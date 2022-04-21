Как проверить состояние аккумулятора на Xiaomi

Аккумулятор в смартфоне — наверное, основная боль пользователей на сегодняшний день. Состояние батареи ухудшается после каждой зарядки, а на это еще и влияет качество используемых аксессуаров: вы же помните, как правильно их выбирать? Из-за этого в дальнейшем наблюдается быстрый разряд аккумулятора на смартфоне, а менять ее — отнюдь не дешевое удовольствие даже на современных моделях Xiaomi. Чтобы не оказаться с разряженным смартофоном и не довести его до внезапного отключения, нужно время от времени проверять состояние батареи. Рассказываем о нескольких методах, как это можно сделать на смартфонах Xiaomi.

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Что такое состояние аккумулятора

В современных смартфонах смартфонах в основном используются литий-ионные аккумуляторы, у которых есть как преимущества, так и недостатки. Из плюсов: аккумуляторы способны противостоять условиям окружающей среды, выдерживая температуры от -20 до +40 градусов. Смартфон, по идее, не должен отключаться в мороз, но все зависит от влажности воздуха и материала корпуса смартфона. Также такие аккумуляторы не имеют эффекта памяти: это значит, что им не нужно устраивать калибровку, часто разряжая до нуля, а потом заряжать полностью.

Лучше всего ставить смартфон на зарядку при 15-20% (а также включать экономию заряда) и снимать с зарядки на 80%. Даже если смартфон будет заряжаться на 100%, ничего плохого не случится: контроллер питания просто прекратит подачу тока. Ну, и стоит добавить, что такие аккумуляторы относительно компактные и легкие — благодаря им смартфоны пока еще получаются не такими тяжелыми.

Хоть смартфоны с литий-ионными аккумуляторами редко взрываются или загораются, у них есть основной недостаток — быстрый износ. Примерно через 500 циклов зарядки (в идеале) смартфон теряет около 15% емкости. Поэтому на 80% емкости и ниже рекомендуется сменить батарею в смартфоне.

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Износ батареи Xiaomi

Есть несколько наиболее простых способов проверить износ батареи на Xiaomi. Для этого вам даже не понадобится подключать смартфон к ПК. Самый простой — использовать приложение AIDA64. Бесплатная утилита помогает просмотреть не только состояние батареи, но и других комплектующих даже на Android TV. Что делать?

Скачайте AIDA64 из Google Play и установите его.

Зайдите в приложение, выберите раздел «Батарея».

В пункте «Здоровье» отображается приблизительное состояние аккумулятора с небольшой погрешностью. Если написано «Хорошо», то аккумулятор потерял от 5 до 8%.

В пункте «Скорость разрядки»: здесь указывается, какую емкость теряет батарея смартфона при использовании. Перед этим закройте все тяжелые приложения и зарядите смартфон до 100%. Нормальный показатель — не более 300 мА*ч.

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Как посмотреть износ батареи на Xiaomi

Ноутбуки на Windows позволяют посмотреть износ батареи с помощью комбинации клавиш и создания отчета. То же самое можно сделать и на Xiaomi: в нем будут также указаны дополнительные сведения о состоянии смартфона. Попробуйте: это очень удобно и не нужны дополнительные приложения!

Зайдите в настройки и выберите «О телефоне».

В самом низу страницы выберите «Все параметры» и несколько раз быстро нажмите «Процессор».

У вас появится уведомление с политикой конфиденциальности. Подтвердите, нажав на «Согласиться».

Подождите несколько минут, пока создастся отчет. Вы можете свернуть его в «шторку».

Затем нажмите на уведомление «Отчет создан» и распакуйте архив в эту же папку.

Откройте текстовый файл «bugreport» и в строке поиска введите «healthd», а затем найдите строку «battery».

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Далее у вас появится набор символов, которые отображают текущее состояние батареи. Итак, смотрите, какой символ что обозначает.

I — это настоящий заряд, отличный от того, что в строке состояния.

— это настоящий заряд, отличный от того, что в строке состояния. t — температура батареи.

— температура батареи. h — состояние батареи от 1 до 5, где 1 — плохо, а 5 — отлично.

— состояние батареи от 1 до 5, где 1 — плохо, а 5 — отлично. fc — остаточная емкость аккумулятора, в которой нужно смотреть на первые 4 цифры. Просто вычтите стандартной емкости батареи данное число и получите износ.

— остаточная емкость аккумулятора, в которой нужно смотреть на первые 4 цифры. Просто вычтите стандартной емкости батареи данное число и получите износ. сс — количество циклов зарядки.

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Инженерное меню в Xiaomi

Данный способ лучше всего работает на Android 10, поэтому может не срабатывать на последующих версиях ОС. Во всяком случае, попробуйте ради интереса узнать емкость батареи таким способом.

Откройте приложение «Телефон» и введите комбинацию *#*#6485#*#*.

На появившейся странице обратите внимание на строку MF_02 (количество циклов зарядки), MF_05 (текущая емкость батареи) и MF_06 (первоначальная емкость).

(количество циклов зарядки), (текущая емкость батареи) и (первоначальная емкость). Далее можете разделить первое число на второе и умножить на 100. Например, 1600 / 1821 * 100 = ~87. Значит, батарея потеряла 13% емкости.

Вот такими простыми способами можно узнать состояние аккумулятора на Xiaomi. А еще у нас есть статья как отключить сканер отпечатка на выключенном смартфоне Samsung — обязательно изучите!