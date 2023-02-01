Что Samsung покажет на Galaxy Unpacked 2023, или Как смотреть презентацию Galaxy S23 по-русски

Уже сегодня, 1 февраля, Samsung проведёт первое в этом году мероприятие Galaxy Unpacked, на котором представит свой новый флагман Galaxy S23. Несмотря на то что новинку скорее всего довольно быстро привезут в Россию, это будут не официальные поставки, а параллельный импорт. Не сказать, что это совсем плохо. Всё-таки ввезённые без разрешения производителя смартфоны на российском рынке зачастую продаются даже дешевле, чем могли бы при условии легального ввоза. И это не говоря уже о том, что обычно до России добирались только ослабленные версии на базе процессоров Exynos, а теперь можно рассчитывать на доступность аппаратов с чипсетами серии Snapdragon.

Характеристики Galaxy S23

Galaxy S23 — хоть это и флагман — будет самым простым смартфоном в линейке. Помимо неё, модельный ряд пополнят Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Понять их отличия друг от друга можно из этой таблицы:

Характеристика Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Дисплей 6,1″, 120 Гц, 1750 нит 6,6″, 120 Гц, 1750 нит 6,8″, 120 Гц, 1750 нит Память 8/128, 8/256, 8/512 ГБ 8/256, 8/512 ГБ 8/256, 12/512, 12/1024 ГБ Аккумулятор 3900 мА*ч 4700 мА*ч 5000 мА*ч Основная камера 50/12/10 Мп 50/12/10 Мп 200/12/10 Мп Селфи-камера 12 Мп 12 Мп 12 Мп

В этом году Galaxy S23 и S23+ станут более похожи на ультра-версию флагманского смартфона, чем их предшественники, однако отличий по-прежнему достаточно. Глядя на все три смартфона, поневоле начинаешь думать, что они принадлежат к разным линейкам. Базовые Galaxy S23 и S23+ — к одной, а Ultra — к другой.

Внешность выдаёт в топовой версии происхождение из линейки Galaxy Note, которую Samsung закрыла два года назад и отнесла свой знаменитый фаблет с поддержкой умного пера к основному модельному ряду. Ну, а что? Старая стратегия перестала себя оправдывать, и корейцы пошли на унификацию.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Однако дизайн, как ясно из характеристик, — не единственное преимущество Galaxy S23 Ultra перед «классикой». Ключевым нововведением топового аппарата станет основная камера на 200 Мп. Это самый передовой показатель на рынке. Большего разрешения не предлагает ни один другой производитель. Так что камерофоном новинка будет называться по праву.

Отличия Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra

Круто, что в этом году Samsung решила сильно не разделять новинки технически. Если в предыдущие релизы компания пыталась искусственно ухудшить базовую версию флагмана, чтобы за счёт этого возвысить самую продвинутую, сейчас такие попытки было решено оставить в прошлом.

В это видно по практически полностью совпадающим характеристикам моделей. Отличия можно пересчитать по пальцам:

Диагональ экрана;

Разрешение основной камеры (у Galaxy S23 Ultra);

Минимальный объём встроенной памяти (у старших версий это 256 ГБ и более, а у младшей — 128+);

Объём оперативной памяти (у Galaxy S23 Ultra есть версия с 12 ГБ);

Ёмкость встроенного аккумулятора (чем старше модель, тем она больше);

Поддержка умного пера S Pen (только у Galaxy S23 Ultra).

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ПУЛЬСЕ MAIL.RU, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Очевидно, будут и программные различия, но я полагаю, что они в основном будут относиться к Galaxy S23 Ultra и в первую очередь коснуться фото-возможностей аппарата. Например, какие-то продвинутые режимы съёмки, фишки при увеличении изображения и другие, касающиеся аппаратного оснащения, функции.

Как ни странно, но все ключевые нововведения флагманских смартфонов Samsung раскрывает именно на презентации. Если Apple предпочитает приберечь часть фишек своих новых устройств для самостоятельного обнаружения пользователями, то корейцы вываливают всё сразу. Поэтому вам же лучше, если вы решите посмотреть её в режиме онлайн.

Презентация Galaxy S23 на русском

Презентация проводится на английском. Однако возможность посмотреть презентацию Galaxy S23 на русском есть — с помощью нейросетей.

В Яндекс Браузере есть очень крутая фича, которая позволяет переводить видео с иностранных языков на русский. Переводят и озвучивают нейросети. Синхронный перевод работает не только с уже залитыми на Ютуб роликами, но и с прямыми трансляциями (фича в бете). Достаточно просто нажать на одну кнопку “перевести”.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Когда трансляция начнётся, нажмите на кнопку «Перевести видео», которая появится в окне воспроизведения;

Дождитесь загрузки данных (как правило, несколько секунд) и наслаждайтесь трансляцией на русском языке.

Скачать Яндекс Браузер

Перевод видео-трансляций в Яндекс Браузере

Если вы предпочитаете смотреть презентации со смартфона, не с компьютера, ничего не помешает вам воспользоваться мобильной версией браузера. Установите её из Google Play или из App Store и проделайте те же шаги, что описаны в инструкции выше.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Важное уточнение, которое необходимо учитывать до того, как вы перейдёте к просмотру: несмотря на то что Яндекс Браузер переводит трансляции с Ютуба, смотреть их необходимо строго в браузере. То есть вы должны открыть веб-версию YouTube.com, а не приложение. Для многих, как показывает практика, на этом месте возникает затык — люди не понимают, почему кнопка перевода не появляется в приложении Ютуба для Андроид или iOS.

Прямые трансляции Яндекс Браузер переводит точно так же, как и уже загруженные видео: в двухголосном формате. Голос меняется в зависимости от пола спикера. Если это женщина, вы услышите женский голос, а, если мужчина — то мужской. За женщин голосом актрисы дубляжа Татьяны Шитовой будет говорить помощник Алиса, так что проблем с восприятием быть не должно.

Смотреть презентацию Galaxy S23

Практика показывает, что Яндекс Браузер переводит англоязычную речь на русский достаточно хорошо. Зачастую даже создаётся впечатление, что ролик был дублирован на студии. Особенно, если в настройках приглушить оригинальную звуковую дорожку. Редко бывают неточности в переводе, но они не мешают восприятию контента.