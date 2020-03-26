Казалось бы, в наше время нет ничего проще, чем выбрать смартфон. Да, выбор большой, но производители уже нам рассказали и показали, что нам надо купить. Тем не менее нас очень часто спрашивают, что купить, чтобы не разочароваться. Особенно часто такой вопрос приходит от тех, кто до этого пользовался только iPhone, но решил попробовать Android. При выборе есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание, чтобы не пожалеть о бесцельно потраченных деньгах. Если у вас есть, что добавить, вы сможете сделать это в комментариях. Попробуем сделать мир проще и поможем тем, кто хочет присоединиться к Android или просто покупает первый смартфон.

Ha что обратить внимание при выборе смартфона

Помню, как я покупал первый смартфон на Android и долго выбирал. Смотрел фотографии, сравнивал спеки и думал, что выбрать. Сейчас отталкиваться надо скорее от цены. При одной цене качество будет примерно одинаковым, но некоторые “но” все же есть.

Внешний вид смартфона

Внешний вид смартфона важнее, чем кажется. Например, светлый корпус будет намного меньше заляпываться пальцами. Времен, когда все не черное было “для девочек”, прошли и люди покупают именно тот цвет смартфона, который им просто нравится. Бонусом светлого или яркого смартфона будет то, насколько легко его будет найти в темноте. Особенно в сумке.

Тем более, многие все равно потом упакуют его в чехол. Если вы переживаете, что яркий смартфон будет сложнее продать — не переживайте. На вторичном рынке цвет смартфона не имеет значения.

Также обращайте внимание на то, что боковые пластиковые рамки могут царапаться. Как правило, если они серые, на бюджетном аппарате краска с них может слезть. На черных это обычно незаметно.

Все остально во внешнем виде — это в чистом виде вкусовщина. Реально стоит обратить внимание на приведенные выше пункты. В остальном берите то, что вам просто нравится.

Материалы корпуса смартфона

Не верьте, когда вам будут говорить, что пластиковый корпус прочнее. Прочнее он будет только в случае падения. Из-за того, что он более гибкий, чем стекло, он не будет так разбиваться

К царапинам пластик вообще не устойчив. Малейшие контакты с ключами и монетами в кармане будут оставлять свои следы. Я уже не говорю о потертостях от ежедневного использования.

В руках стекло тоже лежит приятнее. Правда, на холоде такие смартфоны более скользкие, чем пластиковые. Приятнее в руках ощущаются и металлические рамки. Но, как правило, они встречаются только во флагманах. Исключения бывают редко.

Испортить смартфон можно не только разбив его при падении. Вот несколько примеров того, как привычки пользователей убивают их смартфоны.

Производительность смартфона

Обращать большое внимание на процессор смысла нет. Если у вас строго определенная сумма на покупку смартфона, то разница, как правило, будет очень небольшая. Определить ее можно по результатам тестов производительности, результаты которой для каждой модели легко найти в Интернете по запросу “тест производительности (название смартфона)”.

В любом смартфоне, кроме самых недорогих, производительности для ежедневного использования больше чем хватает. Большие цифры нужны только для игр и требовательных приложений. Если вы этим не занимаетесь, сильно задумываться по поводу процессора не стоит. Хотя, нельзя не отметить, что лучше брать смартфон на Snapdragon. Остальные типы процессоров будут им уступать.

Количество оперативной памяти имеет большее значение, но особенности Android такие, что он заберет под себя все, что есть. Все равно лучше остановить внимание на моделях, у которых не меньше 6 ГБ. Самым минимумом является 4 ГБ. Дальше вы уже точно будете ощущать недостаток оперативной памяти. С другой стороны, брать модель с 12 ГБ тоже особого смысла нет. Особенно, если за нее надо много доплачивать. Если у вас есть вопросы про оперативку, у нас есть про это отдельная статья.

По встроенной памяти каждый ориентируется на себя, но помните, что чем больше разрешение камеры, тем больше места будут занимать фотографии. А еще сама система занимает минимум 10 ГБ. То есть, от 32 ГБ вам останется только треть. Достаточным минимумом я считаю 64 ГБ встроенной памяти.

Экран смартфона

Основных типов экрана в современных смартфонах только два — IPS и OLED. Второй многие называют AMOLED и несколькими другим схожими словами. Основная разница в том, что IPS показывает яркую картинку за счет внешней подсветки, а OLED состоит из миллионов маленьких “фонариков”, которые светят вам в лицо.

В итоге на OLED очень глубокий черный цвет из-за того, что пиксели физически не работают. Правда, иногда такие экраны могут выгорать. Если вы будете использовать его, например, как навигатор, то на экране могут остаться фантомные символы, которые будут долго светиться. Так часто бывает со смартфонами с витрины, экран которых светился несколько месяцев подряд.

Изображение на IPS экране выглядит менее контрастным, зато более мягким. А еще такой экран по мнению многих специалистов безопаснее для глаз.

За безопасность самого экрана отвечает защитное стекло, самым прочным из которых на сегодняшний день считается Gorilla Glass 6. Поцарапать его можно только мелким песком или специальными инструментами.

Также при выборе надо обратить внимание еще на два момента. Во-первых, разрешение. Если вы видите маркировку “HD” или “HD+”, значит по узкой стороне экрана будет 720 пикселей. При “FHD”, “FHD+”, “FullHD”, “Full HD+” значение будет 1 080 точек. Сколько пикселей будет по широкой стороне, можно рассчитать из соотношения сторон. При соотношении 16:9 это будет 1 920 точек, При 18:9 — 2 160 точек. И так далее.

Разрешения FHD будет достаточно для смартфона с экраном до 5,5 дюймов. Едва ли вы увидите разницу между FHD и 4К. А вот простого HD в этом случае маловато и пиксели могут быть заметны. Проще говоря, чем больше экран, тем больше должно быть разрешение.

А вот частота обновления, которая начала расти в конце прошлого года, это более важный показатель. Чем она больше, тем четче будет картинка при смене изображения. 90Гц это хорошо, но 120Гц лучше. Правда, такое бывает только у дорогих смартфонов. И не надо путать частоту экрана (количество кадров в секунду) с частотой сенсора (количество считываний касания в секунду)

Камера смартфона

Наверное, камера это самое главное, на что обращают внимание пользователи перед покупкой смартфона. Производители это понимают и делают большой упор на качество камеры и количество ее модулей.

Может показаться, что чем выше разрешение камеры, тем лучше она снимает, но это не всегда так. Тем более, некоторые производители лукавят. Они приводят большое значение, но не упоминают, что это не разрешение сенсора, а разрешение итогового снимка, который получится после склеивания нескольких изображений.

В первую очередь, надо обращать внимание не на разрешение, а на размер матрицы, так как физический размер каждого пикселя в этом случае будет больше. Это положительно скажется на качестве снимка. Разрешение 12 Мп вполне хватит для хорошего снимка, особенно, если матрица не менее 1/3 дюйма. У флагманов она и вовсе 1/1,7 дюйма. Единственное, на что вы не сможете повлиять, это выпирающая камера. Я уже подробно объяснял почему сделать камеру плоской просто невозможно.

Дополнительные модули позволяют снимать с увеличением или, наоборот, с отдалением, а также обеспечивают размытие фона при съемке в портретном режиме. В любом случае, перед покупкой нужно поискать в Интернете примеры фотографий, так как с одним и тем же сенсором в разных моделях могут получаться разные фотографии. Все из-за того, что сенсоры делает несколько компаний и продает всем производителям, а средства обработки каждый производитель “пишет” сам. Поэтому качество может сильно отличаться от смартфона к смартфону.

Операционная система смартфона

Тут особенно сказать нечего. Надо просто понимать, что чем новее смартфон, тем больше вероятность получения им следующих версий Android. Сейчас надо покупать смартфон на Android 10. Когда в конце года появится Android 11, скорее всего, вы сможете ее поставить. А это новые функции и возможности.

Аккумулятор смартфона

Тут тоже особенно сказать нечего. Емкость аккумулятора измеряется в мАч. Чем больше значение, тем дольше он проработает. Но тут есть много переменных. Например, играете ли вы в игры или смартфон просто лежит. Включен ли экран или вы просто слушаете музыку. Вариантов много, но чем больше, тем лучше. Обычно емкость аккумулятора растет с диагональю смартфона. Большой корпус — большой аккумулятор. Съемный аккумуляторов сейчас почти нет, но они нам и не нужны. Иван Кузнецов подробно объяснил почему.

Есть еще технология быстрой зарядки, которая поможет зарядить смартфон за несколько десятков минут, но у всех производителей свои цифры и надо смотреть скорость зарядки в каждом конкретном случае. Часто она написана на официальном сайте производителя в описании модели.

Есть еще беспроводная зарядка. Встречается она только у смартфонов со стеклянным корпусом и позволяет заряжать смартфон пусть и не очень быстро, но без подключения проводом. При этом зарядка по проводу тоже будет возможна. Остается только добавить, что беспроводную зарядную станцию надо покупать отдельно по цене примерно от 1000-1500 рублей.

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Почему так сложно выбрать смартфон

На самом деле это проще, чем кажется. Как я и говорил выше, главное, определиться с тем, сколько вы готовы потратить на средство связи. Чем больше, тем он будет лучше, но при одной цене разница будет незначительна. За это спасибо большой конкуренции между производителями

Если вы переживаете, что смартфон сделан в Китае, забудьте об этом. Все смартфоны делаются в Китае. Даже самые дорогие. Более того, многие топовые производители именно из этой страны.

Если вы четко определитесь, что вы хотите, вы купите это и будете пользоваться долго и счастливо. Правда, я бы рекомендовал купить пусть и более простой смартфон, но новый. Я уже рассказывал, почему я так считаю. Повторяться сейчас не стоит.