Крутые фишки Mir Pay, о которых вы могли не знать. Потом спасибо скажете

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Иван Герасимов

Отключение бесконтактной оплаты со смартфона меньше всего почувствовали владельцы Android-смартфонов, так как у них осталась альтернатива Google Pay в виде Мир Пэй. Спустя год пользователи привыкли к новому приложению, тем более, что серьезных отличий в нем нет — просто прикладываешь смартфон к терминалу и деньги списываются. Вот только некоторые полезные функции Mir Pay остались за кадром — о них не подозревают даже завсегдатаи мобильных платежей! Чтобы отныне платить смартфоном как профи, прочтите нашу статью о скрытых фишках Mir Pay — вот увидите, это даже лучше, чем Google Pay!

Крутые фишки Mir Pay, о которых вы могли не знать. Потом спасибо скажете. Рассказываем о секретных фишках Мир Пэй. Фото.

Рассказываем о секретных фишках Мир Пэй

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Как добавить карту Мастеркард в Мир Пэй

Как известно, для работы этого способа оплаты необходима карта МИР, но что делать, если под рукой есть только Mastercard? Все очень просто — вам нужно создать виртуальную карту через приложение банка: система перевыпустит ее с понравившимся вам дизайном и привязкой к платежной системе МИР. Вот как это делается на примере карты Тинькофф.

  • Зайдите в приложение Тинькофф и выберите дебетовый счет.
    • Как добавить карту Мастеркард в Мир Пэй. Если не хотите делать карту Мир, просто перевыпустите ее в виртуальном варианте. Фото.

    Если не хотите делать карту Мир, просто перевыпустите ее в виртуальном варианте

  • Нажмите на «+», чтобы добавить новую карту.
  • Затем следуйте подсказкам системы и введите проверочный код из СМС.
  • После этого карта появится в приложении рядом с остальными: вам нужно нажать на нее и скопировать данные, после чего добавить их в Mir Pay! Оплачивать покупки не только в магазинах, но и в интернете!

А вот создать виртуальную карту для кредитки Мастеркард нельзя. Зато вы можете перевыпустить ее и начать платить, не дожидаясь курьера с пластиком: новая карта сразу появится в приложении, откуда можно скопировать ее реквизиты и добавить в Мир Пэй!

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Как платить стикером Тинькофф на Андроид

В 2023 году практически все Андроид-смартфоны имеют модуль NFC, поэтому мода на платежные стикеры обошла их стороной. Но как быть, если вы уже привыкли платить им на Айфоне или хотите дать к нему доступ к кому-то из близких? Не переживайте, ничего отклеивать от Айфона не придется, ведь можно привязать платежный стикер к Мир Пэй, так как это точно такая же карта!

Как платить стикером Тинькофф на Андроид. Стикер Тинькофф можно без проблем добавить в Мир Пэй. Фото.

Стикер Тинькофф можно без проблем добавить в Мир Пэй

Просто зайдите в приложение банка — на страницу, где можно посмотреть реквизиты стикера. Затем добавьте их в Мир Пэй, после чего он будет доступен и на Андроид. Настоятельно рекомендую это сделать, так как стикер иногда не срабатывает при оплате и в банкоматах, а Mir Pay — отличный запасной вариант!

Безопасность Мир Пэй

Главное отличие оплаты Андроид-смартфоном от Apple Pay заключается в том, что для этого не требуется разблокировать смартфон — достаточно лишь приложить его. Но если вы как и я переживаете за то, что кровно заработанными сможет кто-то воспользоваться, просто включите «Запрос подтверждения при оплате».

Так вам нужно будет разблокировать смартфон, даже если сумма покупки меньше 3000 рублей. Сделайте это в обязательном порядке: дело в том, что в большинстве случаев оплата Мир Пэй иногда не срабатывает на заблокированном устройстве. Так что, в любом случае, ничего не потеряете!

Безопасность Мир Пэй. Платить Мир Пэй безопасно и очень легко. Фото.

Платить Мир Пэй безопасно и очень легко

Важнейшее преимущество Мир Пэй над Гугл Пэй состоит в том, что система позволяет платить смартфоном без интернета. Вы можете совершить до 10 транзакций без подключения к сети, тогда как у Google Pay это количество ограничено 2-3 списаниями.

Чем понравился Mir Pay лично мне — минимальным количеством настроек и простотой интерфейса. Если карта не сработала, то можете перелистнуть ее в приложении и нажать «Для оплаты по умолчанию». Например, в Apple Pay для этого нужно было заходить далеко в настройки.

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Кэшбэк по карте Мир

Если до сих пор платите пластиковой карточкой Mastercard или Visa, вот вам еще одна причина наконец поменять ее на карту МИР — речь, конечно же, про дополнительный кэшбэк. Начисляться он будет помимо того, что уже полагается вам по условиям карты: для этого нужно скачать приложение Привет Мир на Андроид и войти в него по номеру телефона. Система сама подтянет все имеющиеся банковские карты, а вам остается лишь выбрать интересные предложения.

Кэшбэк по карте Мир. Платить картой очень выгодно даже без Мир Пэй на Андроид. Фото.

Платить картой очень выгодно даже без Мир Пэй на Андроид

Я активировал кэшбэк на оплату услуг ЖКХ в своем регионе: сумма не такая внушительная, но вкупе с основным кэшбэком по карте это становится немного выгоднее, чем обычно! Предложений очень много, а для оплаты вовсе не обязательно иметь Андроид-смартфон! И это я молчу про то, что некоторые торговые точки дают дополнительный кэшбэк за оплату картой МИР, а во многих регионах до сих пор действует акция на оплату проезда в общественном транспорте!

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А вот о том, что удобнее — Мир Пэй или платежный стикер Тинькофф — читайте в нашем материале: в нем мы сравнили две альтернативы Apple Pay и выяснили, какая из них лучше.

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