Почему я не советую покупать смартфоны HUAWEI даже людям, которым плевать на сервисы Google

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Герман Вологжанин

В 2019 году после обвинения в промышленном шпионаже власти США перекрыли доступ HUAWEI ко многим западным технологиям. Продажи устройств резко пошли на спад, и с тех пор китайская компания выпускает смартфоны без сервисов Google. Рядовой покупатель думает, что все ограничивается этим, а кроме отсутствия привычного магазина приложений и YouTube минусов у HUAWEI нет. Но все намного хуже, чем кажется. Даже если вы готовы жить без GMS или использовать костыли, есть минимум 5 причин не покупать смартфоны HUAWEI ни при каких обстоятельствах.

Почему я не советую покупать смартфоны HUAWEI даже людям, которым плевать на сервисы Google. Смартфоны HUAWEI начали оправдывать свое название. Фото: GSMArena Official. Фото.

Смартфоны HUAWEI начали оправдывать свое название. Фото: GSMArena Official

Голосовой помощник на HUAWEI

Голосовой помощник — незаменимая часть любого смартфона, и на большинстве Android-устройств в этом качестве выступает Google Ассистент. На HUAWEI по понятным причинам его быть не может, но за 4 года компания так и не удосужилась выпустить альтернативу, которая бы работала в России, а разговоры о сотрудничестве китайцев с Яндексом остались на уровне слухов.

Голосовой помощник на HUAWEI. Анонсированный еще в 2020 году ассистент Celia так и не заработал в России. Фото: huawei.com. Фото.

Анонсированный еще в 2020 году ассистент Celia так и не заработал в России. Фото: huawei.com

Казалось бы, что мешает пользователю самостоятельно накатить голосовой помощник Алиса, установив приложение Яндекс? Ничего, но вызвать альтернативного ассистента голосом не получится. Да, можно поставить Yandex Launcher, чтобы Алиса откликалась на рабочем столе, но на заблокированном экране ни она, ни какой-либо другой помощник работать не будет.

Какие процессоры в HUAWEI

После ввода санкций HUAWEI де-факто перестала выпускать новые процессоры Kirin собственного производства, которые ранее использовались в большинстве ее смартфонов, отдав предпочтение Qualcomm. Можно было бы обрадоваться, но не тут-то было. Qualcomm предоставляет HUAWEI урезанные чипы, которые лишены поддержки 5G. А нам, россиянам, чего беспокоиться? Увы, для нас поводы тоже есть.

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Во-первых, HUAWEI умудряется использовать прошлогоднее железо независимо от цены устройства (Snapdragon 8+ Gen 1 в HUAWEI P60 Pro). Во-вторых, из-за разного рода ограничений реализация, мягко говоря, хромает. Обладатели POCO F5 Pro и Xiaomi 12T Pro знают, что Snapdragon 8+ Gen 1 — очень стабильный чип. Но в смартфоне HUAWEI P60 Pro он демонстрирует 45-процентный троттлинг центрального процессора и снижение производительности графики на 63% под нагрузками, с чем не сталкивались даже владельцы смартфонов на Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1 без приставки «+».

Какие процессоры в HUAWEI. Хороший процессор на бумаге в руках HUAWEI превращается в бесполезный кусок кремния. Скриншоты: mobiltelefon.ru. Фото.

Хороший процессор на бумаге в руках HUAWEI превращается в бесполезный кусок кремния. Скриншоты: mobiltelefon.ru

Не играете, да и вообще берете смартфон для работы? Хорошо, но учтите, что через год-другой проблемы процессоров HUAWEI начнут сказываться и при выполнении более простых задач, когда память забьется хламом, а требования приложений опять вырастут. Будьте готовы к нагреву и быстрому расходу заряда.

Версия Android на HUAWEI

Компания HUAWEI продолжает выпускать смартфоны на Android, но в разделе настроек «Обновление ПО» стыдливо скрывает версию операционной системы, ограничиваясь информацией о поколении фирменной оболочки EMUI. Приходится обращаться к сторонним средствам. И что мы видим? Вышел Android 14, а HUAWEI в 2023 году выпускает флагманы на Android 12. Мелочь, но тем не менее…

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В будущем вы, скорее всего, не получите обновление Android. Во всяком случае компания не афиширует переход на более свежую версию операционной системы, а лишь анонсирует апдейты прошивки EMUI. Из-за этого через 2-3 года после покупки смартфона могут возникнуть проблемы с установкой отдельных приложений, не поддерживающих предыдущее поколение ОС.

Отличия смартфонов HUAWEI

Отличия смартфонов HUAWEI. HUAWEI лучше других знает, что такое стагнация. Фото: GSMArena Official. Фото.

HUAWEI лучше других знает, что такое стагнация. Фото: GSMArena Official

Не получается HUAWEI порадовать покупателей и техническими характеристиками своих устройств, что вновь связано с санкциями. Взгляните, к примеру, на HUAWEI nova 11 Pro. Да это тот же самый nova 10 Pro, который, в свою очередь, недалеко ушел от nova 9 Pro!

Характеристикиnova 9 Pronova 10 Pronova 11 Pro
Экран6,57 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц6,78 дюйма, AMOLED (2652х1200), 120 Гц6,78 дюйма, AMOLED (2652х1200), 120 Гц
Основная камера50 + 8 + 2 + 2 МП50 + 8 + 2 МП50 + 8 МП
Фронтальная камера32 + 32 МП60 + 8 МП60 + 8 МП
ПроцессорSnapdragon 778GSnapdragon 778GSnapdragon 778G
Аккумулятор4300 мАч4500 мАч4500 мАч
Зарядка66 Вт100 Вт100 Вт
Год выпуска202120222023

За 2 года HUAWEI слегка прокачала скорость зарядки, попутно увеличив диагональ экрана и емкость аккумулятора. Вот так прогресс! Надо ли говорить, что при этом цена только выросла, или пытаться угадать, какой процессор получит HUAWEI nova 12 Pro?

Сколько стоят телефоны HUAWEI

Предлагая устройства, заведомо уступающие в технологическом плане большинству конкурентов, китайская компания не снизила стоимость. Вы вряд ли не найдете HUAWEI P60 Pro со всеми его косяками дешевле 75 тысяч рублей. Столько же стоит Samsung Galaxy S22 Ultra, а на ближайшей распродаже топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra обойдется всего в 60 тысяч рублей.

Сколько стоят телефоны HUAWEI. Глядя на такие цены, хочется схватиться за голову. Фото.

Глядя на такие цены, хочется схватиться за голову

То же самое касается других ценовых категорий. HUAWEI nova 11 Pro со скидками стоит 41 тысячу рублей, а за realme 11 Pro+ в версии 12/512 ГБ в России просят 35 тысяч. Мы можем продолжить сравнивать цены и дальше, но представленных аргументов уже должно быть достаточно, чтобы вы отказались от покупки смартфона HUAWEI.

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