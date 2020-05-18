Почему Google Pixel так и не стал лучшим смартфоном на Android

Когда Google Pixel только появился, многие пользователи и аналитики считали его чуть ли не лучшим, что случалось с Android за всю его историю. Теперь даже руководство компании считает, что линейка просто провалилась. При этом смартфоны действительно не так плохи и некоторые модели, например, Google Pixel 3a смело можно считать отличным сочетанием цены и качества. Проблема только в том, что тут как в спорте. Даже явный аутсайдер иногда при определенном стечении обстоятельств может очень неплохо выступить, но дальше снова откатится вниз турнирной таблицы. Что же происходит со смартфонами, которые по определению должны быть лучшими? А самое главное, изменится ли ситуация?

Может ли Goolge сделать хороший смартфон

На днях появилось несколько закулисных новостей, связанных с Google и его линейкой телефонов Pixel. В двух словах, некоторые из руководителей Google выразили разочарование по поводу Pixel 4 и Pixel 4 XL еще до того, как устройства были запущены, а плохие продажи устройств только подтвердили их предчувствия.

Двое из ключевых людей в команде Pixel недавно ушли из компании. Одним из них является Марк Левой, эксперт по цифровой фотографии, благодаря ему камеры Google Pixel так высоко ценятся. Трудно сказать, каким путем теперь пойдет развитие камер Pixel без этого специалиста. Не знаю, что пошло не так и почему именно Левой стал одним из тех, кто покинул команду, но как будут дальше развиваться одни из лучших камер на рынке — это большой вопрос.

Самое неприятное во всей этой ситуации то, что компания имеет все, что нужно для создания отличного смартфона — деньги, технологии, время, специалистов, Android — вот только почему-то не получается реализовать задуманное. Я не являюсь ярым фанатом Pixel, но даже меня такое положение дел расстраивает.

Многие производители стараются делать нишевые смартфоны (а может так просто получается). Xiaomi для тех, кто хочет купить недорогой, но качественный смартфон, LG для любителей музыки и встроенных ЦАП, Samsung для тех, кто не против заморачиваться с настройками, OnePlus для тех, кто оппозиционно настроен к остальным смартфонам. Google могла бы выпустить смартфон для простых пользователей, но пока не получается.

Единственная проблема, конечно, заключается в том, что Google продает гораздо меньше телефонов Pixel, чем остальные компании — даже LG, которую не критикует только ленивый. И это крупнейшая технологическая компания, которая дала операционную систему примерно 75 процентам смартфонов в мире.

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Apple с парой моделей смартфонов занимает четверть мобильного рынка и именно ее iPhone 11 является самым продаваемым смартфоном в мире. На втором месте тоже ее устройство. Все из-за того, как она создает смартфон, контролируя в нем все, а самое главное, сочетание программного обеспечения и аппаратной составляющей.

Goolge тоже так может. Есть даже ощущение, что не просто может, а хочет сделать именно так, а не просто очередной смартфон на Android, которых сотни. Вот только что-то компания делает не так.

Почему никто не хочет покупать Google Pixel

Возможно, эти строки читает тот, кто мечтает купить Google Pixel или даже собирается это сделать, но лично мне кажется, что куда больше будет тех, кто относится к этой затее скептически и больше думает о том, что сделал бы это, если бы не одно ”но”. Это ”но” для каждого свое и вот несколько примеров этого несоответствия представлениям об идеальном смартфоне.

Плохая автономность Google Pixel

Непонятно, о чем думали в Google, когда оснастили Google Pixel 4 батареей, емкость которой была еще меньше, чем у Google Pixel 3. И тот смартфон не демонстрировал чудес автономной работы, а теперь стало еще хуже. Многочисленные отзывы пользователей только подтвердили эти опасения и на малое время работы от батареи не пожаловался только ленивый.

Время автономной работы уже является одним из самых критичных аспектов каждого телефона Pixel. Почему кто-то мог подумать, что батарея меньшего размера будет хорошей идеей? Особенно учитывая, что производители смартфонов стремятся к тому, чтобы наоборот увеличить этот показатель и делают на него очень большой упор.

Мало памяти в смартфонах Google Pixel

Google может сколько угодно доказывать нам, что телефонам Pixel не нужно много оперативной или встроенной памяти, но мы-то знаем правду. Да, компания много сил, времени и средств тратит на оптимизацию системы и то, чтобы оба типа памяти загружались не так сильно, но на деле пока получается не очень.

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Особенности Android таковы, что сколько не дай ему оперативной памяти, он сожрет все. Это iPhone может работать на 2-3 ГБ оперативки и все будет нормально, но с Android такое не прокатывает, и многие производители уже ставят во флагманы 12 ГБ оперативки. Наверно, это тоже не просто так.

Встроенной памяти, как бы круто не работали системы оптимизации хранилища, тоже должно быть больше. 64 ГБ для флагмана сейчас просто не серьезно. С ходу сложно сказать, кто так делает, кроме Google и Apple. Даже многие более дешевые смартфоны в минимальной комплектации и то получают 128 ГБ. Мне кажется, что минимальными значениями для Google Pixel должны быть 8/128 ГБ. Тем более, что сейчас оба типа памяти стоят просто копейки.

Смартфоны Google Pixel не выдерживают конкуренции

Компания, которая производит смартфоны, должна не просто понимать, чего хотят пользователи, но и предлагать свое видение. Помню, как лет 10-12 назад прочитал на одном из форумов, что если бы не iPhone, то мы бы до сих пор тыкали стилусами в экраны своих КПК. Чертовски правильно сформулированная мысль. Пользователи не знают, чего они хотят, кроме улучшения того, что уже есть. Часто именно производитель должен решить это за них.

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Google как-то умудряется действовать против всех систем и делать все наоборот. Уменьшать рамки? Добавлять модули камеры? Делать быструю зарядку? Не, не слышали.

Возможно, если вы не можете предложить что-то принципиально новое, не надо так топить за старые технологи. Не пора ли уже смириться с тем, что предлагают другие, и хотя бы просто соответствовать рынку?

Проблемы пользователей Google Pixel

Пользователи смартфонов от Google часто сталкиваются с аппаратными проблемами. Это не мое мнение, а отзывы реальных покупателей и участников нашего Telegram-чата. Что в этой ситуации может сделать Goolge? Обеспечить большее покрытие сервиса.

В свое время я обратился в сервис Apple с царапинами на экране от клавиатуры. Сделал я это больше для галочки, но в итоге мне заменили экран вместе с верхней крышкой, клавиатурой и заодно аккумулятором, так как он меняется вместе с клавиатурой. В итоге, пользуясь год ноутбуком, я просто так получил почти новое устройство. Все это, если менять своими силами, стоило бы примерно 50 000 рублей. Вот такое отношение к клиенту мне определенно нравится. Если бы Google обеспечила бы такой же уровень сервиса, отношение к ней было бы совсем другим.

Где можно купить Google Pixel

Есть очень много рынков, где компания не продает свои смартфоны. Конечно, туда они завозятся перекупщиками, но не всегда они могут перекрыть потребности рынка. Да и просто присутствие официального производителя на рынке всегда стимулирует продажи. Даже OnePlus у нас стали продаваться куда лучше после того, как официально появились на полках магазинов.

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Преимущества Google Pixel

Если говорить о плюсах Pixel, то они однозначно тоже есть. В первую очередь, к ним можно отнести очень долгую поддержку обновлений и большую инфраструктуру, включающую ноутбуки, смартфоны, наушники, колонки, систему умного дома и даже Google Chromecast, причины покупки которого я приводил не так давно.

Это все является лишним доказательством того, что у Google есть все, чтобы стать таким же фанатским продуктом, как iPhone. Вот только реализует компания это не очень уверенно. В итоге, имея возможность купить Google Pixel, я предпочитаю пользоваться Huawei и Samsung.

Скорее всего, проблема Google в том, что разработкой и доводкой занимается очень большое количество людей. При этом работа отделов очень плохо согласована. Я не считаю себя намного умнее Google и уверен, что компания понимает суть проблемы, но просто не может наладить работу разных специалистов. Возможно, проблема кроется в самом начале, еще в том времени, когда смартфон только начали производить и что-то сделали не так, а теперь просто не могут так быстро исправить. Не исключено также, что кадровые перестановки призваны резко что-то изменить, так как тянуть уже больше некуда.

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В конце концов, почему другие компании могут создавать хорошие смартфоны и занимать лидирующие позиции в отрасли, а Google не может? Меня, не как фаната технологий и эксперта в области рынков, а как простого пользователя, который стоит перед витриной и думает, что ему купить, это беспокоить не должно. Просто дайте мне хороший смартфон, чтобы я не разочаровался в нем. Вы же Google! Кто, если не вы?