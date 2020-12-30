Xiaomi больше не сможет продавать свои планшеты в России из-за Apple

Несмотря на то что планшеты в последнее время уже не пользуются былой популярностью, всё равно некоторые производители продолжают предпринимать попытки закрепиться на этом рынке. Речи о покорении даже не идёт, учитывая, что основная доля продаж принадлежит Apple. Но её конкуренты идут на самые отчаянные меры, чтобы отыскать себе место под солнцем, пытаясь мимикрировать под iPad как внешне, так и брендово. Ведь, если разобраться, большая часть «таблеток» на рынке если не копирует название iPad полностью, то пытается как-то его обыгрывать. Но не всегда это оборачивается для них добром.

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Российская Палата по патентным спорам признала бренд Mi Pad, который принадлежит Xiaomi, нарушающим авторские права Apple. По мнению чиновников, в названии фирменных планшетов Xiaomi отчётливо угадывается мимикрия под iPad – бренд Apple. По мнению компании из Купертино, которая и подала жалобу, созвучность товарных знаков может вводить потребителей в заблуждение относительно происхождения и возможностей устройств. В Палате заняли аналогичную позицию и отобрали бренд Mi Pad у российского офиса Xiaomi.

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Сопоставительный анализ товарного знака «MI PAD» и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в знаках компании Apple Inc., а именно несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, словесных элементов «iPad», «iPAD» или «IPAD», фонетически сходных со словосочетанием «MI PAD», — говорится на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

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Впервые Apple обратилась в компетентные органы с жалобой Xiaomi ещё в 2015 году. Кажется, тогда компания, не оценив запуска Mi Pad, пожаловалась на конкурента сразу в нескольких странах мира. Где-то, как, например, в Европе, проблему решили быстро, признав китайскую компанию нарушителем товарного знака, принадлежащего Apple. Однако в России разбирательство длилось несколько лет, завершившись только сейчас. Как сообщается на сайте РАПСИ, в ведомстве провели лингвистический анализ и пришли к выводу о правоте Apple.

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Какой исход ждёт Xiaomi? Ну, по-хорошему теперь ей запретят продавать планшеты Mi Pad на территории России. Но здесь есть несколько оговорок, которые очень важны для понимания контекста:

Во-первых, запрет будет действовать только на официальных ритейлеров. То есть Xiaomi будет запрещено поставлять Mi Pad в Россию через своих дистрибуторов, но у серовозов по-прежнему останется возможность ввозить планшеты в обход официальных каналов поставок.

Во-вторых, Mi Pad – это уже пройденный этап. В последние три года Xiaomi не выпускает новых моделей, остановившись на Mi Pad четвёртого поколения. Получается, что запрет на продажи планшетов вступил в силу уже после того, как Xiaomi сняла все сливки.

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Получается, что китайцы, по сути, ничего и не потеряли, поскольку от момента подачи жалобы Apple в компетентные органы прошло уже довольно много времени. Ведь именно в России, а не в Европе были самые высокие продажи фирменных планшетов Xiaomi, насколько это вообще возможно. Наши пользователи чаще обращали на Mi Pad внимание из-за невысокой цены и внешнего сходства с iPad, который стоил намного дороже. Теперь у них такой возможности не будет, но не столько из-за запрета, сколько из-за решения Xiaomi снять Mi Pad с производства.