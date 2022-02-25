Дешевый, но крутой: Каким будет Samsung Galaxy A73

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Артем Рахматуллин 0

В последнее время мы под понятие хороший бюджетный смартфон в умах многих пользователей попадает только Xiaomi. За годы существования этих устройств на рынке, китайцев начали воспринимать неким эталоном среднего сегмента. При этом не стоит забывать, что у Samsung тоже есть своя линейка Galaxy A. Она регулярно обновляется и из года в год приносит новые и новые крутые фишки, которые однозначно заслуживают нашего внимания. Сегодня предлагаю поговорить о будущей новинке Samsung Galaxy A73 и обсудить, стоит ли ждать этот смартфон. Забегая вперед, могу сказать, что это будет интересный смартфон.

Новый Galaxy A73 должен стать по-настоящему крутым смартфоном.

Недорогой Самсунг с хорошей камерой

Линейка смартфонов Galaxy A уже давно держится на слуху. Далеко не каждый сейчас готов отдавать кучу денег за топовый Galaxy S21, поэтому такие устройства отлично вписываются в наши реалии.

Samsung Galaxy A73 с виду не сильно будет отличаться от своего предшественника. Все тот же узнаваемый пластиковый корпус, тонкие рамки вокруг корпуса и вырез фронтальной камеры в виде капельки. Большие изменения нас ждут внутри.

Вот так должен выглядеть Galaxy A73 согласно последним утечкам.

Характеристики Galaxy A73

Новый смартфон Samsung Galaxy A73 должен удивить нас по множеству параметров. Тут и крутая основная камера, и быстрая зарядка, и новенький Android 12 прямо из коробки. Кажется, что граница между флагманами и середнячками все больше стирается. Впрочем, взгляните на характеристики Samsung Galaxy A73 сами:

  • 6.7″ AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц.
  • Процессор: Snapdragon 750G.
  • Память: 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ ПЗУ.
  • Основная камера: 108МП+12МП+8МП+2МП.
  • Аккумулятор: 5000 мАч.
  • Поддержка быстрой зарядки 25 Вт.
  • Защита от воды и пыли IP67.
  • Android 12.

Характеристики получаются весьма впечатляющие. Особенно меня порадовал экран с функцией 120 Гц, который наконец-то пришел в бюджетные модели Samsung. В то время как Xiaomi упаковывает фишку чуть ли не в каждый телефон дороже 20к, корейцы 120 Гц экраном раньше не разбрасывались.

Камера в Samsung Galaxy A73 должна всерьез прокачаться.

Отметим также, что по слухам Galaxy A73 лишится любимого многими порта 3.5 Jack. В современных реалиях это уже стандарт, поэтому я такому решению совсем не удивлен. Плюс, здесь появится поддержка 5G, что тоже мало удивительно.

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Стоит ли покупать Самсунг

Изо дня в день в наш Телеграм-чат пользователи бюджетной линейки Samsung Galaxy A жалуются на свои смартфоны. Причем они не говорят о каких-то играх или тяжелых приложениях. Банальное перелистывание приложений в меню многозадачности вызывают трудности.

Некоторые подписчики заявляют, что необходимо отключать 90 Гц, другие рекомендуют почистить приложения, третьи говорят, что никак с этой проблемой справиться не удалось.

Galaxy A72 не очень хорошо был воспринят аудиторией. Посмотрим, как будет с A73.

Автор AndroidInsider Артем Сутягин некоторое время пользовался смартфонами Galaxy A, и вот что он говорит:

Я пользовался смартфонами из линейки Galaxy А достаточно долгое время, и я хочу сказать, что Galaxy A52 — вполне нормальный телефон. Да, на фоне Galaxy S21 Ultra вам может показаться, что он тормозит, но здесь ничего удивительного. Не стоит забывать, что Galaxy A — бюджетная линейка. Все остальные проблемы связаны исключительно с виной самих пользователей — забитая память, баловство с root-правами и прочее.

Дата выхода Galaxy A73

На данный момент официальной даты выхода Samsung Galaxy A73 нет, хотя с учетом, что совсем скоро в Барселоне состоится Mobile World Congress, вполне вероятно, что мы увидим новый Самсунг уже в марте 2022 года.

Напомню, что Samsung Galaxy A72 запустили ровно год назад, 17 марта, поэтому выход следующей модели на Mobile World Congress будет отлично укладываться в сроки. Однако есть неподтвержденная информация, что Galaxy A73 задержится и будет выпущен на месяц позже, в апреле.

Цена Samsung Galaxy A73

Характеристики у Samsung Galaxy A73 действительно впечатляющие. Интересно, изменится ли цена? И здесь важно понимать два ключевых фактора: дебют 120 Гц экрана в бюджетных моделях и появление новой камеры на 108 МП. Позволю себе предположить, что Самсунг сможет нивелировать цену и выпустит новый Galaxy с такой же ценой, как у Galaxy A72.

О цене Samsung Galaxy A73 в России говорить не приходится. В прошлом году A72 в базовой комплектации стоил 35 990 рублей. Конечно, все мы ожидаем повышения цены, но надеемся, что она не будет слишком большой.

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А вы как относитесь к линейке Galaxy A? Как считаете, Galaxy A73 будет достойным смартфоном? Свое мнение предлагаю выразить в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

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