой 5G: Snapdragon 6s Gen 4 в G100s, 4-нм Snapdragon 7s Gen 2 в G100 и Dimensity 7300 в G100 Pro. У G100s батарея на 7000 мАч с зарядкой 30 Вт, стереодинамики и NFC. По данным Motorola, после шести лет использования аккумулятор сохранит не менее 80% ёмкости.

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Камера Sony и ультраширик даже в самой дешёвой модели

Многие бюджетники экономят на камерах. У REDMI Note 17 одна камера на 50 Мп без оптической стабилизации и ультраширика. У POCO X8 вторая камера на спине — всего лишь датчик глубины на 2 Мп. А у всех трёх Motorola основной сенсор Sony LYT-600 на 50 Мп и ультраширокоугольная камера на 8 Мп.

Фронтальные камеры в серии разные: у G100 и G100 Pro — 32 Мп, у G100s — 8 Мп. Так что любителям селфи лучше смотреть на старшие модели. Отдельно стоит выделить Moto G100 Pro. Он защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H и получил стереодинамики с Dolby Atmos. При этом он весит 198 граммов при толщине 7,87 мм — для смартфона с батареей на 6720 мАч это очень компактно. Честно скажу, что POCO X8 по защите не отстаёт: у него тоже IP69K.

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В чём Motorola уступает POCO и realme

Идеальных смартфонов за такие деньги не бывает, и у Motorola есть честные минусы. Перечислю главные:

экран : у G100 и G100s ЖК-экран, а не AMOLED, как у REDMI Note 17 и realme P4;

: у G100 и G100s ЖК-экран, а не AMOLED, как у REDMI Note 17 и realme P4; защита : у G100 и G100s только IP64 от пыли и брызг;

: у G100 и G100s только IP64 от пыли и брызг; батарея : у Motorola 6720–7000 мАч, а у POCO X8 — 8340 мАч;

: у Motorola 6720–7000 мАч, а у POCO X8 — 8340 мАч; зарядка: всего 30 Вт, у REDMI Note 17 и realme P4 — 45 Вт, у POCO X8 — 67 Вт.

Если для вас главное — чтобы смартфон жил как можно дольше и быстро заряжался, POCO X8 здесь вне конкуренции. Но по памяти, камерам и цене Motorola выглядит выгоднее.

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Какую Motorola выбрать — мой вывод

Серия Moto G100 доказывает, что за пределами POCO и realme тоже есть выгодные смартфоны. Я бы выбирал так:

Moto G100 Pro — лучший вариант серии: 12 ГБ оперативки, AMOLED-экран и защита IP69 за 16 тысяч;

— лучший вариант серии: 12 ГБ оперативки, AMOLED-экран и защита IP69 за 16 тысяч; Moto G100s — для тех, кому нужен смартфон с процессором POCO X8 и камерой Sony за 12 тысяч;

— для тех, кому нужен смартфон с процессором POCO X8 и камерой Sony за 12 тысяч; Moto G100 — берите, только если нужна батарея на 7000 мАч, в остальном за те же деньги выгоднее Pro.

А вот если вам важнее всего автономность и быстрая зарядка, лучше присмотреться к POCO X8 с батареей на 8340 мАч и зарядкой 67 Вт. Обсудить, какую Motorola вы бы взяли, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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