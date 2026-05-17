Смартфоны Motorola в 2025–2026 годах стали снова популярными. Да, пока не на том уровне, что мобильники в нулевых. Но нужно признать: компания разогналась так, как давно не разгонялась. Мало кто знает, но бренд снова в большой игре и конкурирует с Samsung, Xiaomi и POCO в каждом сегменте. Если давно хотите купить смартфон Motorola, но не понимаете, что брать — собрал пятёрку моделей под разные кошельки и задачи. Все они есть на AliExpress, часто по ценам ниже российских маркетплейсов — вы просто многое упустили. А если параллельно присматриваетесь к китайским флагманам, посмотрите наше сравнение OnePlus Nord 6 против POCO F8 Pro — там все не так очевидно!

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС: БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ ДАЖЕ БЕЗ ТЕЛЕГРАМА

Motorola X70 Air 5G — тонкий смартфон вместо iPhone Air

Тот самый ультратонкий смартфон Motorola, ради которого Motorola снова вспомнила про дух классического RAZR. Корпус Moto X70 Air всего 5,99 мм толщиной и 159 граммов веса — тоньше и легче, чем iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge. При этом внутри полноценный OLED-экран 6,7 дюйма с пиковой яркостью 4 500 нит, чип Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятор на 4800 мАч (благодаря кремний-углеродной технологии) и быстрая зарядка 68 Вт.

Тройная камера 50 Мп с оптической стабилизацией на основном модуле, защита IP68/IP69, NFC и Wi-Fi 6. Напоминаю, это еще и смартфон Motorola с глобальной прошивкой, так что никаких танцев с китайским языком и сервисами не будет — всё работает из коробки. Брать стоит за дизайн «вау» и редкое сочетание тонкости с нормальной автономностью — телефон, который реально приятно держать в руке. О нем уже узнали читатели нашего Telegram-канала — подпишитесь и вы, чтобы не пропускать.

Motorola X70 Air 5G

Motorola Moto G55 5G — недорогой хороший смартфон

Недорогой смартфон Motorola без излишеств? Запросто: Moto G55 5G попадает в самую точку. 6,49-дюймовый pOLED-экран с частотой 120 Гц, чип Dimensity 7025, до 12 ГБ оперативки и 256 ГБ хранилища. Камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, защита IP52 от брызг и пыли — все самое необходимое.

Из приятного — стереодинамики с Dolby Atmos и чистый Android без надстроек: никакой рекламы, никаких предустановленных приложений, и без мессенджера МАКС, разумеется. Брать стоит тем, кому нужен надёжный смартфон на каждый день за вменяемые 18 000–22 000 ₽. Идеальный вариант, если не играете и не гоняете ИИ на телефоне.

Motorola Moto G55 5G

Motorola Moto S50 — смартфон с лучшим соотношением цены и качества

Свежая линейка Moto S50, которая изначально создавалась для китайского рынка, но в России уже встречается через серый импорт с глобальной прошивкой. Большой 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц, чип Snapdragon серии 7, тройная камера 50 Мп с OIS — солидная заявка на середняка. Подводит только аккумулятор на 4310 мАч, пусть и с быстрой зарядкой 68 Вт.

Тем не менее, это лучшее соотношение цены и качества среди смартфонов Motorola: за деньги ниже среднего сегмента получаете телефон, который тянет всё, включая игры и нейросети. Брать стоит тем, кто хочет максимум характеристик на каждый рубль и не боится китайской версии смартфона. Что вы думаете по этому поводу — обсудим в нашем Telegram-чате.

Motorola Moto S50

Motorola Edge 60 — доступный смартфон с изогнутым экраном

Самый сбалансированный смартфон Моторола — это однозначно Moto Edge 60. Изогнутый pOLED-экран 6,7 дюйма с пиковой яркостью до 4500 нит, частотой 120 Гц и квад-кривизной выглядит на уровне флагманов, а стоит куда скромнее. Внутри Dimensity 7300, до 12 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища — флешка не понадобится.

Защита по IP69, чистый Android, гарантия обновлений на годы вперёд. Мобила подойдет тем, кому нравятся смартфоны с изогнутым экраном и тонким корпусами, а чип вторичен. Можно чуть подождать — должен стать дешевле.

Motorola Edge 60

Motorola Moto X50 Ultra — флагман Motorola с зарядкой 125 Вт

Настоящий флагман Motorola для тех, кто не готов идти на компромиссы. Под капотом Moto X50 Ultra Snapdragon 8s Gen 3, 6,7-дюймовый pOLED-экран с частотой 144 Гц, тройная камера с двумя 50-мегапиксельными модулями (основной с OIS и перископный телевик с оптическим зумом) плюс ультраширик на 50 Мп. Насыпали так насыпали!

Слегка портит картину батарея на 4500 мАч, зато проводная быстрая зарядка на 125 Вт и беспроводная на 50 Вт — очевидный флагманский замах. Отдельно отметим корпус с искусственной кожей или премиальным деревом, защиту IP68 и реальные стереодинамики. Брать стоит, если хочется флагман уровня Galaxy S24, но без переплаты за бренд. Все новости о свежих флагманах выходят в нашем канале в MAX — подписывайтесь, там удобнее всего следить за релизами.

Motorola Moto X50 Ultra

Если коротко: у Motorola есть смартфоны на любой вкус. Вам лишь остается выбрать тот, что по душе. Обсудить выбор и спросить совета у экспертов всегда можно в нашем чате в MAX — там подскажут, что брать выгоднее.