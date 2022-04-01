Какой бюджетный Самсунг купить в 2022 году

В последнее время все больше пользователей интересуется бюджетными смартфонами на Android. Одни покупают такие устройства в качестве альтернативы iPhone на случай, если отключат сервисы Apple, другие просто покупают себе второй телефон про запас. Понятно, что как только речь заходит про Android, у большинства в голове возникает лишь два варианта — либо Samsung, либо Китай. Причем если найти дешевый телефон от китайского бренда не составит никакого труда, то Samsung располагает всего несколькими дешевыми моделями. Выбрать среди них один единственный — далеко не простая задача, но мы с вами справимся.

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Дешевый Самсунг

Если зайти на сайт любого из магазинов мобильной техники и в разделе фильтров указать Самсунг до 20 000 рублей, то вы увидите всего лишь 4 модели смартфонов:

Сразу скажу, что Galaxy A03 в этой статье мы рассматривать не будем. Минусов у этого телефона уж очень много — 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянной, слабенький TFT-дисплей без OLED, фронталка на 5 МП.

Тот, кому прям впритык, и без меня его купит, а кому нужен смартфон более-менее сносный, будут присматриваться к моделям покруче. Да и камон, Galaxy A03 стоит всего 8990. Ну, вы сами должны все понимать.

Чем отличается Galaxy A12 от Galaxy M12

Гораздо интереснее выглядят следующие две модели — A12 и M12. Цена на них практически одинаковая, а начинка разнится. Не буду ходить вокруг да около и сразу скажу, что надо брать Galaxy M12, он будет поинтереснее.

Ниже приведу все отличия между Galaxy A12 и Galaxy M12:

Частота обновление экрана: 90 Гц у M12 и 60 Гц у A12.

Процессор: Samsung Exynos 850 у M12 и MediaTek Helio P35 у A12.

Оперативная память: LPDDR4X у M12 против LPDDR4 у A12.

Большая производительность в AnTuTu у Galaxy M12.

Максимальная яркость дисплея: 476 нит у A12 и 430 нит у M12.

Да, в «важных» для пользователей характеристиках смартфоны максимально идентичны: батарея на 5000 мАч, основная камера на 48 МП с записью 1080p до 30 кадров/с и эффектом боке, у обоих есть поддержка NFC, но вот производительность у них разная.

Купить Galaxy A12

Купить Galaxy M12

Обычно, когда я сравниваю два похожих смартфона, а один из них слегка выигрывает у второго по производительности, то я объявляю паритет. Просто в 2022 году кичиться данными бенчмарков — такое себе, ибо все смартфоны работают одинаково хорошо.

Однако на бюджетных моделях такая схема не работает. Обычно в такие решения устанавливают не самое топовое железо. Через некоторое время оно устаревает, а значит смартфон может начать подлагивать.

Поймите, когда вы отдаете за телефон больше 30-40 тысяч, то имеете возможность не копаться в характеристиках и не гуглить Чем отличается LPDDR4 от LPDDR4X. Но в этой ситуации я вам даю четкий вердикт — надо брать Galaxy M12.

Лучший смартфон до 20 000

Если выбирать лучший смартфон до 15 000 рублей, однозначно и бесповоротно рекомендовал бы вам взять Galaxy M12 (другие бренды в счет не берем). Но, на мой взгляд, гораздо лучше чуть-чуть добавить и приобрести Samsung Galaxy A22s 5G.

Купить Galaxy A22s

Перед вами характеристики Samsung Galaxy A22s 5G:

LCD-дисплей 6,6″ с частотой обновления 90 Гц.

Процессор MediaTek Dimensity 700 5G.

Память: ОЗУ 4 ГБ LPDDR4X, постоянная 64/128 ГБ.

Основная камера: 3 объектива (48 МП ширик + 5 МП сверхширик + 2 МП времяпролетный объектив).

Запись 1080p видео до 60 кадров/с, замедленная съемка 120 кадров/c (720p).

Фронтальная камера: 8 МП с разрешением 1080p (Full HD) при частоте 30 кадров/с.

Аккумулятор: 5000 мАч.

Примерно так и должен выглядеть хороший дешевый смартфон. Камера снимает вполне сносно, аккумулятор достаточен для полноценной работы в течение дня, хорошая фронтальная камера и неплохая производительность.

Чем отличается Galaxy A22 от Galaxy A22s

Galaxy A22s вышел на 5 месяцев позже своего старшего брата Galaxy A22, по факту его заменив. На мой вкус A22 был даже лучше, вы судите сами:

Процессор: MediaTek Dimensity 700 5G у A22s против MediaTek Helio G80 у A22.

Super AMOLED экран у A22 против TFT LCD у A22s.

Оптическая стабилизация в камере у Galaxy A22.

Основная камера: 4 объектива у Galaxy A22 (48 МП ширик, 8 МП сверхширик, 2 МП макро, 2 МП времяпролетный объектив).

Запись 1080p видео с частотой 60 кадров/c у Galaxy A22s.

Фронтальная камера: 13 МП f/2.2 у Galaxy A22, 8 МП f/2.0 у Galaxy A22s.

Получается, что у классического A22 чуть лучше дисплей и камера, а у Galaxy A22s круче производительность. Во всех бенчмарках он сильно вырывается вперед. Оно и неудивительно, смартфон банально был выпущен позже, а значит и железо поинтереснее.

Купить Galaxy A22

Скорее всего в компании Самсунг изначально планировали представить Galaxy A22s как лучший бюджетный смартфон. Однако с учетом санкций и увеличения вероятности отключения Google сервисов, лично я бы отдал предпочтение китайцам. Эти ребята умеют делать не только мощное железо, но и имеют санкционный опыт.

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Сами что думаете? Как вам бюджетные смартфоны от Samsung? Обязательно напишите об этом в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. А чтобы не пропустить еще больше интересных новостей, предлагаю подписаться на наш новостной канал.