Опыт использования Samsung Galaxy A52 — крутой, но с минусами

Не так давно Samsung выпустила новый Galaxy A52, который должен был просто взорвать рынок и опять стать самым продаваемым смартфоном. Напомню, именно его предшественник в прошлом году завоевал признание аудитории настолько, что оказался самым продаваемым смартфоном в России и некоторых других странах. Это не удивительно, так как в нем сошлось все, что нужно: популярный не китайский бренд, хорошие характеристики и невысокая цена. Новинка этого года стоит чуть дороже, но все равно не настолько, чтобы это было критично. Особенно на фоне характеристик, которые она предлагает. Модель действительно прокачалась относительно A51 почти по всем пунктам. В сторону долгое вступление! Давайте уже переходить к моему опыту использования с теми плюсами и минусами, которые я успел найти за это время.

Хороший телефон не из Китая

К сожалению, в прошлом году, даже несмотря на безумную популярность Samsung Galaxy A51 и советы нашего Ивана Кузнецова, я так толком и не попробовал тот смартфон. Мое знакомство с ним было очень условным — я просто недолго подержал его в руках. В этом году надо было обязательно исправлять ошибку, и поэтому я не просто взял A52 для теста, но и решил им полноценно попользоваться в течение нескольких недель.

Почему Samsung вызывает все больше симпатий.

Я не сомневаюсь в том, что аппарат в этом году будет отлично продаваться, а постепенно снижение цены и щедрые акции будут только способствовать отгрузкам. Тем более, что за эти деньги сложно найти другой смартфон не из Китая с такими характеристиками. Я точно знаю, что для многих страна-производитель смартфона является принципиальным моментом.

Обзор Samsung Galaxy A52

Как выглядит Samsung A52

Модели этого года, как мне кажется, выглядят существенно лучше, чем в прошлом. Они, несмотря на стандартную компоновку, все равно получились узнаваемыми. Отдельное спасибо за цвета корпуса, из которых точно будет, что выбрать. А еще они пусть и матовые, но очень красиво меняют цвет на солнце. На фото показать это сложно, но при падении лучей солнца под разными углами, задник действительно меняет цвет. И да, это пластик (простите, гластик)

Я долгое время пользовался Samsung Galaxy S20 FE, и Galaxy A52 мне очень сильно напоминает то устройство. Есть что-то общее не только в философии строения, но даже в тактильных ощущениях от моделей.

Правда, сразу не могу не отметить один минус. Боковая рамка пластиковая и плохо это не само по себе, а в том свете, что она начала хрустеть. Это не хруст и треск в прямом понимании этого слова, а скорее небольшое отставание. Заметил я это примерно через неделю использования и не скажу, что это сильно напрягает, но если прислушаться к себе, то чувствуется, что рамка слева немного отходит и качается. Я думаю, что просто мне достался такой образец, но не сказать об этом не мог.

Телефон с защитой от воды

Не знаю, как это сказывается на уровне защиты от воды, которая в этом смартфоне находится на уровне IP67. Согласно сертификации, устройство даже должно выдержать погружение в воду на короткий срок.

Это очень полезная функция, которая просто обязана быть у каждого смартфона, и радует, что она приходит во все более недорогие сегменты. Не знаю, как на защите скажется описанная выше рамка, но я не думаю, что она помешает, так как это по сути декоративный элемент.

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Экран Galaxy A52

Весь смартфон стал больше. Он чуть тяжелее, шире и длиннее, чем в прошлом году. А еще у него большой экран. Приятно даже не то, что он увеличился и имеет довольно удобную диагональ 6,5 дюйма, а характеристики самого экрана.

Покрытие передней панели составило 85%, но это не самый выдающийся параметр безрамочности. Зато это полноценный SUPER AMOLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Больше всего мне понравилось, что экран плоский и не имеет никаких скруглений. Я уже много раз говорил о том, что они надоели, и отказ от них далеко не самая плохая идей.

Экран отлично работает на солнце (видно даже на фотографиях), яркости ему хватает с большим запасом. Из минусов я могу отметить только то, что сам никогда не любил — отсутствие симметрии. Верхняя рамка больше боковых, а нижняя едва заметно больше верхней. Многие этого даже не заметят, но мне такие вещи всегда бросаются в глаза. Многие могли бы придраться к толщине рамок, но меня это вообще не смущает. При такой диагонали смотрятся они довольно гармонично.

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Производительность Samsung Galaxy A52

Смартфон оснастили процессором Snapdragon 720G. Пусть это не самая производительная модель чипсета, но она отлично справляется со всем задачами. Про плавную работу оболочки One UI 3 на базе Android 11 я даже говорить не буду — она на высоте для своего ценового сегмента. Добавить хочется только про производительность под нагрузкой, например, в играх.

Почти во все, что можно скачать и установить, играть будет приятно. Такие массовые хиты, как PUBG Mobile и Call Of Duty Mobile, в которую я в основном и играю, работают с достаточной частотой кадров даже на близких к максимальным настройках графики.

Приятно, что на фоне такой производительности нагрев корпуса не столь сильный, как мог бы быть. Температура корпуса повышается, но дискомфорта это не вызывает.

Оперативной памяти на выбор предлагается 4 ГБ или 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Лоток для карты памяти есть, но он комбинированный, и если вы захотите расширить хранилище, то придется отказаться от второй симки.

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Аккумулятор с быстрой зарядкой

Емкость батареи Samsung Galaxy A52 увеличилась до 4500 мАч. У меня он работал примерно полтора дня. Быстрая зарядка есть, но ее скорость не дотягивает до некоторых других моделей. Максимальная мощность только 25 Вт, а из коробки идет зарядки и вовсе на 15 Вт.

Для зарядки используется USB Type-C, а рядом с ним на корпусе есть разъем для наушников. Я уже давно перешел на беспроводные наушники, но многие точно оценят это, как большой плюс.

Безопасность смартфона

Для разблокировки Galaxy A52 можно использовать все современные способы разблокировки, включая сканирование лица и отпечатка пальца. По лицу разблокировка работает очень быстро, но вопрос безопасности этого метода остается под вопросом. С другой стороны, обмануть сканер можно, но сойтись для этого должно очень многое. Поэтому переживать из-за этого не стоит.

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, но это и есть его слабое место. Это классический ультразвуковой сканер отпечатков от Samsung с его некоторой задумчивостью. Впрочем, скорость работы не настолько медленная, чтобы считать это минусом. Просто он срабатывает чуть медленнее, чем у других моделей.

Как снимает Samsung Galaxy A52

Осталось рассказать только про камеру и тут есть куда развернуться, но я не буду перегружать рассказ лишними техническими характеристиками. Вот только основные параметры сенсоров, которых достаточно для того, чтобы понимать, что из себя представляет эта камера.

Основная камера — 64 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация

— 64 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация Сверхширокоугольная камера — 12 Мп, f/2.2

— 12 Мп, f/2.2 Макрокамера — 5 Мп, f/2.4

— 5 Мп, f/2.4 Сенсор глубины — 5 Мп, f/2.4

Снимки получаются очень приличными не только при ярком свете, но даже в условиях большой разницы яркости, например, на закате. Естественно, фотография обрабатывается встроенными алгоритмами, но сейчас так работают все камеры. Вот только не всем дается хорошо реализовать это преобразование.

Примеры фотографий на камеру Galaxy A52:

Максимальное разрешение видео составляет 4K с частотой 30 кадров в секунду. Сказать чего-то особенного не получится. Видео получаются просто хорошими и все. Требовать большего при такой цене я бы не стал, но приятно, что хуже не получилось. Даже в темноте видео в целом нормальное и его можно смотреть. Фото в темноте тоже получаются приличного качества даже без ночного режима.

Фронталка получила разрешение 32 Мп при светосиле f/2.2. Конечно, флагманы сделают более качественные селфи, но Galaxy A52 меня приятно удивил — я ожидал меньшего. Детализация хорошая, а цвета передаются правильно, хотя иногда есть небольшой уклон в сторону легкой перенасыщенности. Больше всего понравилось то, что даже с источниками света на фоне итоговые фотографии получаются довольно ровными и без засветов.

Пример фото на фронталку Galaxy A52:

Скачать оригиналы фотографий (без сжатия)

Стоит ли покупать Samsung Galaxy A52

Для себя я сделал вывод, что при цене в 27 000 рублей на официальном сайте, смартфон получился очень удачным. Пусть у него и есть минусы, о которых я писал выше, но называть их критичными я бы не стал. Просто они есть и все.

Если вы не хотите покупать очередной китайский телефон, именно Galaxy A52 может стать настоящим спасением. За такие деньги вы вряд ли найдете что-то более достойное. Именно поэтому я не сомневаюсь, что в этом году модель линейки Galaxy A опять будет на верхних строчках рейтингов продаж. Именно такие модели и заставляют меня задуматься о моем отношении к устройством бренда. Раньше мои отношения с Samsung были более сложными, но теперь все меняется. Я даже объяснял причины этого в отдельной статье.

А еще есть модель Samsung Galaxy A72, у которой есть несколько важных отличий от A52, но это уже совсем другая история. Коротко о разнице я рассказывал в этой статье.