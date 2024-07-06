Что покажет Samsung на предстоящей презентации и где ее посмотреть

Каждый год компания Samsung проводит несколько мероприятий Galaxy Unpacked, на которых представляет свои новейшие и лучшие гаджеты. Кажется, что это было так давно, но первая презентация этого года состоялась еще в январе. Теперь мы стоим на пороге второй конференции, и она состоится раньше, чем вы успеете оглянуться. На ней покажут большое количество интересных устройств, в появлении которых можно не сомневаться. Но, вполне возможно, нас ждет и что-то еще интересное. Собрали все, что мы ждем от презентации и назовем дату, когда пройдет Galaxy Unpacked 2024 в ее летней версии.

Galaxy Unpacked 2024

Хотя Samsung больше всего известна своими смартфонами, не стоит думать, что Unpacked будет посвящена только новым складным телефонам технологического гиганта. Это мероприятие станет стартовой площадкой для множества других долгожданных устройств. Иногда компания даже использует эти мероприятия, чтобы рассказать о готовящемся к выпуску новом программном обеспечении.

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Когда и где посмотреть презентацию Samsung Galaxy Unpacked

Если вы хотите посмотреть мероприятие сделать это можно будет по этой ссылке в прямом эфире. По московскому времени мероприятие состоится 10 июля в 16:00, а физически мероприятие будет проводиться в Париже, Франция.

Обычно Samsung открывает предварительные заказы на устройства, которые анонсирует во время Unpacked. Нет никаких гарантий, что так будет и в этот раз, но, скорее всего, Samsung последует традиции. Обычно это дает возможность зарезервировать новое устройство Galaxy со скидкой до 50 долларов. В России это, естественно не будет работать, только если кто-то из операторов связи или торговых сетей не запустит такую акцию по собственно инициативе.

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Что покажет Samsung на презентации

В этот раз хедлайнерами мероприятия станут раскладушки Samsung нового поколения. Так что ожидайте увидеть Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Ходили слухи, что компания выпустит третий складной аппарат, который, как предполагается, будет иметь приставку ”Ultra”, а относиться будет к линейке Fold 6. Однако шансы на то, что она будет анонсирована здесь, невелики, так как считается, что эта модель может быть эксклюзивной для Южной Кореи и Китая.

Что касается других продуктов, которые могут появиться на выставке, то мы ожидаем увидеть Galaxy Ring. Еще одно носимое устройство, которое может дебютировать на выставке, — Galaxy Watch 7. Ожидается, что к последним смарт-часам Samsung также присоединятся Galaxy Watch Ultra, которые выделяются своим характерным дизайном, схожим с Apple Watch Ultra. А еще нам могут показать Galaxy Buds 3 Pro, которые также прошли через ряд регулирующих органов, таких как FCC, поэтому можно не сомневаться, что они также будут анонсированы.

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Что такое Galaxy Unpacked

Galaxy Unpacked — это не просто презентация новых продуктов, это своеобразное окно в будущее технологий. Мероприятие демонстрирует, как Samsung видит развитие мобильных и носимых устройств в ближайшие годы. Это привлекает внимание не только фанатов бренда, но и всех, кто интересуется будущим технологий и их влиянием на нашу жизнь.

Особый интерес вызывают носимые устройства, такие как Galaxy Ring и новые смарт-часы. Эти гаджеты становятся все более важной частью нашей повседневной жизни, помогая отслеживать здоровье, физическую активность и даже улучшать качество сна. Они также играют ключевую роль в развитии концепции «Интернета вещей», где все наши гаджеты связаны между собой и обмениваются данными.

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Кроме того, анонсы на Galaxy Unpacked часто отражают более широкие тенденции в технологическом мире. Например, акцент на складных устройствах показывает, как индустрия продолжает искать новые форм-факторы и способы взаимодействия пользователей с их гаджетами. Это может привести к появлению совершенно новых категорий устройств в будущем.

В заключение можно сказать, что Galaxy Unpacked — это не просто маркетинговое мероприятие, а важное событие для всей технологической индустрии. Оно дает нам представление о том, какими будут наши гаджеты в ближайшем будущем, и как они будут влиять на нашу повседневную жизнь. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником Samsung или просто интересуетесь технологиями, это мероприятие, безусловно, стоит вашего внимания. Это как презентация iPhone. Ей интересуются даже те, кто не любит смартфоны Apple.