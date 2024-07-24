Бесконтактная оплата по-новому: смартфоны Infinix получат сферический NFC на 720 градусов

Несмотря на то что NFC изначально появился как средство передачи данных, довольно быстро стало понятно, что Bluetooth и Wi-Fi технология не заменит. Поэтому производители приспособили ее для проведения бесконтактных платежей. Но с момента своего появления в середине 2010-х годов она так ни разу и не обновилась. Да и что было обновлять, если все и так исправно работает? Однако компания Infinix, которую мы часто хвалим на нашем сайте, представила революционную разработку под названием 720° SphereTech NFC, которая обещает вывести бесконтактные платежи на качественно новый уровень.

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Смартфон не видит терминал при оплате

В своем текущем виде технология NFC, широко используемая для оплаты покупок и проезда в общественном транспорте, нередко дает сбои. Особенно остро эта проблема проявляется в местах большого скопления людей или в ситуациях, когда нет возможности прикладывать смартфон к терминалу десятком разных способов, чтобы они «зацепились». Сказывается слишком маленький радиус действия модуля ближнего поля, который требует более точного позиционирования устройства относительно считывателя.

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Чтобы решить эту проблему, и была разработана технология 720° SphereTech NFC. Благодаря ей прикладывать смартфон к терминалу можно будет любой стороной. Для этого инженеры Infinix изменили принцип размещения NFC внутри устройства, реализовав его по аналогии с GSM-антенной, когда у модуля есть несколько «точек выхода». А для снижения помех, было решено использовать специальные материалы, которые не глушат сигнал. Все это позволило существенно увеличить его силу и, как следствие, рабочий диапазон.

Infinix уверяет, что площадь генерируемого NFC-поля увеличилась на 200%, а дальность действия сигнала удвоилась по сравнению с традиционными решениями.

По классике NFC-модуль размещается прямо под крышкой смартфона, поэтому при оплате его приходится прикладывать к терминалу только задней частью. 720° SphereTech NFC позволяет передавать платежные (и другие) данные с трех сторон мобильного устройства: спереди, сверху и сзади. Поэтому, даже если вы ошибетесь и случайно приложите аппарат не той стороной, оплата все равно пройдет. По сути, теперь для NFC нет ограничений, и пользователи смогут совершать операции под разными углами.

Самый дальнобойный NFC в Infinix

Фактически инженеры Infinix разместили NFC-антенн по принципу сферы. Это позволило создать равномерное поле считывания вокруг смартфона. В цифрах мощность сигнала выросла на 6 дБ по сравнению со стандартными NFC-модулями. Это означает, что 720° SphereTech NFC способна обеспечивать стабильную связь даже через более толстые преграды, например, чехлы для смартфонов или слои одежды, что особенно актуально в холодное время года.

Помимо удобства, в Infinix уделили особое внимание безопасности своей новой технологии. 720° SphereTech NFC использует передовые протоколы шифрования и многоуровневые процессы аутентификации для защиты всех транзакций и обмена данными от потенциальных угроз. Это значит, что перехватить сигнал и расшифровать его будет невозможно. По сути, все то же самое сейчас предлагают и обычные устройства с NFC. Но в их случае риск перехвата стремится к нулю хотя бы из-за малого радиуса действия. А вот для 720° SphereTech NFC та самая защита куда более актуальна.

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Наше стремление к инновациям и понимание потребностей пользователей побудили нас создать решение, которое не только повышает функциональность, но и обеспечивает непревзойденную безопасность и удобство. Эта технология значительно улучшает опыт использования NFC-совместимых сервисов, предлагая бесперебойное, надежное и безопасное взаимодействие под разными углами, — говорят в Infinix.

NFC нового поколения в Infinix

Сказать, что появление 720° SphereTech NFC знаменует собой важный шаг вперед в развитии бесконтактных технологий, определенно нельзя. Во всяком случае, это никакая не революция. Однако отменять ее эволюционную полезность все равно нельзя. Новая разработка Infinix должна решить существующие проблемы, которые возникают при бесконтактной оплате, а также расширить доступные сферы применения NFC, сделав ее более востребованной.

Фактически теперь нас ждет более удобная оплата проезда в общественном транспорте, покупок в магазине или проход в офис при помощи встроенного NFC-ключа. Пользователи смогут выполнять эти действия гораздо точнее, чем когда-либо прежде. А возможность использовать устройство под любым углом особенно пригодится в условиях ограниченного пространства или при необходимости быстрого взаимодействия.

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Поскольку технология 720° SphereTech NFC требует изменения технической части, то она будет доступна только в предстоящих устройствах Infinix. Это означает, что пользователи смартфонов бренда вскоре смогут оценить все преимущества этой передовой разработки. А с учетом растущей популярности бесконтактных платежей и других NFC-приложений, внедрение этой технологии может стать значительным конкурентным преимуществом для Infinix на рынке смартфонов. Будем надеяться, что вскоре за китайцами последуют и все остальные производители.