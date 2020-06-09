Как Apple заставила Samsung сделать беспроводную зарядку более доступной

Уверен, что многие из тех, кто имеет возможность заряжать телефон без проводов, не делает этого. Зато, как показывает активность наших читателей в комментариях, многие хотели бы ее получить, когда у них ее нет. Такая вот неоднозначная штука получается. Лично я с недавнего времени постоянно пользуюсь беспроводной зарядкой — они у меня буквально везде, даже в машине. Samsung понимает, что пользователи постепенно приходят к тому, что это удобно, и готовится оснастить QI свои недорогие телефоны. Во многом на нее оказала влияние Apple. Мало кто заметил это в свое время, но это действительно так. Иного объяснения просто нет.

Дешевый Samsung с беспроводной зарядкой,/h2>

Сейчас наблюдается слишком явное падение спроса на флагманы, которое приводит к тому, что новые дорогие устройства почти не продаются. На их фоне некоторые недорогие модели кажутся пользователям недостаточно интересными и они предпочитают ничего не менять и продолжать пользоваться своими устройствами.

В итоге это и приводит к тому, что многие производители теряют много денег на этом спаде. Но бороться с таким положением дел как-то надо и приходится принимать решения по переводу топовых технологий в бюджетный сегмент

Что меня больше всего бесит в Samsung Pay

Серия смартфонов Samsung Galaxy A — это самый популярный модельный ряд компании на данный момент. В первую очередь, это стало возможно благодаря отличному соотношению цены и качества. Похоже, она может стать еще более интересной и востребованной буквально в самое ближайшее время.

Согласно новому отчету The Elec, Samsung планирует расширить присутствие беспроводной зарядки на более доступные телефоны серии A, чтобы оставаться конкурентоспособными.

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На данный момент беспроводную зарядку поддерживает только более совершенная модель Galaxy A90 с чипсетом Snapdragon 855 и флагманские серии Galaxy S и Galaxy Note. Тем не менее, люди, знакомые с этим вопросом, сказали The Elec, что Samsung может вскоре представить эту функцию в более доступных линейках Galaxy A50 и Galaxy A70.

Это может произойти на телефонах, следующих за Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G, поскольку даже эти два устройства не поддерживают беспроводную зарядку. Если это действительно случится, это станет очень хорошей новостью для всех, а не только для покупателей Samsung. Скорее всего, это подстегнет остальных производителей идти в ногу со временем и предлагать аналогичные решения.

То есть с высокой долей вероятности можно сказать, что в моделях линейки Samsung Galaxy A 2021-го модельного года появится функция беспроводной зарядки. Итак, когда можно ожидать беспроводную зарядку на более доступных телефонах Samsung? Учитывая, что их должны показать в конце 2020 года, то ждать осталось уже совсем недолго. Хоть я и не являюсь фанатом Samsung, но даже я бы заинтересовался таким ”подарком” компании. Главное, чтобы цена на эти смартфоны не выросла настолько, что проще будет купить уже Galaxy S 20, который к тому времени подешевеет еще больше.

По сообщениям, Samsung может заключить сделку по беспроводным зарядным модулям с южнокорейской компанией Hansol Technics или Amotech. Индийская Chemtronics, которая поставила беспроводные системы зарядки для Galaxy S20, также, очевидно, находится в списке интересов корейского гиганта. В любом случае, компания пока еще должна вести переговоры по поводу снижения стоимости модулей.

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Мы не впервые слышим о том, что Samsung расширит присутствие беспроводной зарядки на более дешевые телефоны. Впервые информация об этом появилась еще в 2018 году, когда Samsung подтвердила, что работает над сокращением разрыва между телефонами среднего и премиального уровня. В то время, как серия Galaxy A уже в значительной степени учитывает это, увеличение усилий Samsung не будет напрасным, если учесть, что Pixel 4a и OnePlus Z на горизонте. Какими они будут, пока неизвестно, но зато мы уже больше месяца знаем, что такое iPhone SE второго поколения.

Как Apple повлияла на Samsung

Когда вышел iPhone SE второго поколения, мало кто обратил внимание на то, что у него была беспроводная зарядка. Даже те, кто знал об этом, все равно или хвалили его цену и производительный процессор, или критиковали одиночный модуль камеры и устаревший дизайн.

А ведь Apple тогда поступила чертовски мудро. Она выпустила смартфон, который был путь и намного дешевле ее флагманов, но имел все основные направления развития. Он был как младший брат в большой семье. Младший, но родной.

Расскажите в нашем Telegram-чате почему вы пользуетесь или не пользуетесь беспроводной зарядкой.

В итоге, компания показала, что она хочет, чтобы у всех была беспроводная зарядка, вне зависимости от того, сколько стоит смартфон. Это очень привлекает и есть ощущение, что Samsung хочет повторить что-то подобное.

А еще, iPhone SE второго поколения стоит 400 долларов. Мало кто может таким похвастаться. Это тоже тот элемент конкуренции, который подтолкнул Samsung к принятию описанного выше решения.