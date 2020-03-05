Что такое Android? 0

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Олег Кусов

Когда речь заходит об Android, многие не совсем понимают, что имеет ввиду человек. Android — это смартфон или операционная система? Что вообще такое «операционная система»? Многим может показаться этот вопрос слишком простым, но не все до конца понимают это. Операционная система — это то, благодаря чему работает смартфон. Одно дело — железка, но без установленной программы она никому не нужна. И задача операционной системы — сделать из устройства полезную вещь. В данном материале мы ответим на вопрос «Что такое Android?», окунем читателя в историю системы и познакомим с операционными системами нового поколения, которые станут заменой Android.

Что такое Android?

Что такое Android?

Android — что это?

Это операционная система. Она была создана Энди Рубином. Он стал источником идеи. Более того, Android мог называться совсем иначе, ведь Энди решил использовать данное название, потому что у него уже был куплен когда-то домен android.com. В 2005 году у Энди кончались деньги, он обращался ко многим компаниям, и тогда на проект обратили внимание ребята из Google. Они купили компанию, и разработчики Android, включая Энди Рубина, стали работать над системой уже под крылом Google.

Когда была создана ОС Android?

Энди Рубин — создатель Android

В 2005 году Google купила компанию Android, сумма сделки составила 130 миллионов долларов. Спустя два года Google запустила альянс OHA и анонсировала открытую платформу Android. С 2007 года разработчикам предоставили доступ к SDK и эмулятору Android. 23 сентября 2008 года вышла первая версия системы. С этого момента и началась эпоха Android-телефонов.

История Android. Часть 1
История Android. Часть 2
История Android. Часть 3
История Android. Часть 4
Скандалы, доля рынка

Когда Android стал популярным?

Motorola Droid

В 2007 году балом правил iPhone. Лишь с выходом Droid от Motorola, который технически был мощнее и функциональнее iPhone, Google удалось немного изменить ситуацию. Примерно с 2009 года люди стали всерьез относиться к Android — в ней начали видеть главного конкурента смартфонам Apple. И если бы не политика распространения системы, как открытой OS, вряд ли сегодня она бы занимала 80% рынка.

Android работает на ядре Linux

Что такое ядро Linux?

Android работает на ядре Linux, создателем которого является Линус Торвальдз. Работу над ядром он начал еще в 1991 году. Код ядра Linux написан на языках Си и ассемблер. Ядро Linux в настоящее время используется не только в Android-телефонах, но еще и в операционных системах семейства Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, Red Hat и так далее).

Что такое ядро в операционной системе?


Ядро — это главный компонент операционной системы. Ядро отвечает за взаимодействие операционной системы с процессором, памятью. Оно предоставляет файловые и сетевые сервисы. Ядро — это самый низкий уровень операционной системы в вопросе взаимодействия с аппаратным обеспечением.

Список всех версий Android

  • Android 1 «Apple Pie»
  • Android 2.3 Gingerbread (дата выхода 2010 год)
  • Android 4.0 Ice Cream Sandwich (дата выхода 2011 год)
  • Android 4.1 Jelly Bean (дата выхода 2012 год)
  • Android 4.2 (дата выхода 2012 год)
  • Android 4.3 (дата выхода 2013 год)
  • Android 4.4 KitKat (дата выхода 2013 год)
  • Android 5.0 Lollipop (дата выхода 2014 год)
  • Android 5.1 (дата выхода 2015 год)
  • Android 6.0 Marshmallow (дата выхода 2016 год)
  • Android 7.0 Nougat (дата выхода 2016 год)
  • Android 7.1 (дата выхода 2016 год)
  • Android 8.0 Oreo (дата выхода 2017 год)
  • Android 8.1 (дата выхода 2017 год)
  • Android 9.0 Pie (дата выхода 2018 год)
  • Android 10 (дата выхода 2019 год, список телефонов, которые получили Android 10, что нового в Android 10)
  • Android 11 (дата выхода 2020 год, Android 11 — список нововведений)

Можно заметить, что в последнее время Google выпускает не так много обновлений. Вероятно, причина в том, что Android уже доведен до ума. Скорее всего, в последние 3 года компания усердно работает над новой операционной системой Fushia. И именно поэтому Android сейчас находится в стадии не очень активных обновлений.

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Операционная система Fuchsia

Fushia — операционная система нового поколения

Это новая система от Google, которая должна стать заменой Android. Наступает век систем на микроядре с модульной архитектурой, это позволит разработчикам использовать систему как в умных лампочках и автомобилях, так и в смартфонах и компьютерах. В настоящее время подобную систему разрабатывает компания Huawei.

Harmony OS — операционная система от Huawei

Harmony OS — операционная система от Huawei

Это первая операционная система нового поколения на микроядре и с модульной архитектурой для смартфонов. Китайцы создали её в качестве конкурента Android. Вместе с Harmony OS Huawei будет предлагать потребителям сервисы Huawei Mobile Services с собственным магазином приложений AppGallery.

В данном материале мы рассмотрели что же такое Android, изучили историю, версии а также рассмотрели главного конкурента от Huawei. Остались вопросы? Задайте их в нашем Телеграм-чате, можете подписаться на наши новости в Яндекс Дзен.

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