Крутые фишки Mir Pay, о которых вы могли не знать. Потом спасибо скажете

Отключение бесконтактной оплаты со смартфона меньше всего почувствовали владельцы Android-смартфонов, так как у них осталась альтернатива Google Pay в виде Мир Пэй. Спустя год пользователи привыкли к новому приложению, тем более, что серьезных отличий в нем нет — просто прикладываешь смартфон к терминалу и деньги списываются. Вот только некоторые полезные функции Mir Pay остались за кадром — о них не подозревают даже завсегдатаи мобильных платежей! Чтобы отныне платить смартфоном как профи, прочтите нашу статью о скрытых фишках Mir Pay — вот увидите, это даже лучше, чем Google Pay!

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Как добавить карту Мастеркард в Мир Пэй

Как известно, для работы этого способа оплаты необходима карта МИР, но что делать, если под рукой есть только Mastercard? Все очень просто — вам нужно создать виртуальную карту через приложение банка: система перевыпустит ее с понравившимся вам дизайном и привязкой к платежной системе МИР. Вот как это делается на примере карты Тинькофф.

Зайдите в приложение Тинькофф и выберите дебетовый счет.

Нажмите на «+», чтобы добавить новую карту.

Затем следуйте подсказкам системы и введите проверочный код из СМС.

После этого карта появится в приложении рядом с остальными: вам нужно нажать на нее и скопировать данные, после чего добавить их в Mir Pay! Оплачивать покупки не только в магазинах, но и в интернете!

А вот создать виртуальную карту для кредитки Мастеркард нельзя. Зато вы можете перевыпустить ее и начать платить, не дожидаясь курьера с пластиком: новая карта сразу появится в приложении, откуда можно скопировать ее реквизиты и добавить в Мир Пэй!

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Как платить стикером Тинькофф на Андроид

В 2023 году практически все Андроид-смартфоны имеют модуль NFC, поэтому мода на платежные стикеры обошла их стороной. Но как быть, если вы уже привыкли платить им на Айфоне или хотите дать к нему доступ к кому-то из близких? Не переживайте, ничего отклеивать от Айфона не придется, ведь можно привязать платежный стикер к Мир Пэй, так как это точно такая же карта!

Просто зайдите в приложение банка — на страницу, где можно посмотреть реквизиты стикера. Затем добавьте их в Мир Пэй, после чего он будет доступен и на Андроид. Настоятельно рекомендую это сделать, так как стикер иногда не срабатывает при оплате и в банкоматах, а Mir Pay — отличный запасной вариант!

Безопасность Мир Пэй

Главное отличие оплаты Андроид-смартфоном от Apple Pay заключается в том, что для этого не требуется разблокировать смартфон — достаточно лишь приложить его. Но если вы как и я переживаете за то, что кровно заработанными сможет кто-то воспользоваться, просто включите «Запрос подтверждения при оплате».

Так вам нужно будет разблокировать смартфон, даже если сумма покупки меньше 3000 рублей. Сделайте это в обязательном порядке: дело в том, что в большинстве случаев оплата Мир Пэй иногда не срабатывает на заблокированном устройстве. Так что, в любом случае, ничего не потеряете!

Важнейшее преимущество Мир Пэй над Гугл Пэй состоит в том, что система позволяет платить смартфоном без интернета. Вы можете совершить до 10 транзакций без подключения к сети, тогда как у Google Pay это количество ограничено 2-3 списаниями.

Чем понравился Mir Pay лично мне — минимальным количеством настроек и простотой интерфейса. Если карта не сработала, то можете перелистнуть ее в приложении и нажать «Для оплаты по умолчанию». Например, в Apple Pay для этого нужно было заходить далеко в настройки.

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Кэшбэк по карте Мир

Если до сих пор платите пластиковой карточкой Mastercard или Visa, вот вам еще одна причина наконец поменять ее на карту МИР — речь, конечно же, про дополнительный кэшбэк. Начисляться он будет помимо того, что уже полагается вам по условиям карты: для этого нужно скачать приложение Привет Мир на Андроид и войти в него по номеру телефона. Система сама подтянет все имеющиеся банковские карты, а вам остается лишь выбрать интересные предложения.

Я активировал кэшбэк на оплату услуг ЖКХ в своем регионе: сумма не такая внушительная, но вкупе с основным кэшбэком по карте это становится немного выгоднее, чем обычно! Предложений очень много, а для оплаты вовсе не обязательно иметь Андроид-смартфон! И это я молчу про то, что некоторые торговые точки дают дополнительный кэшбэк за оплату картой МИР, а во многих регионах до сих пор действует акция на оплату проезда в общественном транспорте!

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А вот о том, что удобнее — Мир Пэй или платежный стикер Тинькофф — читайте в нашем материале: в нем мы сравнили две альтернативы Apple Pay и выяснили, какая из них лучше.