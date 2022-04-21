Как проверить состояние аккумулятора на Xiaomi

Аккумулятор в смартфоне — наверное, основная боль пользователей на сегодняшний день. Состояние батареи ухудшается после каждой зарядки, а на это еще и влияет качество используемых аксессуаров: вы же помните, как правильно их выбирать? Из-за этого в дальнейшем наблюдается быстрый разряд аккумулятора на смартфоне, а менять ее — отнюдь не дешевое удовольствие даже на современных моделях Xiaomi. Чтобы не оказаться с разряженным смартофоном и не довести его до внезапного отключения, нужно время от времени проверять состояние батареи. Рассказываем о нескольких методах, как это можно сделать на смартфонах Xiaomi.
❗️ ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН: ЭТО БЕСПЛАТНО ❗️
Содержание
Что такое состояние аккумулятора
В современных смартфонах смартфонах в основном используются литий-ионные аккумуляторы, у которых есть как преимущества, так и недостатки. Из плюсов: аккумуляторы способны противостоять условиям окружающей среды, выдерживая температуры от -20 до +40 градусов. Смартфон, по идее, не должен отключаться в мороз, но все зависит от влажности воздуха и материала корпуса смартфона. Также такие аккумуляторы не имеют эффекта памяти: это значит, что им не нужно устраивать калибровку, часто разряжая до нуля, а потом заряжать полностью.
Лучше всего ставить смартфон на зарядку при 15-20% (а также включать экономию заряда) и снимать с зарядки на 80%. Даже если смартфон будет заряжаться на 100%, ничего плохого не случится: контроллер питания просто прекратит подачу тока. Ну, и стоит добавить, что такие аккумуляторы относительно компактные и легкие — благодаря им смартфоны пока еще получаются не такими тяжелыми.
Хоть смартфоны с литий-ионными аккумуляторами редко взрываются или загораются, у них есть основной недостаток — быстрый износ. Примерно через 500 циклов зарядки (в идеале) смартфон теряет около 15% емкости. Поэтому на 80% емкости и ниже рекомендуется сменить батарею в смартфоне.
У Xiaomi есть смартфон мощнее 12 Ultra. Но о нем никто не знает
Износ батареи Xiaomi
Есть несколько наиболее простых способов проверить износ батареи на Xiaomi. Для этого вам даже не понадобится подключать смартфон к ПК. Самый простой — использовать приложение AIDA64. Бесплатная утилита помогает просмотреть не только состояние батареи, но и других комплектующих даже на Android TV. Что делать?
- Скачайте AIDA64 из Google Play и установите его.
- Зайдите в приложение, выберите раздел «Батарея».
- В пункте «Здоровье» отображается приблизительное состояние аккумулятора с небольшой погрешностью. Если написано «Хорошо», то аккумулятор потерял от 5 до 8%.
- В пункте «Скорость разрядки»: здесь указывается, какую емкость теряет батарея смартфона при использовании. Перед этим закройте все тяжелые приложения и зарядите смартфон до 100%. Нормальный показатель — не более 300 мА*ч.
Лайфхак: 5 настроек камеры Xiaomi, которые пригодятся каждому
Как посмотреть износ батареи на Xiaomi
Ноутбуки на Windows позволяют посмотреть износ батареи с помощью комбинации клавиш и создания отчета. То же самое можно сделать и на Xiaomi: в нем будут также указаны дополнительные сведения о состоянии смартфона. Попробуйте: это очень удобно и не нужны дополнительные приложения!
- Зайдите в настройки и выберите «О телефоне».
- В самом низу страницы выберите «Все параметры» и несколько раз быстро нажмите «Процессор».
- У вас появится уведомление с политикой конфиденциальности. Подтвердите, нажав на «Согласиться».
- Подождите несколько минут, пока создастся отчет. Вы можете свернуть его в «шторку».
- Затем нажмите на уведомление «Отчет создан» и распакуйте архив в эту же папку.
- Откройте текстовый файл «bugreport» и в строке поиска введите «healthd», а затем найдите строку «battery».
❗️ Обязательно подпишитесь на Телеграм-канал "Сундук Али-Бабы": сможете найти сотни топовых товаров со скидками ❗️
Далее у вас появится набор символов, которые отображают текущее состояние батареи. Итак, смотрите, какой символ что обозначает.
- I — это настоящий заряд, отличный от того, что в строке состояния.
- t — температура батареи.
- h — состояние батареи от 1 до 5, где 1 — плохо, а 5 — отлично.
- fc — остаточная емкость аккумулятора, в которой нужно смотреть на первые 4 цифры. Просто вычтите стандартной емкости батареи данное число и получите износ.
- сс — количество циклов зарядки.
Мы на связи в нашем Telegram-чате: присоединяйтесь!
Инженерное меню в Xiaomi
Данный способ лучше всего работает на Android 10, поэтому может не срабатывать на последующих версиях ОС. Во всяком случае, попробуйте ради интереса узнать емкость батареи таким способом.
- Откройте приложение «Телефон» и введите комбинацию *#*#6485#*#*.
- На появившейся странице обратите внимание на строку MF_02 (количество циклов зарядки), MF_05 (текущая емкость батареи) и MF_06 (первоначальная емкость).
- Далее можете разделить первое число на второе и умножить на 100. Например, 1600 / 1821 * 100 = ~87. Значит, батарея потеряла 13% емкости.
Вот такими простыми способами можно узнать состояние аккумулятора на Xiaomi. А еще у нас есть статья как отключить сканер отпечатка на выключенном смартфоне Samsung — обязательно изучите!