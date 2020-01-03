Какие 5G-смартфоны стоит ждать в 2020 году?

5G-сети развиваются уже во многих странах. В США даже появились сети mmWave, которые предоставляют мультигигабитные скорости. В России пока смысла покупать 5G-смартфон, по крайней мере, до 2022 года смысла нет. Однако это не означает, что мы не должны знать, что нам предлагает рынок смартфонов в этом сегменте.

В настоящее время 5G-устройства в основном представлены во флагманском сегменте. Среди них Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Galaxy S10 5G, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 7T Pro 5G, LG V50 ThinQ 5G, Moto Z4, Z3 и Z2 со специальным модулем Moto 5G Mod.

Также отметим Huawei Mate X, Xiaomi Mi Mix 3 5G, ZTE Axon 10 Pro, Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate 30 Pro 5G, Oppo Reno 5G, Samsung Galaxy A90 5G, Oppo Reno 3 Pro 5G.

Список получается довольно внушительный. Можно заметить, что почти все аппараты стоят порядка 1000 долларов, что делает их не очень привлекательной покупкой для большинства потребителей. Но всё должно измениться в 2020 году, когда смартфоны на среднебюджетных 5G-процессорах станут популярны. Самым популярным дешёвым 5G-чипсетом в 2020 году должен стать Snapdragon 765.

Какие же устройства в 2020 году будут поддерживать 5G?

Почти все стоимостью выше 250 долларов. Смысла перечислять все смартфоны, которые выйдут в 2020 году, нет. Но очевидно, что во многих развитых странах инфраструктура уже позволяет использовать 5G-аппараты. Все топовые устройства производителей будут работать на процессоре Snapdragon 865, а он поддерживает 5G-сети благодаря модему X55.

В среднебюджетном сегменте распространению 5G поспособствуют процессоры Snapdragon 765 и Dimensity 1000 от MediaTek. Ими могут оснащаться устройства линейки Redmi от Xiaomi, OnePlus 8 Lite может получить 765-ый. В их числе также могут оказаться смартфоны Oppo, Vivo, LG, Sony, Samsung и других производителей.

Можно выделить интересные аппараты, которые стоит ждать в 2020 году с поддержкой 5G. В их числе OnePlus 8, OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 11 ну и, конечно, Xiaomi Mi 10.

Самый ожидаемый 5G-смартфон 2020 года — Galaxy Fold 2

Да-да, именно его я ожидаю в 2020 году больше всего. Смартфон, скорее всего, получит версию с поддержкой 5G, будет оснащаться чипсетом Snapdragon 865. Однако самый большой плюс — форм-фактор. Samsung в феврале проведет специальное мероприятие, на котором покажет Fold 2 и S20. При этом продажи Fold 2 стартуют сразу после презентации. Сделано это для того, чтобы опередить конкурентов в лице Xiaomi и других производителей, которые также планируют выпустить устройства с подобным форм-фактором раскладушки.

Fold 2 внешне практически идеален. Мне сложно представить, чем еще в будущем Samsung сможет удивить. Складные смартфоны кажутся вершиной развития мобильных аппаратов.

OnePlus 8 Lite — лучший смартфон за 300 долларов

Я лишь предположу, что стоить телефон будет не более 300 долларов. Скорее всего, его оснастят процессором Snapdragon 765. Вероятно, внешне устройство будет похоже на своего старшего брата, получит безрамочный корпус, несколько камер и премиальные материалы.

OnePlus 8 Lite сможет составить достойную конкуренцию среднебюджетным устройствам Xiaomi.

Google Pixel 4a — бюджетник от Google

Еще один аппарат, который покажут в 2020 году — Pixel 4a. Скорее всего, на рынке будет представлена и 5G-версия устройства. Стоить он будет около 400 долларов и предложит владельцам камеру, сравнимую по качеству с камерой Pixel 4.

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Итого

Это 3 самых ожидаемых 5G-смартфонов в 2020 году. Не сомневаюсь в том, что именно они могут стать самыми популярными в сообществе и получить наибольшую огласку, ведь остальным больше нечем удивлять. Хотя, конечно, не исключаю, что в 2020 году некоторые компании подготовили для нас что-нибудь интересное. Например, на CES 2020 OnePlus может привезти особый продукт. Им может стать OnePlus 8 Lite, но не исключено, что речь идёт об экспериментальном гаджете с уникальными технологиями.

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