Когда речь заходит об Android, многие не совсем понимают, что имеет ввиду человек. Android — это смартфон или операционная система? Что вообще такое «операционная система»? Многим может показаться этот вопрос слишком простым, но не все до конца понимают это. Операционная система — это то, благодаря чему работает смартфон. Одно дело — железка, но без установленной программы она никому не нужна. И задача операционной системы — сделать из устройства полезную вещь. В данном материале мы ответим на вопрос «Что такое Android?», окунем читателя в историю системы и познакомим с операционными системами нового поколения, которые станут заменой Android.

Что такое Android?

Это операционная система. Она была создана Энди Рубином. Он стал источником идеи. Более того, Android мог называться совсем иначе, ведь Энди решил использовать данное название, потому что у него уже был куплен когда-то домен android.com. В 2005 году у Энди кончались деньги, он обращался ко многим компаниям, и тогда на проект обратили внимание ребята из Google. Они купили компанию, и разработчики Android, включая Энди Рубина, стали работать над системой уже под крылом Google.

Когда была создана ОС Android?

В 2005 году Google купила компанию Android, сумма сделки составила 130 миллионов долларов. Спустя два года Google запустила альянс OHA и анонсировала открытую платформу Android. С 2007 года разработчикам предоставили доступ к SDK и эмулятору Android. 23 сентября 2008 года вышла первая версия системы. С этого момента и началась эпоха Android-телефонов.

Когда Android стал популярным?

В 2007 году балом правил iPhone. Лишь с выходом Droid от Motorola, который технически был мощнее и функциональнее iPhone, Google удалось немного изменить ситуацию. Примерно с 2009 года люди стали всерьез относиться к Android — в ней начали видеть главного конкурента смартфонам Apple. И если бы не политика распространения системы, как открытой OS, вряд ли сегодня она бы занимала 80% рынка.

Android работает на ядре Linux

Android работает на ядре Linux, создателем которого является Линус Торвальдз. Работу над ядром он начал еще в 1991 году. Код ядра Linux написан на языках Си и ассемблер. Ядро Linux в настоящее время используется не только в Android-телефонах, но еще и в операционных системах семейства Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, Red Hat и так далее).

Что такое ядро в операционной системе?

Ядро — это главный компонент операционной системы. Ядро отвечает за взаимодействие операционной системы с процессором, памятью. Оно предоставляет файловые и сетевые сервисы. Ядро — это самый низкий уровень операционной системы в вопросе взаимодействия с аппаратным обеспечением.

Список всех версий Android

Можно заметить, что в последнее время Google выпускает не так много обновлений. Вероятно, причина в том, что Android уже доведен до ума. Скорее всего, в последние 3 года компания усердно работает над новой операционной системой Fushia. И именно поэтому Android сейчас находится в стадии не очень активных обновлений.

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Операционная система Fuchsia

Это новая система от Google, которая должна стать заменой Android. Наступает век систем на микроядре с модульной архитектурой, это позволит разработчикам использовать систему как в умных лампочках и автомобилях, так и в смартфонах и компьютерах. В настоящее время подобную систему разрабатывает компания Huawei.

Harmony OS — операционная система от Huawei

Это первая операционная система нового поколения на микроядре и с модульной архитектурой для смартфонов. Китайцы создали её в качестве конкурента Android. Вместе с Harmony OS Huawei будет предлагать потребителям сервисы Huawei Mobile Services с собственным магазином приложений AppGallery.

В данном материале мы рассмотрели что же такое Android, изучили историю, версии а также рассмотрели главного конкурента от Huawei. Остались вопросы? Задайте их в нашем Телеграм-чате, можете подписаться на наши новости в Яндекс Дзен.