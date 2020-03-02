Почему владельцы iPhone 11 переходят на Galaxy S20

Не так давно на AppleInsider.ru я писал материал о том, почему iPhone 11 является более интересным вариантом в сравнении с флагманами Samsung. Теперь же пришло время взглянуть на ситуацию немного под другим углом. Давайте попытаемся понять, что владельцам iPhone 11 не нравится в своих устройствах, и почему они желают перейти на новый флагман от Samsung.

iPhone 11 в минимальной комплектации оценен в 60 тысяч рублей, и многих пользователей Android-смартфонов этот момент удивляет, ведь им кажется, что новые iPhone стоят по 100 тысяч, но это не так. Сегодня можно купить дешевый iPhone. Однако сможет ли он тягаться с S20, который в России продается за 70 тысяч рублей? Станут ли фанаты продукции Apple переходить на флагман от Samsung, который к тому же на 10 тысяч рублей дороже? Некоторые уже начали процесс перехода, поэтому мы остановимся на том, в чем же S20 лучше iPhone 11, и почему люди готовы отдавать такие деньги.

Медленная зарядка и толстые рамки iPhone 11

Первое, что сразу бросается в глаза в случае с iPhone 11 — это отсутствие быстрой зарядки в комплекте. Пользователям предлагают обычную зарядку на 1 ампер, чего, конечно, для 2020 года недостаточно. Также пользователей iPhone 11 не устраивают толстые рамки, из-за которых телефон слишком широкий и неудобно лежит в руке. Ширина iPhone 11 равна 75,7 миллиметрам, тогда как ширина Galaxy S20 — 69,1 мм. Разница в 6,6 миллиметров достаточно существенная. И при этом в iPhone 11 6,1-дюймовый дисплей, а в Galaxy S20 6,2-дюймовый.

В iPhone 11 всего 2 камеры

Еще одна причина, которую владельцы iPhone 11 считают поводом для смены устройства — это всего 2 камеры, в то время как другие производители предлагают 3 или 4 основных модуля камеры. Здесь, конечно, аргумент кажется совершенно глупым. Качество фото зависит не от количества камер, а от самого модуля и алгоритмов обработки изображения. Назвать камеру iPhone 11 плохой у меня язык не поворачивается.

В iPhone 11 мало памяти

И этот аргумент кажется интересным. С одной стороны, Apple предлагает версии на 128 и 256 гигабайт, но в этом случае стоимость может возрасти до 74 тысяч рублей. В случае с Galaxy S20 нам предлагают в базовой модификации 128 ГБ встроенной памяти, чего будет хватать для тонны фотографий и видероликов. Минус еще и в том, что Apple не позволяет расширить память с помощью microSD-карт, поэтому данный аргумент вполне обоснованный.

Экран iPhone 11 поцарапался

Пользователи iPhone 11 жалуются на то, что у телефона защитное стекло плохого качества, которое после покупки практически сразу покрывается царапинами. Мне сложно оценивать данный аргумент, так как не использовал долгий период iPhone 11, но можно им поверить. Однако стоит заметить, что в S20 используются очень тонкие рамки и 3D-стекло, разбить которое очень просто, а вот починить такой экран будет ой как не легко за счет дороговизны ремонта, поэтому здесь, я бы сказал, у обоих аппаратов свои недостатки.

Экран, материалы корпуса Galaxy S20 и iPhone 11

В качестве причин купить S20 называют качественный экран и премиальных материалы корпуса. Аргументы спорные по ряду причин. Во-первых, в iPhone 11 используется качественная IPS-матрица и не менее премиальные материалы корпуса. Многим не нравятся AMOLED-экраны. К тому же спустя какое-то время использования вы начинаете привыкать к такому экрану, и он уже не кажется каким-то особенным. Более того, вы начинаете замечать, что все больше времени проводите за устройством из-за более ярких и красочных цветов. Наш мозг привлекают яркие цвета, поэтому при использовании телефона с AMOLED-экраном есть вероятность, что ваша зависимость от смартфонов станет еще более выраженной. И это не какие-то глупости, ведь я сам на себе испытываю подобное при использовании Xiaomi Mi 9 Lite.

Долго открываются приложения

В сравнении с S10 разница не так очевидна, как, например, в сравнении с Galaxy S20:

Телефон в некоторых моментах действительно работает слишком медленно. Самый яркий пример — это запуск тяжелого приложения Twitter.

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Стоит ли переходить с iPhone 11 на Galaxy S20

Технически по всем моментам S20 лучше iPhone 11, но тут стоит понимать, что, владея айфоном, вы являетесь частью экосистемы Apple, которая удобна. К тому же в iPhone более оптимизирована операционная система, она не жрет много оперативной памяти, в iOS более плавные анимации, её обновляют в течение 4-5 лет, чего не может предложить ни один Android-аппарат. Если зайти на Avito, можно понять, что старые iPhone дороже старых Galaxy S, и немалую роль в этом играет долгая поддержка. Телефон на современном софте всегда дороже устаревшего решения.

Поэтому технически можно, конечно, предлагать юзерам более качественные аппараты, но, на мой взгляд, я бы не стал сейчас переходить на S20, потому что попросту не вижу в этом смысла. Отличия от S10 минимальны и касаются лишь улучшенной камеры и производительности. Как мне кажется, Samsung за 70 тысяч рублей нужно предложить владельцам iPhone и старых Galaxy что-то более существенное, а не просто улучшенную производительность.

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