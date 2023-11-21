Почему я не советую покупать смартфоны HUAWEI даже людям, которым плевать на сервисы Google

В 2019 году после обвинения в промышленном шпионаже власти США перекрыли доступ HUAWEI ко многим западным технологиям. Продажи устройств резко пошли на спад, и с тех пор китайская компания выпускает смартфоны без сервисов Google. Рядовой покупатель думает, что все ограничивается этим, а кроме отсутствия привычного магазина приложений и YouTube минусов у HUAWEI нет. Но все намного хуже, чем кажется. Даже если вы готовы жить без GMS или использовать костыли, есть минимум 5 причин не покупать смартфоны HUAWEI ни при каких обстоятельствах.

Голосовой помощник на HUAWEI

Голосовой помощник — незаменимая часть любого смартфона, и на большинстве Android-устройств в этом качестве выступает Google Ассистент. На HUAWEI по понятным причинам его быть не может, но за 4 года компания так и не удосужилась выпустить альтернативу, которая бы работала в России, а разговоры о сотрудничестве китайцев с Яндексом остались на уровне слухов.

Казалось бы, что мешает пользователю самостоятельно накатить голосовой помощник Алиса, установив приложение Яндекс? Ничего, но вызвать альтернативного ассистента голосом не получится. Да, можно поставить Yandex Launcher, чтобы Алиса откликалась на рабочем столе, но на заблокированном экране ни она, ни какой-либо другой помощник работать не будет.

Какие процессоры в HUAWEI

После ввода санкций HUAWEI де-факто перестала выпускать новые процессоры Kirin собственного производства, которые ранее использовались в большинстве ее смартфонов, отдав предпочтение Qualcomm. Можно было бы обрадоваться, но не тут-то было. Qualcomm предоставляет HUAWEI урезанные чипы, которые лишены поддержки 5G. А нам, россиянам, чего беспокоиться? Увы, для нас поводы тоже есть.

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Во-первых, HUAWEI умудряется использовать прошлогоднее железо независимо от цены устройства (Snapdragon 8+ Gen 1 в HUAWEI P60 Pro). Во-вторых, из-за разного рода ограничений реализация, мягко говоря, хромает. Обладатели POCO F5 Pro и Xiaomi 12T Pro знают, что Snapdragon 8+ Gen 1 — очень стабильный чип. Но в смартфоне HUAWEI P60 Pro он демонстрирует 45-процентный троттлинг центрального процессора и снижение производительности графики на 63% под нагрузками, с чем не сталкивались даже владельцы смартфонов на Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1 без приставки «+».

Не играете, да и вообще берете смартфон для работы? Хорошо, но учтите, что через год-другой проблемы процессоров HUAWEI начнут сказываться и при выполнении более простых задач, когда память забьется хламом, а требования приложений опять вырастут. Будьте готовы к нагреву и быстрому расходу заряда.

Версия Android на HUAWEI

Компания HUAWEI продолжает выпускать смартфоны на Android, но в разделе настроек «Обновление ПО» стыдливо скрывает версию операционной системы, ограничиваясь информацией о поколении фирменной оболочки EMUI. Приходится обращаться к сторонним средствам. И что мы видим? Вышел Android 14, а HUAWEI в 2023 году выпускает флагманы на Android 12. Мелочь, но тем не менее…

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В будущем вы, скорее всего, не получите обновление Android. Во всяком случае компания не афиширует переход на более свежую версию операционной системы, а лишь анонсирует апдейты прошивки EMUI. Из-за этого через 2-3 года после покупки смартфона могут возникнуть проблемы с установкой отдельных приложений, не поддерживающих предыдущее поколение ОС.

Отличия смартфонов HUAWEI

Не получается HUAWEI порадовать покупателей и техническими характеристиками своих устройств, что вновь связано с санкциями. Взгляните, к примеру, на HUAWEI nova 11 Pro. Да это тот же самый nova 10 Pro, который, в свою очередь, недалеко ушел от nova 9 Pro!

Характеристики nova 9 Pro nova 10 Pro nova 11 Pro Экран 6,57 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED (2652х1200), 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED (2652х1200), 120 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 + 2 МП 50 + 8 + 2 МП 50 + 8 МП Фронтальная камера 32 + 32 МП 60 + 8 МП 60 + 8 МП Процессор Snapdragon 778G Snapdragon 778G Snapdragon 778G Аккумулятор 4300 мАч 4500 мАч 4500 мАч Зарядка 66 Вт 100 Вт 100 Вт Год выпуска 2021 2022 2023

За 2 года HUAWEI слегка прокачала скорость зарядки, попутно увеличив диагональ экрана и емкость аккумулятора. Вот так прогресс! Надо ли говорить, что при этом цена только выросла, или пытаться угадать, какой процессор получит HUAWEI nova 12 Pro?

Сколько стоят телефоны HUAWEI

Предлагая устройства, заведомо уступающие в технологическом плане большинству конкурентов, китайская компания не снизила стоимость. Вы вряд ли не найдете HUAWEI P60 Pro со всеми его косяками дешевле 75 тысяч рублей. Столько же стоит Samsung Galaxy S22 Ultra, а на ближайшей распродаже топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra обойдется всего в 60 тысяч рублей.

То же самое касается других ценовых категорий. HUAWEI nova 11 Pro со скидками стоит 41 тысячу рублей, а за realme 11 Pro+ в версии 12/512 ГБ в России просят 35 тысяч. Мы можем продолжить сравнивать цены и дальше, но представленных аргументов уже должно быть достаточно, чтобы вы отказались от покупки смартфона HUAWEI.