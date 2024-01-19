Как Samsung вас обманула: 5 серьезных косяков Galaxy S24, из-за которых его не хочется покупать

На уходящей неделе главным событием в мире Android стала презентация смартфонов Galaxy S24. Компания Samsung во всех красках рассказала о том, как сделала свои устройства по-настоящему умными, добавив множество функций искусственного интеллекта, а также заявила о расширении программы поддержки новинок до 2031 года. Вместе с тем уже сейчас можно сказать, что Galaxy S24 — плохой смартфон, который не хочется покупать, даже будучи фанатом Samsung.

Недостатки Galaxy AI

Львиная доля презентации Galaxy Unpacked 2024 была посвящена искусственному интеллекту Galaxy AI. Им обзавелись все представители серии S24, и теперь на каждом из них можно использовать переводчик разговоров по телефону, транскрибацию речи через диктофон, а также поиск информации о предметах при помощи интегрированного в систему Google Объектива (функция Circle to Search). Правда, есть пара нюансов.

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Во-первых, компания Samsung умолчала, что доступ к функциям Galaxy AI будет бесплатным только до конца 2025 года, отметив необходимость оплаты по окончании пробного периода только на одном из едва заметных слайдов. Причем неясно, получится ли оплатить Galaxy AI из России с учетом всех ограничений в банковской сфере.

Во-вторых, некоторые функции Galaxy AI попросту бесполезны в нашей стране. В частности, переводчик звонков на Samsung не поддерживает русский язык, а перевод речи в текст через стандартный диктофон работает только на английском.

Galaxy S24 на процессоре Exynos

Год назад, когда Samsung представила Galaxy S23, казалось, что корейцы больше не вернутся на свои процессоры Exynos или по крайней мере сократят до минимума их присутствие в будущих сериях. Однако Galaxy S24 и Galaxy S24+ во все страны за исключением США, Канады и КНР поставляются на Exynos 2400, а не на Snapdragon 8 Gen 3.

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Человеку, непривыкшему вдаваться в технические характеристики, возвращение к истокам может показаться чем-то незначительным, но именно в процессоре Exynos скрывается корень большинства недостатков Galaxy S24. Практика показывает: фирменные чипы Samsung уступают решениям Qualcomm как в плане производительности, так и в плане стабильности. Exynos 2400 в этом смысле не является исключением, что в своем телеграм-канале наглядно продемонстрировал Эльдар Муртазин — автор термина «смартфон для работы», которым принято высмеивать устройства Samsung на Exynos за их несостоятельность в сравнении с моделями на Qualcomm.

Согласно результатам выложенных тестов, Galaxy S24+ на Exynos 2400 теряет 40% производительности менее чем через 10 минут активных нагрузок, а в бенчмарке AnTuTu вчистую сливает Snapdragon 8 Gen 3 и уже после первого прогона нагревается до 43°C. Говоря простым языком, Galaxy S24 на Exynos непригоден для выполнения ресурсоемких задач на флагманском уровне, обещанном Samsung.

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Отличия Galaxy S24 от Galaxy S23

Если отбросить в сторону маркетинговую шелуху вроде искусственного интеллекта и 7 лет обновлений Android, то окажется, что Galaxy S24 почти не отличается от Galaxy S23. А с учетом возвращения на чипы Exynos возможности новинки и вовсе представляются сомнительными на фоне предшественника.

Характеристики Galaxy S23 Galaxy S24 Экран 6.1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 48-120 Гц, 1750 нит 6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц, 1750 нит Основная камера 50 + 10 + 12 МП 50 + 10 + 12 МП Фронтальная камера 12 МП 12 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Exynos 2400 Аккумулятор 3900 мАч 4000 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте) 25 Вт (нет в комплекте)

Что изменилось кроме процессора? Только экран и аккумулятор. Он увеличился на 0,1 дюйма, поддерживает более высокую яркость в режиме HDR, а еще предлагает более гибкую автонастройку частоты обновления. По сути, дисплей Galaxy S24 не стал лучше и претерпел лишь косметические изменения, в то время как камеры остались прежними.

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То же самое касается Galaxy S24+ за тем лишь исключением, что вдобавок ко всему подросло разрешение экрана Plus-версии (3088х1440 вместо 2340х1080). По сравнению Galaxy S23 Ultra и Galaxy S24 Ultra заметно отсутствие хоть каких-то серьезных изменений в плане дисплея, а единственно значимую трансформацию претерпела камера, да и ее сложно назвать положительной.

Камеры смартфонов Galaxy S24

Младшие модели имеют идентичный набор камер, и сомнения вызывают лишь возможности обработки изображения со стороны Exynos 2400. Раньше фирменные чипы Samsung справлялись с этой задачей хуже Qualcomm. Смартфон Galaxy S24 Ultra во всех странах получил в свое распоряжение процессор Snapdragon 8 Gen 3, что можно занести в плюс, а разрешение перископической камеры выросло с 10 МП до 50 МП. Круто, однако кратность оптического зума теперь составляет 5х, а не 10х, как это было в прошлогоднем Galaxy S23 Ultra.

Теперь Galaxy S24 Ultra будет обеспечивать приближение после 5х исключительно цифровым методом, то есть попросту обрезая изображение. Насколько хорошо с этим справится хваленый искусственный интеллект, сказать сложно. Но уже сейчас ясно, что никакого прироста в качестве приближения ждать не стоит, и с высокой долей вероятности зум будет даже хуже.

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Сколько стоит Samsung Galaxy S24

За отсутствие значимых изменений, а также спорный переход со Snapdragon на Exynos и сокращение кратности оптического приближения на Galaxy S24 Ultra нас заставляют платить больше, чем год назад. Просто сравните цены Galaxy S23 и Galaxy S24 в рублях и долларах на старте продаж.

Модель смартфона Цена на старте S23 Цена на старте S24 Базовый Galaxy от 74 990 ₽ ($799 в США) от 89 990 ₽ ($799 в США) Galaxy Plus от 87 990 ₽ ($999 в США) от 111 990 ₽ ($999 в США) Galaxy Ultra от 109 990 ₽ ($1199 в США) от 146 990 ₽ ($1299 в США)

В странах с устойчивым курсом национальной валюты подорожала только модель с приставкой «Ultra», но у нас мы наблюдаем рост на 20%, 27% и 34% соответственно. Это касается цен на старте продаж. Но фактическая стоимость Galaxy S23 в России сейчас составляет:

Получается, смартфон Galaxy S23 Ultra стоит даже дешевле базового Galaxy S24 на Exynos 2400. И вот в таких условиях нам предлагают купить новую модель. Зачем — непонятно. Минусов у Galaxy S24 настолько много, что одна только мысль о его покупке заставляет усомниться в когнитивных способностях человека, который решит это сделать. А вы как считаете?