Мне никогда не быть фанатом. Ведь фанатизм предполагает безотчётное поклонение чему бы то ни было без шанса на критику. А я так не могу. Независимо от того, каким смартфоном я пользуюсь, я неизменно нахожу в нём недостатки. Конечно, кто-то скажет, что свинья везде грязь найдёт, но, на мой взгляд, такой подход до крайности ошибочен, поскольку глупо игнорировать недостатки, тем более если они реально существуют. Поэтому я предлагаю вашему вниманию мой личный топ недостатков Android, из-за которых я люблю iOS больше.

Почему биометрия на iOS лучше, чем на Android

Мне всегда казалось странным, что пользователи Android обвиняли iOS в закрытости, но при этом сами не могли выбрать способ подтверждения личности. Несмотря на то что аппараты на базе ОС от Google уже давно поддерживают и распознавание лиц, и дактилоскопию, и сканирование радужной оболочки глаза, единственным способом подтверждения личности при входе в банковские приложения и бесконтактной оплате является именно отпечаток пальца. Даже владельцы Pixel 4 до сих пор проходят авторизацию по паролю, а не лицу. На iOS такого зоопарка нет. Там если в смартфоне есть биометрический сканер, то он работает со всем и везде.

Зачем нужны быстрые команды

Мне кажется, это вообще самая лучшая функция, которая только появлялась на iOS. Благодаря «Быстрым командам» я могу выполнять такие задачи, которые раньше моим iPhone и iPad были не под силу. Они позволяют воспроизводить видео из YouTube в режиме «картинка-в-картинке», скачивать фотографии и истории из Instagram, музыку из «ВКонтакте», конвертировать документы, автоматически находить новые прокси-сервера для Telegram и делать многое-многое другое. На Android такой возможности нет, а «Правила», который Google представила для смартфонов Pixel обладают чрезвычайно ограниченным спектром возможностей.

Почему на iOS папки называются сами

Бьюсь об заклад, что вы никогда не придавали значения тому, что на Android при объединении приложений в папки они по умолчанию называются «Новая папка», а на iOS им автоматически присуждается название по предназначению приложений. Например, если объединить Spark и Gmail, папка будет называться «Почта», а если штатное приложение «Фото» и «Google Фото» — то «Фотография». Мне, в общем-то, несложно написать название самому, но зачем, если это можно делать автоматически. Но, видимо, это очевидно всем, кроме Google, которая такой возможности почему-то не предлагает.

Как найти смартфон, если села зарядка

Приложение «Локатор» появилось на iOS только в прошлом году, но реально покорило моё сердце. Оно позволяет искать потерянный iPhone или MacBook, даже если он отключён от сети, а его аккумулятор разрядился в ноль. Оказывается, устройства Apple резервируют незначительный объём энергии про запас, а потом просто рассылают сигнал бедствия айфонам проходящих мимо пользователей. Они могут даже не догадываться о том, что их смартфоны выступают в роли передатчиков, но поскольку это не нарушает их приватность, такая методика оказывается супер-удобной, поскольку делает бессмысленной кражу чужих iPhone. Всё, что предлагает Android, — это определить местоположение потерянного устройства, но только пока он подключен к сети и заряжен.