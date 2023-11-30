Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Gen 3. Он даже круче Xiaomi 14!

29 ноября в Китае состоялась презентация Redmi K70 и K70 Pro — двух самых крутых смартфонов суббренда Xiaomi, которые уже сейчас называют убийцами флагманов. Секрет успеха прост: устанавливаем топовое железо, экономим на неочевидных для обывателя вещах, после чего получаем бестселлер. Эта тактика была обкатана не один раз, однако от этого менее интересными новинки не становятся, и характеристики Redmi K70 действительно выглядят привлекательно.

Новый смартфон Redmi K70

Линейка Redmi K70 состоит из двух смартфонов, внешне неотличимых друг от друга. Суббренд Xiaomi наследует традиции флагманской серии Xiaomi 14 и продолжает выпускать устройства с блоком камер, напоминающим кухонную плиту. И что, нормально жарит?

Характеристики Redmi K70 Экран 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256, 16/256, 16/512 или 24/1024 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

Еще как! Xiaomi заявляет: Redmi K70 — смартфон с самым ярким экраном, который выдает аж 4000 нит. Правда, на днях мы уже разоблачили хитрых китайцев, объяснив, что пиковая яркость не равна максимальной. При ручной регулировке на Redmi K70 удастся выкрутить всего 700 нит, а в режиме автояркости — не более 1200 нит. Скромные цифры, согласитесь? Но экран Redmi K70 все равно крут, ведь он имеет повышенное разрешение WQHD+ и готов порадовать свидетелей ШИМ низким уровнем пульсации, безопасным для глаз (3840 Гц).

Redmi K70 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 — топовом чипе предыдущего поколения. При разработке убийцы флагманов Xiaomi по традиции сэкономила на камерах, оснастив новинку бестолковым макро-модулем на 2 МП и 8-мегапиксельным шириком. Зато заряжается Redmi K70 быстрее, чем более дорогой Xiaomi 14, благо в комплекте лежит адаптер питания на 120 Вт (до 100% за 19 минут). Влагозащита по стандарту IP68 на месте.

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Сравнение Redmi K70 и Redmi K70 Pro

Принципиальных отличий между Redmi K70 и Redmi K70 Pro всего два. Старшая модель получила процессор нового поколения и улучшенный набор камер.

Характеристики Redmi K70 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 12 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 16/256, 16/512 или 24/1024 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

Xiaomi называет сенсоры камер обоих смартфонов Light Hunter, скрывая от обычных людей, что перед нами переименованные матрицы от OmniVision — производителя, чьи творения уступают Sony и Samsung. На бумаге все выглядит круто: вместо макро-заглушки поставили телевик с 2-кратным зумом без потери качества, а сверхширик прокачали до 12 МП. Впрочем, у телеобъектива нет оптической стабилизации, а камеру с углом захвата 120° даже не оснастили автофокусировкой.

Сердцем смартфона Redmi K70 Pro является процессор Snapdragon 8 Gen 3 — самый крутой чип, который будет использоваться в большинстве флагманов 2024 года. Производительность бескомпромиссная, и на ней экономить не стали, за что новинку однозначно стоит похвалить.

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Цена Redmi K70 и K70 Pro

Все недостатки Redmi K70 уходят на второй план, когда видишь стоимость устройства. Младшую модель будут продавать в Китае по цене:

12/256 ГБ — 2 499 юаней (~ 31 500 ₽);

— 2 499 юаней (~ 31 500 ₽); 16/256 ГБ — 2 699 юаней (~ 34 000 ₽);

— 2 699 юаней (~ 34 000 ₽); 16/512 ГБ — 2 999 юаней (~ 37 500 ₽);

— 2 999 юаней (~ 37 500 ₽); 24/1024 ГБ — 3 399 юаней (~ 42 500 ₽).

Цена Redmi K70 Pro выше, но это не отменяет того факта, что сейчас он представляет собой самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Gen 3:

12/256 ГБ — 3 299 юаней (~ 41 500 ₽);

— 3 299 юаней (~ 41 500 ₽); 16/256 ГБ — 3 599 юаней (~ 45 000 ₽);

— 3 599 юаней (~ 45 000 ₽); 16/512 ГБ — 3 899 юаней (~ 49 000 ₽);

— 3 899 юаней (~ 49 000 ₽); 24/1024 ГБ — 4 399 юаней (~ 55 000 ₽).

Для сравнения: цена Xiaomi 14 в Китае стартует с отметки 3 999 юаней (~ 50 000 ₽), и это в версии на 8 ГБ оперативной памяти. Вариант 12/256 ГБ, являющийся стартовым для Redmi K70 Pro, еще дороже.

Дата выхода Redmi K70

Redmi K70 и Redmi K70 Pro вышли 29 ноября. В этот же день Xiaomi открыла предзаказ новинок, а в розничных сетях Поднебесной смартфоны появится в декабре. За пределами Китая устройства продаваться не будут. Во всяком случае под этими именами.

Скорее всего, Redmi K70 выйдет в России и на глобальном рынке под именем POCO F6 Pro. Предположительно, это случится в первом квартале 2024 года. Подобный ребрендинг уже происходил с Redmi K60 и массой других смартфонов Xiaomi.

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Что касается Redmi K70 Pro, то он вряд ли появится за пределами Китая. Зато Redmi K70 Ultra, чей анонс состоится летом 2024 года, возможно, станет основой для Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro.