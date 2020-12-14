Honor V40 появился в интернет-магазине до анонса. Какой он?

Смартфоны Honor V40 станут первыми моделями компании после обретения независимости от Huawei. Во многом из-за проблем у Huawei и сочетания приятных цен и характеристик для флагмана, новый Honor серии ”V” заслуживает еще больше внимания, чем обычно. Покупатели ожидают многого от Honor V40 и других его разновидностей. Мы и так знаем, что компания готовит анонс новых устройств, но сейчас появилось дополнительное подтверждение того, что они точно будут. Они попали в каталог крупнейшего китайского интернет-магазина JD.com. А это чего-то, да стоит. Конечно, это не раскрывает нам всей информации, но кое-что о новинке мы теперь можем сказать со стопроцентной уверенностью.

Выйдет ли Honor V40

Теперь мы точно знаем, что в серии будет три модели — Honor V40, Honor V40 Pro и Honor V40 Pro +. Полные технические характеристики устройств не разглашаются, но они будут поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт, а также получат изогнутые по бокам дисплеи. Какой процессор будет внутри, пока загадка, но в одних источниках говорится об использовании Kirin SoC, в других — о MediaTek SoC. Возможно, оба правы. У разных моделей будут платформы от разных производителей. С другой стороны, недостаточное количество процессоров Kirin не дает компании возможности использовать их как раньше.

Если недавняя утечка верна, то в Honor V40 компания готовит кое-что интересное. Согласно данным на Weibo, в серии будут не три, а четыре модели. Интересная часть заключается в том, что все четыре модели будут использовать разные флагманские процессоры от разных производителей. Это будет первый случай, когда в одной серии будет использоваться целых четыре разных флагманских чипа.

Какой процессор будет в Honor V40

Если это действительно так, то Honor V40 будет поставляться с процессором Dimensity 1000+. Honor V40 Pro получит Exynos 1080 от Samsung. Honor V40 Pro+ обзаведется Snapdragon 888, а в Honor V40 Commemorative Edition установят Huawei Kirin 9000.

Изначально в утечке, которая говорила о четырех профессорах, большой упор был сделан на опрос потенциальных покупателей с целью выяснить, чего они больше хотят. Поэтому я рекомендую отнестись к ней с недоверием. Тем более, пока нет подтверждения, что США разрешат Honor использовать американские технологии.

Snapdragon 888 или Kirin 9000? Какой из новых процессоров лучше.

Таким образом мы не можем гарантировать, что новинка получит чипы Dimensity, Exynos и Snapdragon. Кроме того, Kirin 9000 SoC едва хватает для серии Huawei Mate 40 и других запланированных флагманов. Маловероятно, что у Huawei найдутся ”излишки” и желание делиться драгоценным чипом с производителем, который формально с недавнего времени является конкурентом. Все это лишь некоторые вопросы, требующие ответов.

Что будет с Honor после продажи Huawei

Буквально в прошлом месяце Huawei объявила о продаже своего подразделения смартфонов Honor консорциуму, базирующемуся в Шэньчжэне (Китай). Вскоре появились слухи, что независимая компания выпустит флагманский телефон на базе Qualcomm Snapdragon 888. Теперь появилась информация о потенциальном сотрудничестве и слухов стало еще больше.

Что будет с Honor после того, как Huawei ее продала.

Источник, близкий к Qualcomm, сообщил, что Honor и американский производитель микросхем уже ведут переговоры о поставке чипсетов для будущих телефонов Honor. Китайская компания довольно оптимистично оценивает потенциальные результаты этого сотрудничества и на данный момент обе стороны близки к достижению соглашения.

Генеральный директор Honor Чжао Мин открыто заявил, что Honor стремится стать ведущим брендом смартфонов на рынке смартфонов Китая. Об этом, как сообщается, было объявлено на общем внутреннем собрании. Через неделю после объявления о продаже Чжао Мин упомянул, что Honor начнет выпускать другие продукты помимо смартфонов.

Будут ли в Honor устанавливать процессор Snapdragon

Ранее президент Qualcomm публично заявил, что компания уже начала диалог с Honor и надеется на сотрудничество с новой компанией в различных областях. Напомним, что после введения санкций США против Huawei, Honor лишилась возможности пользоваться сервисами Google и продуктами Qualcomm.

Как только Honor V40 покажут официально вы узнаете об этом первыми из нашего новостного Telegram-канала.

Теперь, если ситуация изменится, у нее есть все шансы на то, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. У нее есть все необходимое для этого. Например, высокое качество продуктов, относительно невысокие цены, широкая востребованность на разных рынках, включая китайский.

Если новое руководство (если оно новое) будет делать все правильно и не сломает то, что было сделано предыдущим, то у Honor есть все шансы начать уверенный взлет, подпрыгнув на трамплине Huawei и успев отскочить от него, пока тот не сломался.

Учитывая все наработки, в том числе камеры, которые в последнее время привлекали немало внимания к смартфонам Honor, шансы у нее хорошие. Конечно, не стопроцентные, но очень высокие.