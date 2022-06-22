Как долго на самом деле служит складной телефон. Вот реальный тест

Владельцы складных телефонов, вероятно, помнят первые несколько раз, когда они складывали и раскладывали свои устройства. Я впервые столкнулся с ними во время проведения MWC 2019, когда попал в ограниченное число журналистов, которым позволили первыми посгибать представленный накануне Huawei Mate X. Ощущения были непередаваемыми. Казалось будто ты Халк, который случайно не рассчитал силу и сломал телефон пополам. Он тогда так хрустел, что сочетание этого факта и понимания того, что таких телефонов лишь несколько в мире, вызывало сильные эмоции. Но время идет, и раскладушки постепенно становятся массовыми и перестают вызывать тот трепет. Но насколько они на самом деле прочные?

Насколько надежен складной телефон

Сейчас многих все равно не покидает ощущение, что при каждом складывании телефона он не разложится. Тем не менее, Samsung гарантирует, что ее раскладушки можно сложить более 200 000 раз за весь срок службы телефона. На днях автор YouTube-канала Mrkeybrd решил выяснить, сколько раз Galaxy Z Flip 3 можно сложить, прежде чем он сломается. Интересно было и то, как он в итоге сломался. Но об этом чуть ниже.

Сколько раз можно сложить складной телефон

Оказывается, Samsung перестраховалась в своих прогнозах. На самом деле Galaxy Z Flip 3 выдержал более 418 500 сгибов, прежде чем сломался. Вы могли бы подумать, что из строя выйдет стекло, но это не так. В первую очередь сломался механизм складывания (он перестал фиксироваться в крайних положениях), который в перспективе можно усилить и сделать телефон чуть ли не вечным. Первые признаки того, что с телефоном что-то не так, появились после 325 000 складываний. Но после этого он выдержал еще почти 100 000 повторений этой процедуры. В любом случае оба числа существенно превышают то, что обещает Samsung.

Как быстро сломается складной смартфон

Если сложно представить сколько это, то достаточно сказать, что если вы будете открывать телефон по 100 раз каждый день без исключения, то этой отметки вы достигнете примерно через одиннадцать с половиной лет. Вряд ли вы так долго будете пользоваться телефоном.

Тест, который транслировался в прямом эфире на YouTube в течение пяти дней, заставлял людей по очереди складывать и раскладывать телефон без перерыва. Счетное устройство было прикреплено к Z Flip 3 и прибавляло единичку каждый раз, когда телефон складывался и раскладывался. Этот счетчик был виден на экране в течение всего времени трансляции.

Примечательно, что подобные тесты не проводятся в реальных условиях, как отмечают некоторые зрители. Факт остается фактом: телефон оставался теплым на протяжении большей части теста, в то время, как в реальных условиях использование будет включать в себя гораздо больше колебаний температуры. Мы пользуемся телефоном зимой, не всегда ровно открываем его и время от времени роняем. Поэтому нагрузка на шарнир будет выше. Но даже обещанные 200 000 складываний — это все равно около пяти лет службы при складывании по 100 раз в день. Неизвестно, как в реальной эксплуатации себя поведет стекло, но то, что оно прослужило дольше шарнира, говорит о том, что и за него не стоит переживать.

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Какой складной телефон прослужит дольше

Поскольку основной экран Z Flip 3 гораздо чаще складывается и раскладывается из-за его конструкции, логика подсказывает, что этот телефон будет иметь более короткий срок службы. Fold можно раскладывать существенно реже, так что прослужить он должен дольше. А Flip раскладывается для каждого прочтения сообщения.

Результаты тестирования и сама эта статья не призывают вас покупать складной телефон. В конце концов они до сих пор стоят дорого, а в последнее время из-за сложностей с поставками даже неоправданно дорого. С другой стороны, если вы хотите купить что-то, что все еще является необычным, то лучшего варианта для вас не найти. Я сам некоторое время пользовался складными Huawei P50 Pocket и Samsung Galaxy Z Fold 3. Оба они вызывали неподдельный интерес моего окружения, включая как знакомых людей, так и прохожих на улице. Такого эффекта не добьешься ни с одним iPhone 13 Pro Max. А еще теперь вы знаете, что этот телефон действительно надежный.

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