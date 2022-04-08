Xiaomi 12 Ultra выйдет в мае. Вот подтверждение и спеки

Выход каждого нового Xiaomi, несмотря на огромное количество моделей, является большим праздником для фанатов марки. Пусть даже в них не всегда есть что-то новое, но компания старается или оптимизировать свои устройства, или сделать еще более топовыми, если можно так сказать. Именно это и ждет нас в ближайшее время. Мы уже пару месяцев готовимся к выпуску Xiaomi 12 Ultra. Слухов о дате запуска было много, но теперь мы получили максимально правдивое предсказание с доказательством, в которое можно верить. Если вам достаточно того, что модель выйдет 10 мая 2022 года, можете не читать дальше, но если хотите узнать, как именно это доказано, какие спеки будут в новом телефоне и какие сюрпризы он готовит — давайте продолжать.

Когда выйдет Xiaomi 12 Ultra

Как обычно, мы получим не один телефон, а целую россыпь. Показывать их по одному было бы слишком даже для Xiaomi. Изначально ожидалось, что Xiaomi 12 Ultra будет запущен вместе с Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro в Китае. Мероприятие по запуску трех устройств было проведено еще в декабре 2021 года, но версии Ultra там не было. Сомневаться в том, что ее представят, не приходилось, и многие думали, что новое мероприятие пройдет в марте, но снова не угадали. Была ли изначально презентация намечена на эти даты, но была перенесена, или это была ошибка, мы не узнаем, но это и не важно. Теперь у нас есть новое доказательство планируемой даты проведения презентации.

👉Сюда жми!👈 Это наш Яндекс дзен.

Теперь всплыла фотография плаката, который показывает, что Xiaomi 12 Ultra может быть запущен 10 мая. Эта дата довольно логична, так как Xiaomi любит проводить свои эвенты рядом с другими громкими событиями из мира гаджетов. Напомню, 11 мая продет конференция Google I/O, которая вполне тянет на роль такого большого события.

На плакате, опубликованном Беном Гескином в Твиттере, упоминается только название устройства, дата его запуска и то, что оно будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1+. Хотя все выглядит довольно убедительно. Пока нельзя окончательно сказать, правда это или нет, но поверить в это можно. Единственная загвоздка и нестыковка, которая вызывает некоторые сомнения в подлинности плаката, в том, что Snapdragon 8 Gen 1+ — неанонсированный чип. Он пока не вышел, но индустрия его ждет и слухи о скором появлении этого обновления циркулируют постоянно. Возможно, именно Xiaomi 12 Ultra будет первым носителем этого чипсета.

Не покупайте дорогие смартфоны Xiaomi, если не хотите пожалеть.

Что говорят о новом Xiaomi

Но даже если именно эта дата названа ошибочно, в чем сомнений довольно мало, вероятность того, что смартфон выйдет именно в мае почти стопроцентная. В новом отчете, в котором в качестве источника цитируется надежный источник утечек Мукул Шарма, указывается именно этот месяц в качестве даты презентации новинки. Да и просто, сколько уже можно тянуть. 13-е поколение надо показывать уже в декабре и выпускать суперфлагман предыдущей линейки за полгода до этого уже поздно.

Характеристики Xiaomi 12 Ultra

Что касается характеристик нового смартфона, то недавние сообщения показали, что Xiaomi 12 Ultra будет оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем E5, в котором используется технология LTPO 2.0. Ожидается, что он будет поддерживать 10-битные цвета и частоту обновления 120 Гц. Пока информации не так много, но интереснее всего сейчас то, что гаджет получит новейший процессор, который должен стать прокаченной версией представленного в конце прошлого года базового Snapdragon 8 Gen 1.

Что такое Qualcomm Snapdragon Sight, о котором все говорят.

Новые гаджеты Xiaomi

Согласно Digital Chat Station, флагманский телефон по-прежнему будет использовать керамику для задней панели и будет продаваться как минимум в белом и черном цветах. А еще, кроме этого телефона и, возможно, некоторых других, нам с большой долей вероятности покажут Xiaomi Band 7. Именно так, без привычного ”Mi”, от которого компания отказалась для смартфонов еще в прошлом году. Про наши ожидания от этого гаджета мы рассказывали в отдельной статье.