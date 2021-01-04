Дожили: пользователи просят Apple быть как Xiaomi

Китайская Apple. Именно так когда-то называли Xiaomi за попытки создавать технику, которая походила на ту, что делает настоящая Apple. Но если словосочетание «китайский iPhone» всегда имело явно негативный окрас, то применительно к Xiaomi эта самая китайскость приобретала уже позитивный оттенок. Несмотря на то что лично я предпочитаю оценивать события, происходящие в отрасли без знаков «плюс» или «минус», воспринимая их чисто по модулю, время от времени Xiaomi радует меня больше, чем Apple. Да и, честно говоря, не только меня.

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Наверное, уже все знают, что в конце прошлого года Apple отказалась от комплектации своих смартфонов блоком питания и наушниками. В компании объяснили этот шаг заботой об экологии, поскольку такое решение в перспективе должно ощутимо снизить объёмы электронного мусора, в который превращаются якобы ненужные зарядники. Правда, в Купертино почему-то не упомянули про то, что теперь смогут перевозить за раз вместо 450 тысяч смартфонов аж 900, экономя колоссальные деньги на логистике. Но этот факт не остался в тайне для Xiaomi, которая поступила так же, однако согласилась пойти пользователям на уступки.

Зарядник для Xiaomi Mi 11

Выяснив, что фанаты остались недовольны решением убрать из комплекта Xiaomi Mi 11 блок питания, Xiaomi приняла решение начать выпускать две версии флагманского смартфона. Одна поставляется в тонкой коробке без комплектных аксессуаров, кроме кабеля питания, а вторая – в точно такой же коробке, но с дополнительным мини-боксом, в который упаковывается исчезнувший было зарядник. Интересно, что Xiaomi не взимает за этот аксессуар денег, продавая обе версии Xiaomi Mi 11 за одну и ту же цену. В отличие от Apple, которая не даёт пользователям выбора.

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Само собой, это не могли не заметить пользователи, которые – вот это да! – начали требовать у Тима Кука положить-таки в комплект с iPhone блок питания. Соответствующие пожелания они начали высказывать под постом Тима Кука, который он оставил в социальной сети Weibo. Гендиректор Apple поздравил пользователей с наступившим новым годом и пообещал, что с этого года компания будет ещё более экологичной. Однако вместо благодарностей и взаимных поздравлений Кук получил гору претензий и требований вернуть зарядку обратно.

Apple против Xiaomi

Но, пожалуй, пиком стало требование к Apple обращать внимание на Xiaomi и следовать по тому пути, который она выбрала. По мнению пользователей, подход китайской компании более клиентоориентирован, поскольку даёт возможность выбора. Ведь Apple утверждает, что большинству её клиентов не нужны зарядники, потому что их у них в избытке. Но это не совсем так, и довольно многим блоки питания по-прежнему нужны, а в их отсутствие они вынуждены покупать их за свои деньги. Получается, что в Купертино, в отличие от Xiaomi, просто не учитывают интересы части клиентов, делая вид, что их нет.

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Мне странно такое говорить, но, кажется, это как раз тот случай, когда крупная компания перестаёт слышать своих фанатов, делая так, как считает нужным именно она. Руководство компании, подобно неповоротливому автократу, искренне верит, что оно всё делеют правильно, а те, кто выступают против его решений, — это либо конкуренты, либо проплаченные ими «заряженные». Вот только это не так, потому что я, как пользователь Apple, могу сказать, что я против, когда такого рода решения принимают за меня и что подход Xiaomi нравится мне больше.