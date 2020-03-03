Galaxy S20 Ultra за 100 тысяч рублей идеальный? Нет

Samsung на презентации Unpacked не так давно представила флагманскую линейку Galaxy S20. Может показаться, что стоимость новинки не устраивает лишь российских пользователей, которым предлагается S20 Ultra не в самой максимальной комплектации за 100 тысяч рублей. Вероятно, в Samsung оценили риски и поняли, что особо-то смысла предлагать российским потребителям модификации с большим количеством памяти за 110 и даже 120 тысяч, вероятно, нет смысла — покупать не будут.

И это главная проблема, с которой столкнулись в 2019 году корейцы. Я решил поделиться мнением по этому поводу, так как наткнулся на обзор устройства от наших коллег из androidpolice, и даже им аппарат за 1400 долларов кажется дорогим. К тому же они отмечают, что в телефоне хоть и используется 108-Мп модуль, особой разницы в сравнении с прошлым поколением вы не заметите. И я им почему-то верю.

Samsung не использует новый дизайн и материалы корпуса

К тому же давайте посмотрим на новый флагман со стороны материалов и дизайна. Кардинально компания не прибегала к изменению этих материалов и дизайна с 2015, когда был представлен Galaxy S6. Прошло уже 5 лет, а перед нами все то же стекло на задней панели и закругленные торцы экрана. И ладно, если вы решитесь перейти с iPhone на Samsung, но владельцы старых телефонов компании явно не получат чего-то кардинально нового, кроме поддержки 5G, 120 Гц экрана и продвинутого оптического приближения камеры.

Samsung Galaxy S20 Ultra слишком дорогой

Телелефон, на мой взгляд, не покрывает реальные потребности пользователей, а хотят они, в первую очередь, каких-то более весомых изменений за 1400 долларов. Этот телефон почти в 2 раза дороже самого дешевого iPhone 11, который можно приобрести за 60 тысяч рублей и который будет несильно-то и хуже супер-флагмана от Samsung. А учитывая, что потребители при равной стоимости выбирают именно iPhone (об этом говорит статистика), непонятно, для кого выпущен S20 Ultra.

Смартфоны Samsung когда-то считались дешевой альтернативой флагманам Apple, теперь же ситуация кажется противоположной. Даже самый дешевый S20 оценен в 70 тысяч, что на 10 тысяч рублей дороже iPhone 11.

По статистике, большинство потребителей не готовы отдавать за бренд Samsung более 300 долларов, так, в 2019 году флагманы Samsung даже не попали в десятку самых продаваемых в мире. Лидирующие позиции заняли телефоны от Apple и устройства линейки Galaxy A, стоимость которых не превышает 300-350 долларов. И мне очевидно, что вместо того, чтобы каждый год тратить кучу ресурсов на создание революционных флагманов, корейцам нужно просто зациклиться на среднебюджетных телефонах. Даже на Западе сегодня люди не готовы отдавать за устройство больше 600 долларов, а про Россию я и вовсе молчу.

100 тысяч и всего 2 года поддержки

В 2013 году я приобрел новый iPhone 5S за 26 тысяч рублей. На тот момент это был лучший флагман на рынке. А знаете что больше всего интересно? Я пользовался телефоном на протяжении 4 лет и успешно получал все современные обновления. Всего компания поддерживала устройство 5 лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Покупаете аппарат за 26 тысяч и 5 лет не задумываетесь о новом устройстве. Как вам такое? В случае, если бы тогда я приобрел Samsung или LG G6, предлагающий 2K-дисплей, они бы перестали получать обновления уже спустя 1-2 года. И, конечно, мне бы пришлось задумываться о покупке нового устройства.

Флагманы Samsung невыгодно покупать

Таким образом, когда пользователи говорят, что Samsung купить выгоднее, мне становится смешно, потому что телефон Samsung вы можете купить, но через 2 года он станет неактуальным, вам придется покупать новый флагман компании и отдавать еще 70-100 тысяч рублей. Между тем, владельцы телефонов от Apple будут продолжать пользоваться своими старыми устройствами, и вместо 200 тысяч за 4 года, они потратят всего 60. Как вам такое? К тому же стоит учитывать, что каждый год цена на флагманы Samsung существенно возрастает.

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Почему-то мы все оцениваем телефоны перманентно — здесь и сейчас, — но вот о том, что будет через год или через три года, почему-то никто не думает. Конечно, это не касается среднебюджетных телефонов, которые мы меняем каждый год, речь о флагманах, и в этом сегменте люди именно поэтому покупают iPhone, потому что флагман — это долгосрочная инвестиция. Можно купить Galaxy A50 за 20 тысяч и менять его каждый год, а можно купить iPhone 11 за 60 тысяч и заменить его через 4-5 лет, используя при этом флагман и экономя на ежегодном приобретении новых телефонов. Как вам такой взгляд на ситуацию? Именно поэтому я считаю флагманы Samsung и особенно S20 Ultra попросту неактуальными устройствами, которые совершенно не оправдывают высокую стоимость.

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