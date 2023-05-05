8 самых интересных телефонов, которые выйдут в ближайший месяц

Май будет таким же загруженным, как и апрель, если не больше, с точки зрения запуска смартфонов. Пока официально подтверждено только 3 события. Но есть несколько других ожидаемых конференций, даты которых должны быть объявлены в ближайшие дни. Мы с нетерпением ждем выхода новых продуктов от десятка брендов. Наверное, только Apple и Samsung будут единственными крупными компаниями, которые не планируют ничего выпускать. Но и это не точно. Ниже мы собрали несколько самых интересных телефонов, которые стоит ждать в ближайшее время. Если вы планируете обновить телефон, не спешите. Посмотрите сначала наш список.

Какие телефоны выйдут в ближайшее время

Приведенные устройства будут относиться к самым разным ценовым диапазонам и распределены по разным ценовым сегментам. Некоторые из них готовятся только для рынка Китая, но вряд ли это остановит их поступление на наш рынок. Поэтому давайте рассмотрим и их.

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Poco F5 — новые смартфоны Поко

Серия Poco F5 будет представлена ​​9 мая в 20:00 по Гринвичу (23:00 по московскому времени). В линейку войдут два устройства, а именно: Poco F5 и Poco F5 Pro. Стандартный и Про варианты будут переименованы в Redmi Note 12 Turbo и Redmi K60 соответственно. Они даже будут продаваться в оригинальных цветах Redmi вместо обычных цветовых схем Poco.

Стоить новинка будет недешево. Ориентироваться надо на ценник в районе 500 долларов (примерно 40 000 рублей по курсу) при памяти в 256 ГБ.

Realme 11 — линейка из трех телефонов

Запуск серии Realme 11 в Китае запланирован на 10 мая. По слухам, линейка состоит из трех телефонов, таких как Realme 11, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro Plus. Бренд уже тизерил Pro Plus версию. Она будет иметь не только кожаную заднюю панель, но и 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения. Дисплей будет изогнутым, а работать новинка будет на недавно анонсированном чипсете MediaTek Dimensity 7050.

Даты выхода на другие рынки пока нет, но если вы захотите его купить, едва ли это будет проблемой.

Pixel Fold и Pixel 7a — складной и недорогой Пиксели

Google I/O 2023 года стартует 10 мая. Ожидается, что поисковый гигант расскажет о Pixel Fold и Pixel 7a во время открытия традиционной конференции разработчиков.

Pixel Fold станет первым складным смартфоном компании. Водонепроницаемая складная модель будет оснащена 7,6-дюймовым горизонтальным складным дисплеем и 5,8-дюймовым внешним экраном. Если верить слухам, стоить он будет около 1700 долларов. Кстати, его уже показала даже сама Google. Осталось дождаться полноценного анонса.

Pixel 7a, наоборот, станет доступным телефоном серии Pixel A седьмого поколения. Он будет предлагать несколько обновлений по сравнению с Pixel 6a, таких как дисплей с частотой 90 Гц, чип Tensor G2, 64 Мп основная камера с поддержкой OIS и многое другое.

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Sony Xperia 1 V — самый хороший телефон Sony

Sony Xperia 1 V поступит в продажу 11 мая. К сожалению, мало что известно об этом предстоящем флагманском телефоне от японского технологического гиганта. Пока у нас есть только слухи, что он будет поставляться с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, OLED-дисплеем 4K 120 Гц, тройной камерой Мп (широкая) + 12 Мп (перископ) + 48 Мп (сверхширокая). Так же будет фирменная кнопка спуска затвора, разъем для наушников 3,5 мм и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Скорее всего, будут дополнительные модели в лице более простых и недорогих Xperia 5 V и Xperia 10 V. Этот смартфон не самый популярный среди флагманов, но он один из самых ”фанатских”, обладающих большой аудиторией любителей именно этого бренда. Более преданные поклонники, наверное, только у Apple.

HONOR 90 — телефон с камерой 200 Мп

Предполагается, что серия Honor 90 будет запущена в мае, однако ее выпуск может быть отложен до июня. Ходят слухи, что преемник серии Honor 80 принесет улучшения в части камеры и производительности.

Говорят, что модель более высокого уровня в линейке поставляется с такими характеристиками, как Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, изогнутый дисплей с разрешением 1,5K с высокочастотной ШИМ и 200-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL S5KH3.

Более или менее топовая модель будет почти такой же, как Honor 80 Pro, выпущенная в конце ноября 2022 года.

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TECNO Camon 20 — недорогой телефон с хорошим экраном

Серия Tecno Camon 20 тоже может выйти в мае. По слухам, в линейку войдут такие устройства, как Camon 20, Camon 20 Pro и Camon 20 Premier 5G. Как следует из их названий, первые два телефона будут ограничены 4G, а последний будет поддерживать подключение 5G, хотя для России это не актуально.

Эти телефоны получат уникальный дизайн задней панели. Обычная и Pro-версия будут работать на чипсетах MediaTek Helio G85, Helio G99, а версия Premier — на Dimensity 1200.

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Infinix Note 30 — 4 новых телефона

Ожидается, что серия Infinix Note 30 будет запущена в мае. В линейке ожидается четыре устройства — Infinix Note 30 5G, Infinix Note 30 VIP, Inifnix Note 30 Pro и Infinix Note 30i.

Первые две модели будут работать на базе чипов MediaTek Dimensity 810 и еще не анонсированном Dimensity 8050 соответственно, тогда как другие два телефона получат MediaTek Helio G99 и Helio G85 соответственно.

Вариант VIP будет поставляться с такими функциями, как основная камера на 108 Мп, 256 ГБ памяти, динамики JBL, батарея емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка 68 Вт.

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VIVO S17 — телефон с быстрой зарядкой

Ожидается, что серия Vivo S17 дебютирует в Китае в мае. В линейку войдут три телефона, а именно: Vivo S17, Vivo S17 Pro и Vivo S17e. По слухам, вариант Pro будет оснащен чипсетом MediaTek Dimenisty 8200, как и Vivo S16 Pro. Но более новая модель будет оснащена 12-мегапиксельной камерой с зумом и портретным режимом.

Vivo S17 и Vivo S17e будут включать чипы Snapdragon 778G/782G и Dimensity 7200 соответственно. Все три модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт и будут оснащены OLED-дисплеями со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.