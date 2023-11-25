Эти смартфоны, планшеты и фитнес-браслеты Xiaomi так сильно подешевели, что их придется купить

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Герман Вологжанин

23 ноября стартовала Черная Пятница на AliExpress — одна из двух главных распродаж года. Это прекрасный повод заказать подарки на Новый год или обновить арсенал гаджетов, чем мы сегодня и займемся, взглянув на лучшие фитнес-браслеты, планшеты и смартфоны Xiaomi. До 29 ноября включительно их можно приобрести по сниженной цене, и мы выбрали 6 самых привлекательных предложений распродажи, мимо которых нельзя пройти, если вы любите покупать умные устройства с выгодой.

Эти смартфоны, планшеты и фитнес-браслеты Xiaomi так сильно подешевели, что их придется купить. Многие новинки Xiaomi подешевели к Черной пятнице. Фото: TechTablets. Фото.

Многие новинки Xiaomi подешевели к Черной пятнице. Фото: TechTablets

Новый планшет Xiaomi Pad 6

В конце лета в продаже появилась глобальная версия Xiaomi Pad 6 — нового планшета на шустром процессоре Snapdragon 870 со 144-герцовым экраном и четверкой мощных динамиков, поддерживающих Dolby Atmos. С учетом скидок на старте продаж за него просили $339 (~ 31 000 ₽), а в российских магазинах его и вовсе продают по цене 37 990 ₽, но Черная пятница сделала свое дело! С купоном продавца и промокодом 23AE50 вы можете купить Xiaomi Pad 6 всего за 25 тысяч рублей.

Новый планшет Xiaomi Pad 6. Теперь Xiaomi Pad 6 стоит всего 25 тысяч! Фото: GSMArena Official. Фото.

Теперь Xiaomi Pad 6 стоит всего 25 тысяч! Фото: GSMArena Official

Цена: ~ 25 000 ₽

Купить Xiaomi Pad 6

Кроме шикарного экрана, объемного звука и мощного железа планшет Xiaomi Pad 6 готов предложить емкий аккумулятор на 8840 мАч с 33-ваттной зарядкой в комплекте, которая восстановит энергию устройства всего за полтора часа.

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Камерофон Xiaomi 13T Pro

В этом году компания Xiaomi сделала из представителей T-серии полноценные флагманы с упором на съемку фото и видео. Так появился смартфон Xiaomi 13T Pro, чей корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а камера разработана в сотрудничестве с немецкой компанией Leica. Цена получилась под стать характеристикам, и только в честь Черной пятницы она снизилась до 48 тысяч рублей.

Камерофон Xiaomi 13T Pro. Смартфон с влагозащитой и крутой камерой. Фото: Польза NET. Фото.

Смартфон с влагозащитой и крутой камерой. Фото: Польза NET

Цена: ~ 48 000 ₽

Купить Xiaomi 13T Pro

Стоимость камерофона Xiaomi полностью оправдана, ведь у него есть оптический зум и поддержка записи видео в 8K. За все это стоит благодарить флагманский процессор Dimensity 9200+, набирающий почти полтора миллиона баллов в AnTuTu. Кроме мощного чипа у смартфона Xiaomi 13T Pro есть очень яркий AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и большой аккумулятор на 5000 мАч, для полной зарядки которого требуется всего-навсего 19 минут.

Xiaomi 13T — смартфон с камерой Leica

Если есть модель с приставкой «Pro», значит, есть и смартфон Xiaomi 13T? Именно так! Причем базовая модель почти не уступает «прошке». У нее такой же классный экран и аналогичный набор камер Leica, но цена при этом еще ниже.

Xiaomi 13T — смартфон с камерой Leica. Как Xiaomi 13T Pro, только с процессором попроще. Фото: Tech OverWatch. Фото.

Как Xiaomi 13T Pro, только с процессором попроще. Фото: Tech OverWatch

Цена: ~ 39 000 ₽

Купить Xiaomi 13T

Разница в цене объясняется выбором чуть менее производительного процессора Dimensity 8200-Ultra и поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. С ней смартфон восстановит энергию за 42 минуты.

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POCO C65 — смартфон до 10 тысяч рублей

Не готовы тратить 30 тысяч на смартфон и просто хотите получить устройство, которое предложит много памяти, а еще будет стабильно и долго работать? Тогда купите POCO C65. На распродаже в честь Черной пятницы он стоит 10 тысяч рублей, но при этом в его активе 128 или 256 ГБ памяти с возможностью расширения через MicroSD-карту.

POCO C65 — смартфон до 10 тысяч рублей. Доступный смартфон с классными характеристиками. Фото: Stevegiovs. Фото.

Доступный смартфон с классными характеристиками. Фото: Stevegiovs

Цена: ~ 10 000 ₽

Купить POCO C65

Еще одним преимуществом POCO C65 помимо большого запаса памяти является плавность работы. Экран с частотой обновления 90 Гц и добротный процессор Helio G85 прокачивают смартфон по полной, а батарея на 5000 мАч выдает 23 часа автономности в режиме просмотра видео. И все это в смартфоне за 10 000 рублей!

Мощный смартфон POCO F5

Если главное для вас — оптимальное соотношение производительности смартфона и его цены, то ничего лучше POCO F5 найти не удастся. Новинка 2023 года работает на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2, чей результат в AnTuTu составляет без малого миллион баллов. Такой показатель является залогом комфортного гейминга даже на максималках.

Мощный смартфон POCO F5. Смартфон с самым мощным железом за свои деньги. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Смартфон с самым мощным железом за свои деньги. Фото: i-shoppers обзоры

Цена: ~ 28 000 ₽

Купить POCO F5

Разумеется, процессор — не единственное, чем готов порадовать смартфон POCO F5. Также у него сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камера на 64 МП с оптической стабилизацией и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Получить что-то большее от смартфона до 30 тысяч рублей невозможно.

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Фитнес-браслет Xiaomi Band 8

В 2023 году обновление получил самый популярный гаджет Xiaomi — браслет Mi Band. Вышло уже восьмое поколение фитнес-трекера, которое превратило его в стильный и функциональный аксессуар. Xiaomi Smart Band 8 измеряет не только пульс, но и уровень кислорода в крови, а тренировочный режимов теперь аж 150!

Фитнес-браслет Xiaomi Band 8. Обновленная версия сверхпопулярного фитнес-браслета. Фото: The Quantified Scientist. Фото.

Обновленная версия сверхпопулярного фитнес-браслета. Фото: The Quantified Scientist

Цена: ~ 3 000 ₽

Купить Xiaomi Band 8

Еще одно новшество — экран с частотой обновления 60 Гц. Это высокий показатель даже для смарт-часов, а потому Xiaomi Smart Band 8 будет радовать вас плавными анимациями вне зависимости от сценария использования, будь то пролистывание сообщений со смартфона или прогулка по меню. Также у восьмого поколения фитнес-браслета новое крепление, позволяющее установить его даже на кроссовках для бега.

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