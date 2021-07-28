Основатель OnePlus наконец-то выпустил свои первые наушники Nothing

Чуть больше полгода назад мы стали свидетелями нового витка противостояния на рынке наушников. Сначала из информации у нас было только то, что Карл Пей, сооснователь компании OnePlus, ушел со своего руководящего поста и решил начать создавать свой новый бренд. Предположить, что он будет заниматься смартфонами, было бы немного прямолинейно, и поэтому поползли слухи, что он будет заниматься наушниками. Так оно и получилось. Позже он сам презентовал свой бренд Nothing и рассказал, что будет под ним выпускать. Первый продукт был обещан на лето этого года. И мы дождались. Теперь у нас есть, о чем поговорить. Это первые наушники с логотипом Nothing на коробке.

Первые наушники Nothing

Компания, которую основал Карл Пей и под которую привлек немало инвестиций, включая деньги самой Google, является британской. Название сначала многим показалось странным, но с другой стороны, почему бы и нет. Тем более, что необычных названий в мире достаточно. В конце концов, Apple и BlackBerry лучше что ли?

Вчера Nothing показала свои первые наушники. Ими оказалась модель в самом популярном сейчас форм-факторе TWS. Именно такие наушники в последнее время продаются просто в космических масштабах. При этом с каждым масяцем отгрузка только растет. Поспособствовала этому как пандемия, так и грамотная ценовая политика — наушники перестали стоить десятки тысяч рублей, и модели от именитых производителей можно купить всего за несколько тысяч.

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Какие наушники выпустила Nothing

Что касается новинки, то кроме формата TWS, они получили такие функции, как активное шумоподавление, беспроводная зарядка и водонепроницаемость. Неплохой набор для стартовой модели.

Внешне новые наушники просто не могли быть похожими на модели конкурентов. В них должна была быть какая-то изюминка, и мы ее получили — полностью прозрачный корпус. С прозрачными смартфонами мы встречались, но среди наушников это большая редкость. Прозрачный пластик позволяет видеть сквозь часть корпуса, а также заглядывать внутрь самих беспроводных наушников.

Характеристики Nothing ear (1)

Левый наушник весит 4,7 г и ровно столько же приходится на правый. Это на 0,7 г больше, чем AirPods, но на 1 г меньше, чем AirPods Pro. Внутри каждого наушника находится один динамический драйвер диаметром 11,6 мм. Соединение с источником устанавливается через Bluetooth 5.2 с кодеками SBC и AAC. Естественно, более ранние версии протокола тоже поддерживаются.

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TWS-наушники с сенсорным управлением

На обоих наушниках предусмотрены сенсорные области для управления касаниями. Можно управлять воспроизведением, перематывая песни или ставя на паузу, а так же включать и выключать режимы шумоподавления.

Наушники могут быть сопряжены с устройствами iOS и Android, и есть специальное приложение. Через него можно управлять такими функциями, как сенсорные жесты, ANC, EQ, а заодно обновлять программное обеспечение, когда придет время.

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TWS-наушники с шумоподавлением

Система шумоподавления имеет два уровня. Также есть модный сейчас режим прозрачности, когда вы можете слышать то, что происходит вокруг, не снимая наушников. Звук снимается с внешних микрофонов, усиливается и подается в уши. Если все это вам чуждо и/или вы находитесь в тихом помещении, шумоподавление можно вообще отключить и наслаждаться более длительным временем автономной работы.

Всего заявлено, что наушники могут работать от одного заряда 4 часа без остановки с включенным ANC. Если отключить шумоподавление, то этот показатель вырастет почти до 6 часов (5,7 если быть точным). Вместе с энергией, которая находится в зарядном кейсе, мы получим в общей сложности 34 часа автономности. При этом заряжается кейс или через USB Type-C, или беспроводным способом на любой зарядке с поддержкой протокола QI, то есть на любой зарядке для смартфонов.

Сколько стоят TWS-наушники Nothing ear (1)

При таких характеристиках цена аксессуара не кажется заоблачной. Возможно, дело в том, что политика выхода на рынок будет такой же, как и у OnePlus — сначала низкие цены, а потом премиальные продукты.

Nothing ear (1) можно купить в США за 99 долларов (примерно 7 300 рублей). В Европе, Англии и Индии цена соответственно составит 99 евро, 99 фунтов стерлингов и 5 999 индийских рупий.

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Всего же Nothing ear (1) будут продаваться в 45 странах мира, а доступны они будут на веб-сайте Nothing в ограниченном количестве с 31 июля. Массовые продажи должны стартовать 17 августа.

Кто такой Карл Пей и что такое Nothing

Карл Пей, соучредитель OnePlus, начал свой новый проект с привлечения финансирования от Тони Фаделла (экс-Apple, Nest), Кевина Линя (Twitch), Стива Хаффмана (Reddit), Кейси Нейстата (YouTube) и фонда Google Ventures. Также он привлекал известных специалистов в области создания наушников и даже зачем-то купил компанию Essential. Если помните такую, ее основал создатель Android — Энди Рубин. Большого успеха у проекта не было, но шуму он в свое время наделал немало.