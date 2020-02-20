У Google есть очень странная традиция, понять суть которой довольно сложно. Вместо того, чтобы сначала провести презентацию новой версии Android, а потом запускать её бета-тест, поисковый гигант делает с точностью до наоборот. В результате тестовая версия обновления выходит ещё в феврале, а официальное мероприятие, посвящённое разбору всех нововведений и особенностей апдейта, проходит только в мае. Из-за этого все изменения, которые произошли с операционной системой, пользователям приходится выискивать самостоятельно, не рассчитывая на помощь Google. Впрочем, в случае с Android 11 эта задача оказалась вполне посильной.

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Когда я увидел список всех обнаруженных к настоящему моменту нововведений Android 11, я подумал, что кто-то из разработчиков Google должен обязательно читать наш сайт. Ведь часть новых функций, которые были добавлены в обновление, описывались нами как пожелания к будущей версии операционной системы ещё задолго до выхода первой бета-сборки. Но, как бы там ни было, главное, что они появились, а уж с чьей подачи – совершенно неважно. В конце концов, нельзя исключать, что мысли продвинутых пользователей о недостатках платформы пересекаются, и, как следствие, становятся основой таких обновлений, как это.

Новые функции Android 11

Скриншот всей страницы целиком;

Штатная функция записи экрана;

Автовключение ночной темы в зависимости от времени суток;

Scoped Storage (помещение каждого приложения в отдельные ячейки памяти);

Возможность дать приложению единоразовое разрешение на доступ к геопозиции;

История входящих уведомлений;

Возможность настройки жеста «назад»;

Возможность закреплять до 4 приложений в меню «Поделиться»;

Поддержка реверсивной зарядки для Pixel 5;

Авиарежим не отключает Bluetooth.

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Неплохой список нововведений, не так ли? Но лично меня особенно радует появление как минимум трёх из них. Это, конечно, возможность создания пролистываемых скриншотов, которая позволит получать изображения всей веб-страницы целиком или всего чата целиком, история уведомлений, которая позволяет просмотреть пропущенные оповещения от приложений, даже если вы случайно закрыли их, и функция записи экрана. Не знаю, как вы, а у меня такая необходимость возникает довольно часто. Конечно, можно воспользоваться сторонним софтом с соответствующей функциональностью, но, согласитесь, гораздо удобнее, если нужная возможность доступна в системе по умолчанию.

Nearby Sharing в Android

Очевидно, это неполный список всех нововведений Android 11. Часть из них ещё только предстоит обнаружить, а часть появится с выходом последующих бета-версий обновления. Всего их будет три, и они, судя по всему, будут выходить примерно раз в месяц, добавляя новые функции операционной системе. Нам лишь останется отыскать их, тем более что некоторые нововведения в Android 11 так и не появились. Например, возможность записывать телефонный разговор или, скажем, поддержка технологии беспроводной передачи данных между совместимыми устройствами Nearby Sharing, о которой там много говорилось в последнее время.

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Android 11 выйдет уже в этой весной. Google проведёт официальную презентацию, посвящённую запуску обновления на конференции Google I/O 2020, которая пройдёт в период с 12 по 14 мая. В первую очередь Android 11 получат смартфоны линейки Google Pixel, затем, вероятно, аппараты OnePlus и Nokia, а потом и все остальные. Открытым остаётся вопрос обновления устройств Huawei, которая уже несколько месяцев не выпускает даже для флагманских смартфонов ежемесячные обновления безопасности, а потому договорится ли она с Google о предоставлении исходников Android 11, пока не ясно.