Вы знаете, что я часто хвалю Xiaomi за те продукты, которые она выпускает, но в этот раз что-то не срослось. Почему-то компания не хочет выпускать хорошие компактные смартфоны, которые бы могли составить достойную конкуренцию аппаратам Apple. Например, совсем скоро купертиновцы представят iPhone 9. Устройство по своим габаритам и размеру экрана будет полностью повторять компактный iPhone 6, выпущенный в далеком 2014 году. У Xiaomi тоже есть компактное и крайне интересное устройство, которое могло бы стать конкурентом iPhone 9, но не станет, и в этом ошибка Xiaomi.

Речь идёт о Xiaomi QIN 2. Продажи смартфона стартовали 31 августа прошлого года — прошло уже около полугода. Однако это не повод сбрасывать его со счетов и не сравнивать с iPhone 9. К слову, не так давно мы сравнивали Google Pixel 4a и iPhone 9. QIN 2 мог стать отличным флагманом, но стал популярным бюджетником. Компания за счёт такого интересного форм-фактора и мощного железа могла получить гораздо большую прибыль. Телефон работает на 4-ядерном процессоре UniSoc SC9832E, это крайне слабое решение с размером транзисторов в 28 мм. Современные смартфоны, к слову, оснащаются процессорами с 7-нм техпроцессом.

В AnTuTu данный чипсет набирает всего 16 тысяч баллов. И при этом устройство стоит около 5 тысяч рублей, что, на мой взгляд, много за телефон с таким железом. Здесь всего 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, и единственное, чем он может похвастаться — это 5,1-дюймовый HD-экран низкого качества с соотношением сторон 22,5:9 (пока это рекорд для рынка смартфонов). По размерам он уже iPhone SE и немного выше, а его вес равен всего 109 граммам, что очень круто. К тому же здесь неплохая автономность с аккумулятором на 2100 мАч.

Почему бы не сделать из QIN настоящую флагманскую линейку?

Странно, что производители не до конца понимают, насколько привлекательны сегодня компактные телефоны для многих. И если бы QIN 2 получил 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, 5,1-дюймовый AMOLED-экран с FullHD-разрешением, процессор Snapdragon 730G, стеклянный корпус с металлическими торцами по аналогии с iPhone 9 и камеру уровня современных флагманов, цены бы ему не было. Такой телефон принёс бы компании немало денег даже если бы он стоил 200-300 долларов. Я уверен, что многие готовы платить такие деньги за небольшой смартфон. Представьте, как классно был выглядел такой компактный аппарат. Он бы ощущался в руках очень премиально за счёт материалов, своей необычной формы и компактности. Многие бизнесмены и обычные люди с радостью бы использовали такое устройство.

Но нам предлагает дешёвую ерунду, по правде говоря, и я не совсем понимаю, почему. К тому же многие удивятся, но здесь нет сервисов Google и полноценного Android. Компания предлагает модифицированную версию Android 9 Go с собственной оболочкой. К тому же здесь имеется ограничение в 6 приложений. То есть, вы не сможете установить на телефон больше 6 сторонних приложений, и это просто смешно.

Компания не так давно представила Pro-версию, в которой улучшила все показатели. Зачем? Всё потому, что QIN 2 популярен, и в Xiaomi только сейчас начали понимать, что люди готовы платить еще больше, лишь бы им дали более качественное решение. В QIN 2 Pro уже 8-ядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти, но даже этого, на мой взгляд, крайне недостаточно. Стоимость Pro-версии выросла до 100 долларов. Сделайте телефон за 250 долларов, но установите на него AMOLED-матрицу, нормальный процессор, больше памяти, хорошую камеру, дайте нам полноценный Android с сервисами Google и без ограничений, и цены вам не будет, Xiaomi.

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И именно тогда она сможет составить реальную конкуренцию новому iPhone 9, который представят в марте этого года. В iPhone 9 будет 4,7-дюймовый экран с толстыми рамками, и смартфон Xiaomi внешне мог бы привлечь потенциальных покупателей iPhone 9. Конечно, мне очень интересно, согласны ли читатели с такой позицией. Считаете ли вы, что компактные смартфоны с подобными вытянутыми экранами должны быть более интересны производителям и рынку? По крайней мере, мне очень нравятся такие маленькие телефоны с необычным и удобным соотношением. QIN 2 удобно лежит в руке и с ним удобно просматривать ленту в Twitter и читать различные статьи за счёт того, что на экране помещается больше информации. Давайте обсудим это в Телеграм.