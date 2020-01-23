Что важнее: размер пикселей камеры или их количество?

Камеры стали трендом в последнее время. Производители стремятся сделать акцент не на производительности или экране, а именно на камере смартфона. Многие на эту тему шутят, говоря, что сегодня смартфоны — это не телефон с функцией камеры, а камера с функцией телефона. И действительно, если взглянуть на количество основных камер в современных аппаратах и количество мегапикселей основных модулей, складывается именно такое впечатление. Однако давайте всё-таки разберемся с вопросом, касающимся важности размера пикселей и их количества.

Что же важнее — размер пикселей камеры или их количество?

На самом деле, важны оба параметра. Чем больше пикселей и чем больше их количество, тем лучше, но так не бывает и всегда надо выбирать между ними — искать золотую середину. Давайте вспомним, какой смартфон впервые получил камеру с большим размером пикселей. Им стал HTC One M7. Он оснащался 4-Мп камерой UltraPixel с размером пикселей 2 мкм. Если взять, например, современные Android-смартфоны с 48-Мп камерами, размер пикселей в этом случае равен 0,8 мкм, что существенно меньше.

Давайте посмотрим на то, как снимает камера HTC One M7:

В настоящее время на рынке представлен Xiaomi Mi Note 10 со 108-Мп камерой. По слухам, Galaxy S20 также получит подобный 108-Мп модуль. В Mi Note 10 используется технология бининга пикселей, благодаря которой 9 пикселей объединяются в один. Это позволяет получить больше света и информации в кадре. Именно благодаря этому Mi Note 10 при плохом освещении справляется с фотографированием даже лучше Google Pixel 4 в режиме Night Sight.

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Однако Huawei придерживается иных взглядов относительно данного вопроса. Она считает, что размер пикселей важнее их количества:

При 100 миллионах пикселей сложно добиться размера, который бы превышал 0,8 мкм. Sony и все мы верим в то, что размер пикселей в 1 мкм и выше может гарантировать флагманскую чувствительность и соответствие требованиям к качеству камеры. В 2020 году наша компания твёрдо выберет путь к большему размеру пикселей.

К слову о размере, не так давно OmniVision представила 48-Мп модуль с размером пикселей в 1,2 мкм. При плохом освещении камера способна выдавать отличные результаты благодаря бинингу четырех соседних пикселей, в результате получается кадр, соответствующий размеру пикселя в 2,4 мкм. Предлагаем обсудить новый модуль в Телеграм.

Современные профессиональные камеры имеют матрицы с пикселями размером в 8,4 мкм, поэтому смартфонам, безусловно, еще есть куда расти.

Производители используют большое число пикселей в основном для того, чтобы с помощью технологии бининга увеличить размер пикселей на итоговом снимке, поэтому вопрос лишь в том, насколько сильно можно увеличить пиксели, если не стараться увеличить их количество? Что будет, если Huawei попытается сделать акцент только на размере пикселей, представив флагман с 12-Мп модулем и размером пикселей в 4 мкм, например. Такое вполне возможно, и в этом случае мы получим по-настоящему потрясающее качество снимков. В будущем все остальные производители также, на мой взгляд, перестанут гнаться за мегапикселями, акцентируя внимание на их размере.

Несколько лет назад мы сравнивали камеры смартфонов, где основной задачей было понять, важно ли число пикселей. На тот момент в качестве сравниваемых устройств выступили HTC One M9 с 20-Мп модулем и iPhone 6 с 8-Мп камерой. Тогда особой пользы от 20 Мп не было, сегодня же разница, конечно, видна, если сравнивать по четкости 64-Мп фотографии дешёвого Xiaomi с 12-Мп камерой iPhone, но она не так очевидна и не соответствует разнице в мегапикселях на бумаге.

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Интересно узнать мнение читателей. Считаете ли вы, что число пикселей камеры не так важно, как их размер? Делитесь мнением в комментариях.