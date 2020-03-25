Многие уже привыкли к тому, что в мире есть буквально несколько топовых производителей смартфонов. Особой ротации среди них нет и они удерживают свое лидерство годами. Даже неудачные модели, вроде Note 7, не могут испортить общее положение дел компании. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно эти производители сейчас в топе? А самое главное, чем отличается политика этих производителей? Куда они идут, к чему стремятся и как себя позиционируют? Сейчас все разберем и многое станет понятно, особенно в политике ценообразования и проводимых рекламных компаниях.

Чем отличаются производители смартфонов

Прежде всего, стоит понимать, что сейчас производители смартфонов из лидирующей тройки идут очень плотно, периодически сменяя друг друга. Например, почти весь год по количеству проданных смартфонов лидировала Huawei, но в четвертом квартале 2019 ее опередила Apple. По итогам года китайская компания сохранила лидерство, но перспективы у нее сейчас не очень хорошие. Все из-за того, что ей санкциями привязали одну руку к спине. Немного абстрактное сравнение, но вы поняли. Ей сейчас действительно нелегко и компания не может работать в полную силу.

Почему все так любят Apple

Несмотря на столь близкие позиции по продажам, компании имеют очень разную историю. Apple много лет производила передовые компьютеры, хоть у них и был десяток лет застоя в конце прошлого столетия. Их первым и единственным смартфоном был iPhone. В самом начале люди говорили о том, что обязательно выйдет iPhone Shuffle, но этому так и не суждено было случиться. Со временем Apple стала все больше позиционировать себя как премиальный сегмент для людей, которым нужен не только шильдик, вроде Vertu, но и технологии. При этом некоторые продукты при всей своей элитности в принципе не имеют аналогов. Например, MacOS очень удобна и отлично заточена под iMac, MacBook и другие компьютеры компании.

iPhone тоже хорош и, учитывая цены конкурентов, он стоит не так уж и дорого. Вот только компания умудряется создать ощущение, что человек купил что-то дорогое, а не просто производительную звонилку с хорошей камерой. Это и вызывает желание купить ее смартфоны и другие устройства. Как бонус, они еще и отлично работают в инфраструктуре.

Стратегия Samsung

В отличии от Apple, у Samsung немного другой путь. Samsung старается сделать большой упор именно на технические характеристики и те возможности, которые перед ней открывает Android. При этом, она не теряет надежду показать, что она тоже хочет быть премиальным брендом. Одна реклама Galaxy Z Flip на церемонии Оскара чего стоит.

Главным отличием Samsung от Apple является ее широкая модельная линейка и разделение флагманов на две составляющие. Как не крути, но линейка Galaxy S не может быть конкурентом Galaxy Note. Эти устройства отличаются куда больше, чем iPhone 11 Pro от iPhone 11 P Pro Max.

Есть у компании и недорогой сегмент, в котором много достойных производителей, но немного путаный нейминг в последнее время. Зато компания рекламирует и продвигает эти устройства. А еще она хочет заткнуть собой все дырки и попробовать себя везде, чтобы не прозевать очередную революции. В прошлый раз, когда начался переход на современные смартфоны (в 2007 году ), у нее получилось в отличии от многих, кто недооценил важность заданного первым iPhone тренда.

А вы знали, как мы сами убиваем свои смартфоны? У нас есть несколько примеров.

Именно поэтому она и муссируют тему складных смартфонов всех видов. Авось зайдет? Хотя, я уже приводил пример, почему пока время складных смартфонов не пришло. Но я удивлен, что компания не выпустила хотя бы несколько смартфонов с выдвижной камерой, чтобы прощупать рынок. Одно ясно точно! Им надо что-то делать с процессорами. Иван кузнецов уже рассказывал, почему не стоит покупать флагманы Samsung на процессорах Exynos.

В любом случае не стоит забывать, что Samsung, к которой мы привыкли, это только маленький кусочек всей компании. В реальности Samsung является чеболем, который занимается строительством танкеров, проектированием небоскребов и еще много чем другим. Электроника для него важна, но он сможет прожить и без нее.

Чеболь - южнокорейская форма промышленных групп, которые состоят из формально самостоятельных компаний, но находятся в собственности определенных семей и находятся под общим финансовым контролем. Явление возникло в Южной Корее в конце Корейской войны.

Особенности Huawei

А теперь мы добрались пожалуй до самой интересной компании из тройки лидеров. Да, ей сейчас тяжело и, скорее всего, она скоро уйдет из лидеров. Даже сама компания, если верить утечкам, прогнозирует дальнейшее падение продаж смартфонов, которое по итогам года может составить 20 процентов. Если это случится, компания впервые с 2017 года продаст меньше 200 миллионов смартфонов. Я уже рассказывал подробно о том, почему именно в этом году Huawei придется тяжко и причем тут коронавирус.

Вернемся к положению компании. Вы обратили внимание, какой упор она делает на флагманы? На уличных плакатах и баннерах только Huawei серии ”P” или ”Mate”. При этом мы почти не видим бюджетников. Иногда они тоже попадаются, но преподносятся под таким соусом, будто это новый Huawei P40.

Отличительной чертой компании стало то, что она продолжает производить недорогие смартфоны, но в отличии от Xiaomi и в чуть меньшей степени Samsung, старается дистанцировать их от себя. Что там говорить, для недорогих смартфонов у компании есть Honor. Вот они точно не стесняются недорогих моделей.

Я такой подход понимаю и даже разделяю. Просто становится понятно, как Huawei старается стать Apple среди Android-смартфонов. Доказательством этого является широкое признание компании в Китае. Не только сейчас, когда жители страны ее массово поддерживают, а вообще. Не зря же Huawei занимает в Китае 80 процентов рынка смартфонов. Учитывая, что китайцы очень любят Apple, многое становится понятным.

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Чем отличаются смартфоны

Как видим, большая разница у компаний есть именно в подходе. Нельзя сказать, что их смартфоны принципиально чем-то отличаются (не считая наличия у Huawei и Samsung раскладушек). Все они звонят, не тормозят, отлично фотографирует и хорошо выглядят. Просто у всех как-то закрепилось мнение, что Apple это премиум, Samsung это функциональность, Huawei…

А что Huawei? Это производитель лучшего в мире телекоммуникационного оборудования. Но это мало кто знает. Все знают только ее смартфоны с топовыми камерами и видят, как она старается себя позиционировать. Это не Apple, но вектор идет в том направлении. До наложения санкций такое позиционирование отлично работало. Посмотрим, что будет дальше.