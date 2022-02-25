Дешевый, но крутой: Каким будет Samsung Galaxy A73

В последнее время мы под понятие хороший бюджетный смартфон в умах многих пользователей попадает только Xiaomi. За годы существования этих устройств на рынке, китайцев начали воспринимать неким эталоном среднего сегмента. При этом не стоит забывать, что у Samsung тоже есть своя линейка Galaxy A. Она регулярно обновляется и из года в год приносит новые и новые крутые фишки, которые однозначно заслуживают нашего внимания. Сегодня предлагаю поговорить о будущей новинке Samsung Galaxy A73 и обсудить, стоит ли ждать этот смартфон. Забегая вперед, могу сказать, что это будет интересный смартфон.

Недорогой Самсунг с хорошей камерой

Линейка смартфонов Galaxy A уже давно держится на слуху. Далеко не каждый сейчас готов отдавать кучу денег за топовый Galaxy S21, поэтому такие устройства отлично вписываются в наши реалии.

Samsung Galaxy A73 с виду не сильно будет отличаться от своего предшественника. Все тот же узнаваемый пластиковый корпус, тонкие рамки вокруг корпуса и вырез фронтальной камеры в виде капельки. Большие изменения нас ждут внутри.

Характеристики Galaxy A73

Новый смартфон Samsung Galaxy A73 должен удивить нас по множеству параметров. Тут и крутая основная камера, и быстрая зарядка, и новенький Android 12 прямо из коробки. Кажется, что граница между флагманами и середнячками все больше стирается. Впрочем, взгляните на характеристики Samsung Galaxy A73 сами:

6.7″ AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Процессор: Snapdragon 750G.

Память: 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ ПЗУ.

Основная камера: 108МП+12МП+8МП+2МП.

Аккумулятор: 5000 мАч.

Поддержка быстрой зарядки 25 Вт.

Защита от воды и пыли IP67.

Android 12.

Характеристики получаются весьма впечатляющие. Особенно меня порадовал экран с функцией 120 Гц, который наконец-то пришел в бюджетные модели Samsung. В то время как Xiaomi упаковывает фишку чуть ли не в каждый телефон дороже 20к, корейцы 120 Гц экраном раньше не разбрасывались.

Отметим также, что по слухам Galaxy A73 лишится любимого многими порта 3.5 Jack. В современных реалиях это уже стандарт, поэтому я такому решению совсем не удивлен. Плюс, здесь появится поддержка 5G, что тоже мало удивительно.

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Стоит ли покупать Самсунг

Изо дня в день в наш Телеграм-чат пользователи бюджетной линейки Samsung Galaxy A жалуются на свои смартфоны. Причем они не говорят о каких-то играх или тяжелых приложениях. Банальное перелистывание приложений в меню многозадачности вызывают трудности.

Некоторые подписчики заявляют, что необходимо отключать 90 Гц, другие рекомендуют почистить приложения, третьи говорят, что никак с этой проблемой справиться не удалось.

Автор AndroidInsider Артем Сутягин некоторое время пользовался смартфонами Galaxy A, и вот что он говорит:

Я пользовался смартфонами из линейки Galaxy А достаточно долгое время, и я хочу сказать, что Galaxy A52 — вполне нормальный телефон. Да, на фоне Galaxy S21 Ultra вам может показаться, что он тормозит, но здесь ничего удивительного. Не стоит забывать, что Galaxy A — бюджетная линейка. Все остальные проблемы связаны исключительно с виной самих пользователей — забитая память, баловство с root-правами и прочее.

Дата выхода Galaxy A73

На данный момент официальной даты выхода Samsung Galaxy A73 нет, хотя с учетом, что совсем скоро в Барселоне состоится Mobile World Congress, вполне вероятно, что мы увидим новый Самсунг уже в марте 2022 года.

Напомню, что Samsung Galaxy A72 запустили ровно год назад, 17 марта, поэтому выход следующей модели на Mobile World Congress будет отлично укладываться в сроки. Однако есть неподтвержденная информация, что Galaxy A73 задержится и будет выпущен на месяц позже, в апреле.

Цена Samsung Galaxy A73

Характеристики у Samsung Galaxy A73 действительно впечатляющие. Интересно, изменится ли цена? И здесь важно понимать два ключевых фактора: дебют 120 Гц экрана в бюджетных моделях и появление новой камеры на 108 МП. Позволю себе предположить, что Самсунг сможет нивелировать цену и выпустит новый Galaxy с такой же ценой, как у Galaxy A72.

О цене Samsung Galaxy A73 в России говорить не приходится. В прошлом году A72 в базовой комплектации стоил 35 990 рублей. Конечно, все мы ожидаем повышения цены, но надеемся, что она не будет слишком большой.

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А вы как относитесь к линейке Galaxy A? Как считаете, Galaxy A73 будет достойным смартфоном? Свое мнение предлагаю выразить в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.