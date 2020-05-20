Почему гендиректор Google стесняется говорить о смартфонах Google Pixel

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Иван Кузнецов 0

Смартфоны Pixel, в отличие от сверхпопулярных Nexus, никогда не были массовыми аппаратами. Сказывалась не только высокая цена, но и ограниченная география продаж. По неизвестной причине Google отказалась торговать «пикселями» во многих странах мира и России в том числе, сделав ставку на крайне узкий список стран. Но то ли сложности с покупкой отпугнули потребителей, то ли ещё какие-то факторы, но каждое новое поколение смартфонов Google Pixel неизменно продавалось хуже предыдущего. Поэтому в какой-то момент даже стали ходить слухи, будто бы в компании обсуждают возможность отказа от дальнейшего развития линейки. К сожалению, даже Сундар Пичаи не смог поставить точку в этом вопросе.

Сундар Пичаи не заинтересован говорить об успехе Google Pixel. Ведь невозможно говорить о том, чего нет

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По словам генерального директора Alphabet, которой принадлежит Google, компания продолжает совершенствоваться в области аппаратных технологий и не намерена останавливаться на достигнутом. Последние несколько лет стали для Google перестроечными, поскольку всё это время компания пыталась встать на новые рельсы, чтобы развиваться по новому для себя сценарию. Для этого Google совершила несколько знаковых сделок: были приобретены компания Nest, занимающаяся разработкой устройств для умного дома, и мобильное подразделение HTC, с которой Google имела большой опыт сотрудничества.

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Этот этап был этапом перестройки, но мы очень преданы своему делу. Развитие аппаратного обеспечения – это сложный процесс, который требует немало времени, чтобы правильно его понять и приспособиться к нему. Неважно, что это будет: процессор, дисплей, камера или что-то другое. Мы продолжаем инвестировать в это, но нам нужно время. Тем более, что мы уже добились большого прогресса. Pixel 3A, который вышел в прошлом году, стал смартфоном с одним из самых высоких рейтингов одобрения. Для меня это явный признак того, что мы многого добились, — заявил Пичаи.

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Кому-то может показаться, что Пичаи одновременно сказал и обо всём, и ни о чём. Так и есть, если рассматривать обращение топ-менеджера вне контекста. Однако очевидно, что его слова являются ответом на спекуляции о несостоятельности проекта Google Pixel, который, как отмечают аналитики, не пользуется должным спросом, чтобы быть коммерчески успешным. Таким образом Пичаи как бы даёт понять критикам, что Google просто пытается войти в новый ритм, из-за чего продукты, вышедшие на промежуточном этапе этого перехода, оказываются не совсем удачными.

Что не так с Pixel 4

Если вы заметили, топ-менеджер намеренно ничего не говорит про Pixel 4 и Pixel 4 XL, хотя по логике вещей следовало выделить именно их. Всё-таки это флагманские смартфоны с самыми передовыми технологиями, часть из которых вообще уникальна для отрасли. Взять хотя бы интерфейс Motion Sense, который позволяет управлять интерфейсом Android при помощи жестов в воздухе. На таком уровне до Google этого не делал ещё никто. Однако Пичаи решил не упоминать об этом. Почему? Скорее всего, потому, что продажи новая технология управления всё равно не подняла.

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Откровенно говоря, ключевым достижением Google сейчас может считаться только программная экосистема, состоящая из приложений и сервисов. Потому что с аппаратными продуктами дела у компании обстоят откровенно так себе. Пичаи и сам это признаёт, хоть и не спешит говорить об этом на публику. Я понял это из следующих слов топ-менеджера: «Мы очень активно развиваем нашу экосистему. Если вы обернётесь назад, то увидите, что Galaxy Nexus был ключевым аппаратом для рынка Android-смартфонов, а Nexus 7 – для рынка планшетов».

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Видите? Пичаи избегает говорить о новых продуктах, поскольку среди них сложно найти по-настоящему успешный. То ли дело «нексусы». Эта линейка была действительно востребованной, поскольку отвечала запросам пользователей. С Google Pixel ничего такого нет. Да, они технически продвинуты и обладают лучшей на рынке Android-смартфонов программной поддержкой. Однако, я вас уверяю, среди владельцев «пикселей» вы не найдёте ни одного, кто сделал бы выбор в их пользу случайно, купившись на дизайн, цену или уникальные фишки. Это почти всегда будут гики, которые готовы рисковать, заказывая смартфон из-за границы, лишь бы получить заветный Pixel.

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