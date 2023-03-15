Pixel 7a еще не вышел, а я уже его хочу. Чем он лучше ваших китайских смартфонов

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Герман Вологжанин

Смартфоны Google сложно отнести к устройствам, предлагающим максимум за свои деньги. Во всяком случае это касается основных моделей, коими на данный момент являются Pixel 7 за $599 (~ 45 000 ₽) и Pixel 7 Pro за $899 (~ 67 500 ₽). Совершенно иначе воспринимаются представители a-серии. Несмотря на то, что прошлогодний Pixel 6a был урезан в сравнении со старшими братьями, он сохранил главное: топовый процессор, влагозащиту и полезные камеры без затычек. А Google Pixel 7a, чей анонс намечен на 10 мая (в этот день состоится конференция Google I/O), обещает закрепить за собой статус лучшего смартфона за относительно скромный бюджет, попутно раздав «лещей» всем китайским субфлагманам.

Pixel 7a еще не вышел, а я уже его хочу. Чем он лучше ваших китайских смартфонов. Внешне Pixel 7a напоминает обычную «семерку». Фото.

Внешне Pixel 7a напоминает обычную «семерку»

Хотя до выхода Pixel 7a осталось почти 2 месяца, в сети появились все ключевые характеристики новинки. В этом большая заслуга энтузиастов из Вьетнама, где собирается львиная доля а-шек. Одному из них еще в январе удалось заполучить в руки инженерный образец Pixel 7a, по которому сразу ясно, что новый смартфон Google — одна из самых желанных новинок 2023 года.

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Смартфон с необычным дизайном

Если вы когда-нибудь имели дело с китайскими субфлагманами вроде Xiaomi 12 Lite, то знаете, что их дешевизна ощущается сразу же, как только берешь смартфон в руки. Ведь производитель зачастую делает их корпус целиком из пластика. Google Pixel 7a не таков, и он под стать старшим моделям серии выполнен из стекла и металла.

Смартфон с необычным дизайном. На верхней грани Pixel 7a расположена нетипичная для Google пара вставок для вывода антенн связи. Фото.

На верхней грани Pixel 7a расположена нетипичная для Google пара вставок для вывода антенн связи

Внешнее сравнение Pixel 7 и Pixel 7a может создать ложное впечатление, будто а-шка представляет из себя точную копию обычной «семерки», но, если приглядеться, вы заметите нетипичное расположение пластиковых вставок для вывода антенн на верхней грани.

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В семействе Google дизайн Pixel 7a, мягко говоря, не выглядит революционно, но на фоне китайцев и корейцев он уникален. Фирменная полоска камер выглядит одновременно и нетипично, и сдержанно, не вызывая таких противоречивых эмоций, как оформление блока камер какого-нибудь TECNO PHANTOM X2 Pro.

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Экран с частотой обновления 90 Гц

Главная претензия, которую предъявляли прошлогоднему смартфону Pixel 6a, — экран с частотой обновления 60 Гц. Судя по инженерному образцу наследника, этот недостаток был устранен. Экран Pixel 7a обладает диагональю 6,1 дюйма, выполнен по технологии AMOLED, имеет разрешение FullHD+ и предлагает частоту обновления 90 Гц.

Экран с частотой обновления 90 Гц. У экрана Pixel 7a довольно широкие рамки, зато наконец-то повысилась частота обновления. Фото.

У экрана Pixel 7a довольно широкие рамки, зато наконец-то повысилась частота обновления

Вместе с тем никуда не делись широкие рамки. В принципе, владельцам iPhone XR или iPhone 11 они покажутся даже тонкими и невыразительными. Но знатоки Android-рынка в этом отношении искушены намного сильнее, а потому воспринимают их как элемент устаревшего дизайна, пускай и с почти идеальной симметрией.

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Характеристики Pixel 7a

Что в последние годы отличает представителей a-серии Google от других смартфонов в ценовом диапазоне от $400 до $500? Правильно, флагманское железо! Pixel 7a получил в свое распоряжение процессор Tensor G2 — самое свежее на данный момент решение от Google, которое в том числе используется в старшей модели Pixel 7 Pro.

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Однако, если опираться сугубо на синтетические тесты, его производительность сопоставима со Snapdragon 888, выпущенным более двух лет назад: менее 800 тысяч баллов в AnTuTu и небольшой троттлинг как CPU и GPU. В любом случае Google Pixel 7a шустрее своих одноклассников, к которым можно отнести Xiaomi 13 Lite (в России продают за 40 990 ₽), HONOR 70 (39 990 ₽) и Nothing Phone (1) за $499 (~ 37 500 ₽).

Характеристики Pixel 7a. Познакомиться с характеристиками инженерного образца Pixel 7a удалось через Fastboot. Фото.

Познакомиться с характеристиками инженерного образца Pixel 7a удалось через Fastboot

Не самый мощный, но все равно довольно производительный чипсет с прокаченным нейронным модулем дополняется комбинацией из 8 Гб (LPDDR5) оперативной и 128 Гб (UFS 3.1) постоянной памяти. Указанные выше смартфоны за исключением Nothing Phone (1) продолжают использовать стандарты LPDDR4x и UFS 2.2 соответственно.

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Кроме того, в смартфоне Pixel 7a есть то, чего нет во многих других китайских флагманах — порт USB стандарта 3.1. Да, многие производители из Поднебесной упорно ставят даже в дорогие девайсы USB 2.0, обрекая тем самым владельцев на долгую передачу данных по кабелю.

Смартфон с беспроводной зарядкой

В некоторых моментах Pixel 7a, конечно же, уступает китайцам. Например, в скорости зарядки. По предварительным данным, обладателям новинки придется довольствоваться блоком питания на 18 Вт, восстанавливающим энергию смартфона чуть менее чем за 2 часа. Долго, скажем честно.

Смартфон с беспроводной зарядкой. По проводу Pixel 7a заряжается не очень быстро. Фото.

По проводу Pixel 7a заряжается не очень быстро

Зато смартфон Pixel 7a обзавелся беспроводной зарядкой. Обычно она была прерогативой сугубо флагманских моделей, но теперь и сравнительно недорогой аппарат можно зарядить, просто положив его на специальную площадку. Правда, и здесь мощность не ставит никаких рекордов: всего-навсего 5 Вт.

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Недорогой телефон с хорошей камерой

Относительно камеры Pixel 7a продолжают ходить споры. Одни инсайдеры говорят об использовании сенсоров предыдущего поколения, в то время как все чаще просачивается информация, что новинка обзаведется неназванной матрицей с разрешением 64 Мп и физическим размером 1/1.3″. Разумеется, с поддержкой оптической стабилизации.

Недорогой телефон с хорошей камерой. Предварительно, Pixel 7a получил обновленную камеру. Фото.

Предварительно, Pixel 7a получил обновленную камеру

Добавим сюда добротный сверхширик на 12 Мп, 8-мегапиксельную фронталку с большими пикселями на 1.12 мкм да алгоритмы обработки изображения Google, и получим едва ли не лучший камерофон в среднем классе. Почему в среднем? Да потому что цена Pixel 7a составит не более $499 (~ 37 500 ₽), а с высокой долей вероятности вообще сохранится на отметке $449 (~ 34 000 ₽) — именно столько стоил Pixel 6a на старте продаж.

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В итоге мы получаем сбалансированный аппарат, лишенный главного недостатка своего предшественника, а также сохраняющий превосходство над своими китайскими оппонентами, которое выражается в более мощном железе, камере с OIS и крутым софтом, приятном корпусе с влагозащитой и поддержке беспроводной зарядки. Неужели даже после этого вы будете скептически относиться к смартфонам Google?

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