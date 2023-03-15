Pixel 7a еще не вышел, а я уже его хочу. Чем он лучше ваших китайских смартфонов

Смартфоны Google сложно отнести к устройствам, предлагающим максимум за свои деньги. Во всяком случае это касается основных моделей, коими на данный момент являются Pixel 7 за $599 (~ 45 000 ₽) и Pixel 7 Pro за $899 (~ 67 500 ₽). Совершенно иначе воспринимаются представители a-серии. Несмотря на то, что прошлогодний Pixel 6a был урезан в сравнении со старшими братьями, он сохранил главное: топовый процессор, влагозащиту и полезные камеры без затычек. А Google Pixel 7a, чей анонс намечен на 10 мая (в этот день состоится конференция Google I/O), обещает закрепить за собой статус лучшего смартфона за относительно скромный бюджет, попутно раздав «лещей» всем китайским субфлагманам.

Хотя до выхода Pixel 7a осталось почти 2 месяца, в сети появились все ключевые характеристики новинки. В этом большая заслуга энтузиастов из Вьетнама, где собирается львиная доля а-шек. Одному из них еще в январе удалось заполучить в руки инженерный образец Pixel 7a, по которому сразу ясно, что новый смартфон Google — одна из самых желанных новинок 2023 года.

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Смартфон с необычным дизайном

Если вы когда-нибудь имели дело с китайскими субфлагманами вроде Xiaomi 12 Lite, то знаете, что их дешевизна ощущается сразу же, как только берешь смартфон в руки. Ведь производитель зачастую делает их корпус целиком из пластика. Google Pixel 7a не таков, и он под стать старшим моделям серии выполнен из стекла и металла.

Внешнее сравнение Pixel 7 и Pixel 7a может создать ложное впечатление, будто а-шка представляет из себя точную копию обычной «семерки», но, если приглядеться, вы заметите нетипичное расположение пластиковых вставок для вывода антенн на верхней грани.

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В семействе Google дизайн Pixel 7a, мягко говоря, не выглядит революционно, но на фоне китайцев и корейцев он уникален. Фирменная полоска камер выглядит одновременно и нетипично, и сдержанно, не вызывая таких противоречивых эмоций, как оформление блока камер какого-нибудь TECNO PHANTOM X2 Pro.

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Экран с частотой обновления 90 Гц

Главная претензия, которую предъявляли прошлогоднему смартфону Pixel 6a, — экран с частотой обновления 60 Гц. Судя по инженерному образцу наследника, этот недостаток был устранен. Экран Pixel 7a обладает диагональю 6,1 дюйма, выполнен по технологии AMOLED, имеет разрешение FullHD+ и предлагает частоту обновления 90 Гц.

Вместе с тем никуда не делись широкие рамки. В принципе, владельцам iPhone XR или iPhone 11 они покажутся даже тонкими и невыразительными. Но знатоки Android-рынка в этом отношении искушены намного сильнее, а потому воспринимают их как элемент устаревшего дизайна, пускай и с почти идеальной симметрией.

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Характеристики Pixel 7a

Что в последние годы отличает представителей a-серии Google от других смартфонов в ценовом диапазоне от $400 до $500? Правильно, флагманское железо! Pixel 7a получил в свое распоряжение процессор Tensor G2 — самое свежее на данный момент решение от Google, которое в том числе используется в старшей модели Pixel 7 Pro.

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Однако, если опираться сугубо на синтетические тесты, его производительность сопоставима со Snapdragon 888, выпущенным более двух лет назад: менее 800 тысяч баллов в AnTuTu и небольшой троттлинг как CPU и GPU. В любом случае Google Pixel 7a шустрее своих одноклассников, к которым можно отнести Xiaomi 13 Lite (в России продают за 40 990 ₽), HONOR 70 (39 990 ₽) и Nothing Phone (1) за $499 (~ 37 500 ₽).

Не самый мощный, но все равно довольно производительный чипсет с прокаченным нейронным модулем дополняется комбинацией из 8 Гб (LPDDR5) оперативной и 128 Гб (UFS 3.1) постоянной памяти. Указанные выше смартфоны за исключением Nothing Phone (1) продолжают использовать стандарты LPDDR4x и UFS 2.2 соответственно.

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Кроме того, в смартфоне Pixel 7a есть то, чего нет во многих других китайских флагманах — порт USB стандарта 3.1. Да, многие производители из Поднебесной упорно ставят даже в дорогие девайсы USB 2.0, обрекая тем самым владельцев на долгую передачу данных по кабелю.

Смартфон с беспроводной зарядкой

В некоторых моментах Pixel 7a, конечно же, уступает китайцам. Например, в скорости зарядки. По предварительным данным, обладателям новинки придется довольствоваться блоком питания на 18 Вт, восстанавливающим энергию смартфона чуть менее чем за 2 часа. Долго, скажем честно.

Зато смартфон Pixel 7a обзавелся беспроводной зарядкой. Обычно она была прерогативой сугубо флагманских моделей, но теперь и сравнительно недорогой аппарат можно зарядить, просто положив его на специальную площадку. Правда, и здесь мощность не ставит никаких рекордов: всего-навсего 5 Вт.

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Недорогой телефон с хорошей камерой

Относительно камеры Pixel 7a продолжают ходить споры. Одни инсайдеры говорят об использовании сенсоров предыдущего поколения, в то время как все чаще просачивается информация, что новинка обзаведется неназванной матрицей с разрешением 64 Мп и физическим размером 1/1.3″. Разумеется, с поддержкой оптической стабилизации.

Добавим сюда добротный сверхширик на 12 Мп, 8-мегапиксельную фронталку с большими пикселями на 1.12 мкм да алгоритмы обработки изображения Google, и получим едва ли не лучший камерофон в среднем классе. Почему в среднем? Да потому что цена Pixel 7a составит не более $499 (~ 37 500 ₽), а с высокой долей вероятности вообще сохранится на отметке $449 (~ 34 000 ₽) — именно столько стоил Pixel 6a на старте продаж.

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В итоге мы получаем сбалансированный аппарат, лишенный главного недостатка своего предшественника, а также сохраняющий превосходство над своими китайскими оппонентами, которое выражается в более мощном железе, камере с OIS и крутым софтом, приятном корпусе с влагозащитой и поддержке беспроводной зарядки. Неужели даже после этого вы будете скептически относиться к смартфонам Google?