Samsung придумала камеру, которая изменит все и будет установлена в Galaxy S23

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Артем Сутягин 0

Можно смело сказать, что почти все пользователи выбирают себе новый телефон из-за камеры. Точнее, они могут отказаться от покупки той или иной модели, если поймут, что с камерой в ней что-то не так. Это относится ко всем сегментам и не зависит от того, дорогое выбирается устройство или что-то из начальной категории. Так уж получилось, что маркетологи и сама жизнь приучили нас к тому, что именно камера должна влиять на наш выбор. Действительно, кто же не хочет запечатлеть лучшие моменты жизни? Поэтому новости о запуске чего-то действительно нового вызывают такой интерес. Сейчас Samsung окончательно закрепила в нормах технологического мира разрешение в 200 Мп. Разбираемся, что это такое. Ведь именно оно будет лежать в основе грядущих флагманских Sаmsung Gаlaxy S23.

Samsung придумала камеру, которая изменит все и будет установлена в Galaxy S23. Разрешение камеры в 200 Мп скоро станет нормой. Фото.

Разрешение камеры в 200 Мп скоро станет нормой.

Новая камера Samsung

Действительно, компания Samsung — южнокорейский гигант — официально анонсировала свой новейший 200-мегапиксельный датчик камеры, получивший название Samsung ISOCELL HP2. Сенсор камеры для смартфонов премиум-класса оснащен улучшенной пиксельной технологией и имеет большой размер для потрясающих мобильных фотографий. Пока звучит, как обычная презентация с набором типовых фраз, но реальность намного интереснее, поэтому давайте разбираться дальше.

Компания также сообщила, что 200-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL HP2 уже запущена в массовое производство. Это, в свою очередь, намекает на то, что ею могут быть оснащены будущие флагманские смартфоны серии Galaxy S23. Напомню, они должны быть представлены уже 1 февраля. Именно на эту дату запланирована презентация новых телефонов.

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Датчик камеры ISOCELL HP2 содержит 200 миллионов пикселей размером 0,6 микрометра (мкм) в оптическом формате 1/1,3 дюйма, размер датчика, который широко используется в основных 108-мегапиксельных камерах смартфонов. Благодаря этому клиенты смогут получать более высокие разрешения без увеличения размера модуля. Ведь именно размер сенсора влияет на то, насколько выпирает объектив. Чем сенсор больше, тем сложнее оптическая схема и тем больше должен выпирать модуль. Совсем отказаться от выступа едва ли получится, но увеличивать его с каждым выпуском нового сенсора — путь в никуда.

Новая камера Samsung. Можно сделать и такую камеру. Но удобно ли будет ей пользоваться? Фото.

Можно сделать и такую камеру. Но удобно ли будет ей пользоваться?

Почему новый Самсунг снимает так хорошо

Благодаря Tetra2pixel новинка может работать с различными уровнями освещения. В условиях слабого освещения датчик трансформируется в 1,2-мкм 50-мегапиксельный или 2,4-мкм 12,5-мегапиксельный, связывая от 4 до 16 соседних пикселей, которые в сумме будут получать больше света, чем одиночные ”малыши”. Для съемки видео с разрешением 8K, для которой нужно всего 33 мегапикселя, датчик переключается в режим 1,2 мкм с разрешением 50 мегапикселей, чтобы свести к минимуму кадрирование, а для видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду широкое поле зрения и увеличенный размер пикселя позволяют создавать четкие кинематографические видеоролики. По крайней мере, в теории все должно быть именно так. Но все это надо проверять на деле.

Samsung также впервые представляет функцию DSG в 50-мегапиксельном режиме, которая применяет два разных значения преобразования к аналоговому сигналу, полученному на уровне пикселей. Существует также Smart-ISO Pro, решение HDR, которое объединяет различные уровни ISO для одной экспозиции, позволяя камере делать 12,5-мегапиксельные изображения и видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате HDR.

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Может ли камера хорошо снимать в темноте

Датчик использует Super QPD в условиях слабого освещения, где все 200 миллионов пикселей используются для работы системы автоматической фокусировки. Так наведение на резкость получается более быстрым и качественным, чем ранее. Главное, чтобы параллельно с этим в телефоне работал производительный процессор. Но во флагманских моделях, особенно в Samsung Galaxy S23, с этим точно не будет никаких проблем.

Может ли камера хорошо снимать в темноте. Внешне новый сенсор, конечно, мало будет отличаться от любого другого. Фото.

Внешне новый сенсор, конечно, мало будет отличаться от любого другого.

Кроме обычной фокусировки по пикселям, новый сенсор также способен выполнять быструю автофокусировку, а новая технология Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) также может уменьшать размытость изображения при ярком освещении.

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Какая камера в новом Galaxy S23

Хотя компания подтвердила, что датчик ISOCELL HP2 запущен в массовое производство, Samsung не сообщила ни дату поставки, ни список смартфонов, в которых он будет использоваться. Однако, можно почти не сомневаться, что именно им будут оснащены флагманы грядущей серии Samsung Galaxy S23, запуск которой состоится через пару недель. Иначе, зачем это все, если ждать применения придется еще полгода (до новых складных устройств) или год (для Galaxy S24).

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